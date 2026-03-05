Tipsport extraliga 2025/26

1 000. výhra v extralize a Třinec žije. I předkolo zvládneme, věří Kovařčík

Autor:
  7:56
Forma? Skvělá! Sebevědomí? Rostoucí. Milník? Ano, tisící výhra v extralize! Hokejový Třinec si udržel naději na přímý postup do čtvrtfinále play off díky středeční výhře 4:1 na ledě barážisty z Litvínova, jenže podle útočníka Ondřeje Kovarčíka se jeho tým nemusí děsit ani případného předkola.
Litvínov, 4.3. 2026, Verva Litvínov - Oceláři Třinec, utkání hokejové...

Litvínov, 4.3. 2026, Verva Litvínov - Oceláři Třinec, utkání hokejové extraligy. Ondřej Kovařčík před brankou Mateje Tomka. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Matej Tomek zasahuje v utkání s Třincem.
Třinečtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.
O puk bojují David Kaše vlevo a Miloš Roman.
Litvínovský brankář Matej Tomek inkasuje gól v utkání s Třincem.
7 fotografií

„Věříme, že do první čtyřky proklouzneme. A kdyby ne, jsme natolik silní, že bychom předkolo zvládli,“ nepochybuje trojnásobný český šampion s Třincem.

Když Oceláři psali zlatou éru, vždy před vrcholem sezony sílili. A zdá se, že teď zase. Z posledních pěti zápasů čtyři vyhráli. „Hrajeme už takové play off pomalu poslední dva měsíce. Tabulka je tak vyrovnaná, že každý zápas rozhoduje. Nějaké body jsme zbytečně ztratili, to už nevrátíme,“ nepitvá se v minulosti. „O to víc se soustředíme na každé utkání.“

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Oceláři se dobře vyrovnali s trenérskou rošádou, v prosinci rezignoval zlatý kouč Zdeněk Moták, jehož nahradil jeho asistent Boris Žabka.

„Tohle už ani nevnímáme, zvlášť když byla dlouhá olympijská pauza. Pokračujeme v nastoleném trendu a jde nám to,“ libuje si starší z bratrů Kovařčíků, kteří spolu nastupují v elitní formaci spolu s Nestrašilem.

V posledním, pátečním kole hostí pátý Třinec sedmé Karlovy Vary, které také usilují o čtyřku. Mezi adepty na poslední místenku přímo ve čtvrtfinále patří i čtvrtý Hradec Králové a šestá Sparta.

„V posledním zápase chceme vyhrát a uvidíme, co to přinese. Když čtvrté místo, bude to skvělé, když předkolo, budeme ho chtít zvládnout,“ hlásí asistent trenéra Jiří Raszka. „Poslední výkony jsou vydařené, podpořené i výsledkově. Je lepší jít do vyřazovací fáze s vítěznou sérií než s porážkami v zádech.“

Na ledě Litvínova zaznamenal Třinec už výhru číslo 1 000 v extralize. Kovařčík o tom neměl páru. „To jsem nevěděl,“ překvapilo ho. „Gratuluju klubu k takovému počinu, je to krásné!“

Horší už bylo, že zápas nedohrál útočník David Cienciala. „Dostal sekyru, po které jsme hráli dvojnásobnou přesilovku. Doufám, že bude v pořádku,“ modlí se za parťáka Kovařčík, ve středu autor gólu a asistence.

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Poslednímu Litvínovu připravil jeho celek už desátou porážku v řadě.

„Oni hráli takový nečitelný hokej. My nejdřív moc nevěděli, jak si s tím poradit, pak jsme se adaptovali. Všechno cpali do brány, takže jsme před ní museli být silní a pomoct Mazimu,“ jmenoval Kovařčík brankáře Mazance. „Jeho dobrá práce, naše využité signály a jednoduchá hra vedly k úspěchu. Jen nahazovat puky a neztrácet je ve středním pásmu, to se nám dařilo.“

Pokud se to bude Třinci dařit i nadále, načne ještě v aktuální sezoně druhou tisícovku výher.

Vstoupit do diskuse

51. kolo

Kompletní los

52. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 51 26 6 7 12 163:116 97
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 51 24 5 8 14 137:102 90
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 51 25 3 9 14 145:117 90
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 51 23 8 2 18 138:119 87
5. HC Oceláři TřinecTřinec 51 23 7 3 18 147:129 86
6. HC Sparta PrahaSparta 51 23 6 4 18 160:133 85
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 51 22 7 5 17 136:129 85
8. HC Kometa BrnoKometa 51 19 5 6 21 136:145 73
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 51 18 5 6 22 139:145 70
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 51 18 5 6 22 133:155 70
11. Rytíři KladnoKladno 51 17 5 6 23 126:136 67
12. HC OlomoucOlomouc 51 19 3 3 26 120:153 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 51 15 6 5 25 101:137 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 51 11 3 4 33 106:171 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

1 000. výhra v extralize a Třinec žije. I předkolo zvládneme, věří Kovařčík

Litvínov, 4.3. 2026, Verva Litvínov - Oceláři Třinec, utkání hokejové...

Forma? Skvělá! Sebevědomí? