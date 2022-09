Snový rozjezd Olomouce. Jsou to jenom tři zápasy, tlumí nadšení trenér

Od roku 2014, kdy se Mora vrátila na extraligovou mapu, tak povedený start ještě neměla.

Ve čtvrtek potěšila čtyři tisícovky rozparáděných diváků výhrou 4:0 nad nadupanou Spartou a vyhrála i potřetí za plný počet bodů. Gólem a asistencí k tomu přispěli zkušení útočníci Jan Káňa a Jakub Orsava. Slovenský brankář Branislav Konrád udržel poprvé čisté konto.

„Jsou to jenom tři zápasy,“ tlumí nadšení trenér a jednatel Olomouce Jan Tomajko. „Máme dobrý start do sezony. Je pro nás důležité, že jsme chytili první tři zápasy, ale ještě je 49 kol, velkou váhu bych tomu nepřikládal. Musíme hrát furt bojovně jako jeden tým,“ doplnil Orsava.

Budiž varováním úvod mače, který jasně patřil Spartě, jenže narážela na famózního Konráda. Slovenský olympionik opět prokázal, že se po těžkém zranění krku umí výborně připravit. „Už to není dvacetiletý kluk. V přípravě odtrénoval všechno. Sparta mohla dát klidně čtyři nebo pět gólů, Braňo nás neskutečně podržel,“ vyzdvihl Tomajko. „Prvních deset minut byla od nás tragédie, můžeme děkovat Braňovi, že to zavřel. Fakt jsme si koledovali, nevím, kolik gólovek tam měli. Pak jsme dali šťastný gól a asi byli zlomení, že z tlaku nic nevytěžili. Potom jsme dali druhý gól a byli jsme na koni,“ vypozoroval Orsava změnu psychického rozložení. „Srazilo je to, nás to nakoplo. Ale takhle určitě nemůžeme začínat zápasy. Kdyby to bylo 0:4, tak by se asi nikdo nedivil.“

Sparta začala velkou šancí Řepíka, leč u pravé tyče neuspěl. Stejně dopadli také Kaše a Dvořáček, který se zblízka snažil prosadit nadvakrát. Mezi kruhy se s pukem otočil osamocený Forman, mířil ale pouze do Konrádova betonu.

„Takový zápas si nepamatuju asi s nikým, že by nás někdo takhle výrazně přehrával první půlku třetiny a my pak urvali tři body. Na to se už nikdo ale nebude ptát, tři body zůstaly doma, to je pro nás důležité. Ještě navíc má Braňo nulu,“ považoval si Orsava.

Olomouc udeřila v první třetině dvakrát. Nejprve potrestal chybu obránců Nahodil, pak se do horního rohu Kovářovy branky trefil Káňa. Snížit nedokázali Řepík ani Horák. „Začátek si moc nedovedeme vysvětlit. Jen jsme se na ně koukali a oni jezdili kolem nás jako kolem kuželů. Ani nevíme, jak jsme se dostali do vedení 2:0. Pak jsme si to už hlídali a hráli daleko líp,“ podotkl Orsava.

Olomoučtí hokejisté slaví branku proti Mladé Boleslavi.

Hanáci ve 34. minutě přidali další dva góly. Rašnerovu střelu tečoval do sítě Strapáč a za 18 sekund využil početní převahu z dorážky Orsava. „Od druhé třetiny jsme se zlepšili a byli jsme odměněni góly na 3:0 a 4:0. Vytvořili jsme si i další šance, naopak Spartu jsme pak do šancí moc nepouštěli. Líp jsme bruslili a vyhrávali souboje. Musím hráče pochválit, že se tak zvedli. Týmové vítězství,“ cenil si Tomajko.

Zatímco sparťanský asistent Patrik Martinec láteřil: „Mrzí mě, že se hráči o to víc nepoprali. Máme zkušené mužstvo, které by neměly dva góly zlomit.“

To Olomouc potěšila i první využitá početní výhoda v sezoně díky Orsavovi, letní posile z Hradce. Také je pravák, jenž by měl na přesilovce aspoň částečně božského Davida K. nahradit. „Všichni vědí, kdo tady byl loni. Je nás tady dalších dvacet, musíme ho týmovostí nahradit,“ velí Orsava. „Přesilovky jsme cvičili, dívali jsme se na video. Byl tam odražený puk, dorazil jsem to. Měli jsme už hodně přesilovek a dali za tři zápasy jednu branku. Máme na čem pracovat. Gólů jsme nedávali moc ani v přípravě, musíme to víc cpát do brány.“

Od druhé třetiny se už v plechovém zimáku lidé bavili i mexickými vlnami. „Atmosféra byla parádní, přišlo hodně lidí na to, že to bylo v televizi. V plechovce se to dobře ozývá. Je to hodně hlasité,“ poznává Orsava, jenž si úvod nového angažmá užívá. „Nemám si na co stěžovat. Cítím důvěru od trenérů a to je pro mě hlavní, tím pádem se cítím výborně.“

Výborně se teď cítí v Olomouci všichni. Jak dlouho to vydrží?