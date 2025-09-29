Nenápadný pracant Čacho se Olomouci vyplácí. Dovedu ještě víc, říká

Nic by se na tom nezměnilo, ani kdyby Čacho v nedělním domácím zápase proti Mladé Boleslavi nepečetil výhru Hanáků gólem do prázdné brány. Od začátku sezony totiž už posbíral pět asistencí a je jasně nejlepším nahrávačem Mory.
„Celou kariéru jsem byl spíš nahrávací typ. Některé přihrávky byly i šťastné, jenom se snažím plnit to, co po mně trenéři chtějí,“ podotkl Čacho po nedělním utkání, které Olomouc vyhrála 3:1.
Mora tak zakončila „domácí týden,“ během něhož od úterý odehrála v plechárně tři zápasy. Rezultát? Dvě výhry a zisk sedmi bodů.
„To je dobrá bilance, ale nemůžeme se uspokojit. Proti Vítkovicím jsme mohli získat klidně víc bodů, podali jsme dobrý výkon, bohužel to v pátek bylo jen za jeden bod. Ale byl to super týden, vždy je dobře, když nemusíte cestovat, navíc v Olomouci ostatní týmy nehrají rády,“ uvědomoval si Čacho, jenž Hanáky posílil po konci v Třinci.
„Pro sebevědomí hráčů je dobře, že jsme dokázali poslední tři zápasy bodovat. Chceme v tom pokračovat, protože extraliga je nesmírně vyrovnaná a lehký soupeř tu neexistuje,“ navázal olomoucký asistent Petr Svoboda, jenž pochválil i 26letého útočníka Čacha.
„Bylo to pro něj ze začátku těžké, protože k nám přišel z Třince ‚jako nechtěný‘. Ale velice dobře zapadl, je to pracovitý a pokorný kluk. Maká pro mančaft a odvede obrovské množství černé práce, která sice není tolik vidět, ale já osobně si jí strašně vážím. A celý realizační tým taky. To se teď Viliamovi vrací, jsme rádi, že se trefil,“ ocenil olomoucký kouč.
U Ocelářů se Čacho velkého ice timu nedočkával. „Plnil jsem úlohu defenzivního centra ve čtvrté formaci, byli jsme nasazování na hvězdné formace soupeřů s jediným úkolem: bránit,“ uvedl Čacho.
V Olomouci si musel zvykat na novou roli, ve které více podporuje útok. Jak sám připustil, trvalo mu několik zápasů, než se přizpůsobil. „První zápasy ode mě nebyly dobré,“ připustil kriticky. „Teď už si ale na sebe ve formaci zvykáme, dovedeme si vypracovat šance a proměňovat je,“ cítí olomoucký novic.
Po konci ve Slezsku, kde se s ním už nepočítalo, měl Čacho na nové angažmá jediný požadavek. „Ať to není daleko!“ prozradil rodák ze slovenského Trenčína.
S partnerkou totiž čeká potomka.
Kromě Olomouce projevil o Čachovy služby zájem i rodný Trenčín, ale Čacho chtěl zůstat v Česku. „S přítelkyní jsem oba z Trenčína, ale já chtěl hrát pořád českou extraligu, je to totiž velice kvalitní soutěž,“ odůvodnil svůj přesun.
A zatím si nemůže stěžovat. Oproti angažmá v Třinci má větší důvěru, ice time a už po osmi zápasech má na kontě tři čtvrtiny z celkového počtu bodů, které nasbíral za celou uplynulou sezonu.
„Já jsem tu velmi spokojený, jsem Olomouci vděčný za šanci. Hraji víc než v Třinci, snažím se trenérům odvděčit, myslím, že to zatím oboustranně funguje. Ale vím, že umím hrát ještě lépe,“ zdůraznil Čacho.
Předvést to může už v úterý, kdy Hanáci vyjíždí na led Hradce Králové. „Hradec jsou letci, dokážou vyslat velký počet střel na bránu, nebude to nic jednoduché,“ předeslal trenér Svoboda.