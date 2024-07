Běž makat, ať si vážíš hokeje. Olomoucký útočník Doktor o tvrdé cestě do extraligy

Nenechte se zmást, Doktor je už dvojnásobným extraligovým šampionem, ale 25 odehraných zápasů v nejvyšší soutěži za posledních deset sezon napoví, že pevné místo si na svých štacích nevybojoval.

Teď má velkou šanci. Z Třince přestoupil do Olomouce. Na Hané umí s hráči z první ligy dobře pracovat. Jako příklad nechť poslouží Slovinec Rok Macuh, který loni ve 26 letech přišel z Přerova a hned se stal druhým nejproduktivnějším hráčem Mory.

Jakub Doktor by rád napsal podobný příběh, který je o to zajímavější, že už tři zápasy v Olomouci odehrál. „Bylo to v roce 2022. Tenkrát jsem byl hráč Havířova a tam už bylo jasné, že spadneme do druhé ligy. Z Havířova mě uvolnili do Zlína, který se ozval, že potřebuje výpomoc. A pak najednou přišel i telefonát z Olomouce. Myslím, že v tom hrálo roli i to, že neměli moc hráčů, David Krejčí odjel na olympiádu a najednou neměli ani jednoho praváka. A protože mě ve Zlíně moc nevyužívali, odehrál jsem tam jediný zápas, tak mě pustili do Olomouce. Jenže pak si mě Havířov bohužel zase stáhl,“ vzpomíná Doktor, odchovanec Českých Budějovic, v útrobách olomoucké plechárny v rozhovoru pro iDNES.cz.

Máte kde navazovat, v oněch třech zápasech jste dokonce stihl i jeden kanadský bod. Jo, jo. Byl jsem mile překvapen. V těch třech zápasech mi to tady celkem sedlo. Vzpomínám si, že se mi tu hrozně líbilo a chtěl jsem tu i dohrát konec té sezony, ale bohužel mě stáhli zpátky. Trošku mě to mrzelo, líbila se mi kabina i prostředí.

Takže vaše minianabáze asi teď hrála velkou roli, když jste se rozhodoval, co dál, že?

Určitě. Nynější trenér Tomajko byl tehdy asistentem, takže se známe. Jak jsem říkal, byl jsem tu tehdy hrozně nadšený, takže když přišla tahle možnost, neváhal jsem. A přece jenom už je mi 27 let, v tolika letech už se moc hráčů do extraligy neprobojuje. Chtěl jsem už udělat nějaký krok blíž extralize, naštěstí jsme se s Olomoucí domluvili. Abych pravdu řekl, už jsem ani nedoufal, že by to mohlo dopadnout. Nakonec jsme se dohodli asi za tři dny, už snad v únoru, až jsem chvíli ani nevěřil, že je to fakt hotové.

Loni takto do Olomouce přišel z první ligy Rok Macuh a hned patřil mezi opory. Rád bych na to navázal.

Hrát pravidelně extraligu je pro mě sen a motivace zároveň.

V uplynulém ročníku jste za Třinec odehrál osm extraligových zápasů, poslední dvě sezony jste ale spíše nastupoval za prvoligový Frýdek. Byl tedy přesun do třinecké organizace správným krokem?

Určitě. Nelituji toho a hodnotím to pozitivně. Přešel jsem tam hned z Havířova na začátku sezony 2022/2023. Do Třince jsem šel s tím, že si to chci vyzkoušet, věděl jsem, že je to nejlepší organizace u nás. Bohužel první sezonu jsem hodně marodil, měl jsem zlomenou nohu. Mrzelo mě to, protože bych si asi býval zahrál víc, ale bohužel, tak to je. Já jsem rád, že jsem tam mohl zažít dva roky, je to obrovská zkušenost. Jenom to, že můžete s těmi kluky pracovat, hrozně mi to dalo. Ale cítil jsem, že i další rok bych hrál hlavně první ligu za Frýdek, už jsem se chtěl posunout.

Tehdy v Olomouci i naposledy v Třinci vás trénoval kouč Zdeněk Moták. Schválil vám přesun?

Moc jsme se o tom nebavili, akorát se mě v play off ptal, jestli je to pravda. Pak mi řekl, že je to pro mě super krok.

