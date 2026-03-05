1 000. výhra v extralize a Třinec žije. I předkolo zvládneme, věří Kovařčík

„Věříme, že do první čtyřky proklouzneme. A kdyby ne, jsme natolik silní, že bychom předkolo zvládli,“ nepochybuje trojnásobný český šampion s Třincem.
Když Oceláři psali zlatou éru, vždy před vrcholem sezony sílili. A zdá se, že teď zase. Z posledních pěti zápasů čtyři vyhráli. „Hrajeme už takové play off pomalu poslední dva měsíce. Tabulka je tak vyrovnaná, že každý zápas rozhoduje. Nějaké body jsme zbytečně ztratili, to už nevrátíme,“ nepitvá se v minulosti. „O to víc se soustředíme na každé utkání.“
Oceláři se dobře vyrovnali s trenérskou rošádou, v prosinci rezignoval zlatý kouč Zdeněk Moták, jehož nahradil jeho asistent Boris Žabka.
„Tohle už ani nevnímáme, zvlášť když byla dlouhá olympijská pauza. Pokračujeme v nastoleném trendu a jde nám to,“ libuje si starší z bratrů Kovařčíků, kteří spolu nastupují v elitní formaci spolu s Nestrašilem.
V posledním, pátečním kole hostí pátý Třinec sedmé Karlovy Vary, které také usilují o čtyřku. Mezi adepty na poslední místenku přímo ve čtvrtfinále patří i čtvrtý Hradec Králové a šestá Sparta.
„V posledním zápase chceme vyhrát a uvidíme, co to přinese. Když čtvrté místo, bude to skvělé, když předkolo, budeme ho chtít zvládnout,“ hlásí asistent trenéra Jiří Raszka. „Poslední výkony jsou vydařené, podpořené i výsledkově. Je lepší jít do vyřazovací fáze s vítěznou sérií než s porážkami v zádech.“
Na ledě Litvínova zaznamenal Třinec už výhru číslo 1 000 v extralize. Kovařčík o tom neměl páru. „To jsem nevěděl,“ překvapilo ho. „Gratuluju klubu k takovému počinu, je to krásné!“
Horší už bylo, že zápas nedohrál útočník David Cienciala. „Dostal sekyru, po které jsme hráli dvojnásobnou přesilovku. Doufám, že bude v pořádku,“ modlí se za parťáka Kovařčík, ve středu autor gólu a asistence.
Poslednímu Litvínovu připravil jeho celek už desátou porážku v řadě.
„Oni hráli takový nečitelný hokej. My nejdřív moc nevěděli, jak si s tím poradit, pak jsme se adaptovali. Všechno cpali do brány, takže jsme před ní museli být silní a pomoct Mazimu,“ jmenoval Kovařčík brankáře Mazance. „Jeho dobrá práce, naše využité signály a jednoduchá hra vedly k úspěchu. Jen nahazovat puky a neztrácet je ve středním pásmu, to se nám dařilo.“
Pokud se to bude Třinci dařit i nadále, načne ještě v aktuální sezoně druhou tisícovku výher.