Když jste zmínil play off, Třinec opět vyhrál extraligu. A vám už nikdo neodpáře, že jste byl v rozhodujícím sedmém zápase finálové série jako třináctý útočník.

Ale oslavy jsem si moc neužil, nestihl jsem je, to mě hodně mrzí. Už jsem věděl, že přestupuju do Olomouce, takže na druhý den ráno po titulu jsem se musel stěhovat. Každopádně bezprostřední okamžiky na ledě byly úžasné, ale hned potom jsem řídil, takže žádné pivko.

Čím to, že na vás padla v sedmém zápase volba?

Poslední dva roky jsem působil v play off jako takový čtrnáctý útočník. Byl jsem celou dobu s týmem, měl jsem stejný program, akorát když šli kluci na zápas, já šel na tribunu. Už to bylo celkem úsměvné, byl jsem takový první náhradník a kluci si dělali srandu, že pořád trénuju, ale nehraju. Říkal jsem jim, že to určitě jednou vyjde, i kdyby to mělo být ten poslední zápas. A taky, že jo. Mrzí mě, že jsem přišel o projížďku autobusem městem, ale jinak odcházím s velkými zážitky.

Prý jste v dětství málem přestal hokej hrát. Růstové problémy?

Jo, jo. Něco takového. Bylo to asi někdy kolem deváté třídy, dospíval jsem o hodně později než ostatní kluci. Byl jsem malý, zakřiknutý, vážil jsem tak třicet kilo (smích). V dorostu jsem v podstatě nehrál, byl jsem hrozně drobný. Do toho se mi ještě zlomila stehenní kost, takže jsem byl v podstatě rok bez hokeje. Rodiče z toho byli nešťastní, i trenéři mě přemlouvali, ať s tím hokejem seknu. Že jsem se dobře učil, tak ať se raději věnuju škole. Ale já měl hokej tak rád, že jsem to nemohl jenom tak nechat. Nakonec mě to paradoxně nakoplo. Začal jsem trénovat jak šílený, víc než ostatní a něco jsem z toho nakonec vytěžil.

Co znamená trénovat jak šílený?

Trénoval jsem třikrát, čtyřikrát denně. Fakt. Někdy toho bylo až moc, ale ždímal jsem to. Můj taťka, jelikož taky chvíli trénoval, mě brával s bráchou trénovat a bušili jsme do toho. Tím se to asi nějak celé otočilo, zdravě jsem se nas. al a do roku už jsem dělal v týmu kapitána.

Neuvažoval jste, že byste s hokejem doopravdy skončil?

Měl jsem měsíc dva, kdy jsem si říkal, co já budu dělat, protože jsem si nedokázal představit nehrát hokej. Bylo těžké vidět kluky, jak jezdí po ledě, a já nemohl. Ale jak jsem říkal, všechno mě to motivovalo k větší dřině. Obrovský motivátor pro mě také byli rodiče, doma jsme se kvůli tomu i párkrát hádali a v podstatě mi řekli, že jestli teda chci v hokeji pokračovat, ať makám co nejvíc, jinak že končíme.

No a čím by byl Jakub Doktor, kdyby tedy nebyl hokejistou?

Těžko říct. Možná se budete divit, ale asi fotbalistou. Do svých deseti let jsem hrál fotbal, měl jsem možnost hrát i za budějovické Dynamo, chviličku jsem jsem o tom přemýšlel, ale když jsem se musel rozhodnout mezi hokejem a fotbalem...

Tak je jasné, co u vás vyhrálo. Takže místo Dynama jste v Budějovicích začal v Motoru. A už v dorostu jste si připsal první extraligový start.

Budějovice hrály baráž a tehdejšímu trenérovi jsem se zalíbil, odehrál jsem asi tři zápasy. Pak ale přišel nový trenér a další sezonu jsem hrál jenom za juniorku. Zlom přišel další rok, kdy jsem znovu tu a tam vypomáhal áčku, které ale spadlo a tehdy hrálo už v první lize. Zároveň jsem nastupoval i za Písek nebo Tábor ve druhé lize. Takže jsem hrál v podstatě tři soutěže, čtyři zápasy týdně, téměř jsem netrénoval. To mi dalo extrémně moc zkušeností, otrkal jsem se. Další sezonu jsme s Budějovicemi znovu hráli baráž, ta se mi celkem dost povedla a pak mi přišla nabídka ze Vsetína.

Čili znovu z první ligy. Nechtěl jste se už posunout o patro výš?

Já měl hlavně v hlavě, že bych se chtěl posunout z Budějovic a udělat krok někam jinam. Vsetín měl tehdy postupové ambice, takže jsem byl nadšený.

Jenomže jste se nakonec příliš neprosadil.

Byl tam extrémně nabouchaný mančaft, skoro každý kluk z extraligy. Pro mě to byla velká škola, už v letní přípravě jsem věděl, že bude těžké se prosadit. Tehdy jsme se s Jirkou Karafiátem střídali v sestavě ob zápas. Nezáleželo na výkonu, vždy hrál jeden zápas on, pak já a tak dál. Takže když mi pro změnu přišla nabídka z Chomutova, kde trénoval pan Štrba, který mě znal z Budějovic, cítil jsem, že tam dostanu víc prostoru. A pak už přišel Havířov a zmíněné přesuny mezi Zlínem, Olomoucí, Třincem a Frýdkem.

Jste celkem cestovatel. Chtěla se vám podstupovat další změna?

Jak jsem říkal, já jsem byl hrozně nadšený, že mi vyšla Olomouc. Samozřejmě, bylo mi to líto, když jsem se loučil. Měli jsme s kluky dobré vztahy a navíc je masakr, že se to tam každý rok zakončuje titulem, oni to jinak neumí. Ale věřím, že i v Moře prožiju hezké chvilky.

Co byste tu chtěl dokázat?

Těžká otázka. Určitě si nejdřív chci vybojovat stabilní místo, poprat se o sestavu. Dávat týmu nejvíce, co můžu. Abych byl plnohodnotný člen, abychom vyhrávali. Trenéři ví, co ode mě čekat. A samozřejmě by bylo krásné přejít přes čtvrtfinále.

Ale vítězná mentalita v třinecké kabině je jedinečná, viďte?

Já jsem to vždycky hrozně pocítil, když jsem po základní části přicházel z Frýdku do Třince. To je neskutečné, nemůžete to natrénovat. Přijdete do kabiny a víte, že tady se bude vyhrávat. Ti kluci to v sobě mají, navíc tomu všichni dávají profesionální přístup. Je to fakt podívaná, sledovat ty kluky v zápase i tréninku. Teď navíc ještě posílili v obraně, takže se budou ještě hůř překonávat, plus chytají dva špičkoví gólmani. Podle mě je Třinec zase horký favorit na titul.

Byl jste vášnivý rybář. Máte už v Olomouci vyhlédnuté nějaké místo, kam půjdete s pruty?

Bejvávalo. Hodně dlouho už jsem na rybách nebyl. Ale protože pocházím z Třeboňska, můžete hádat, co jsem dělal s dědou, když jsem byl malý. Tam je skoro povinnost chodit na ryby. Ale co jsem odešel do Havířova, už jsem pořádně nebyl.

V Havířově jste tak místo na ryby chodil na brigády. Pomáhal jste mimo jiné rekonstruovat i vlastní šatnu. To vše při hokejové kariéře. Proč?

Vryl to do mě taťka po mé první profesionální sezoně. Říkal: „Běž, vyzkoušej si práci, choď makat, přivydělat si nějakou kačku, ať zjistíš, co obnáší normální práce a ať si vážíš hokeje. “ Takže když skončila sezona, šel jsem na měsíc na dva na brigádu a musím říct, že jsem pak byl hrozně natěšený do další sezon y . U ž jsem se fakt těšil na hokej. Uvědomíte si, že vás živí tréninky a zápasy, to, co máte rádi.

A takhle jsem to opakoval až do předloňska, kdy jsme hráli hrozně dlouho a už to nešlo skloubit. Co bylo náplní vaší práce?

Většinou jsem chodil pomáhat do stavebních firem. Nejdřív jsem byl naštvaný, říkal jsem si, že mi skončila sezona a já tady mám někde šaškovat. Ale fakt mi to pomohlo, vážím si hokeje o to víc a těším se na každou sezonu.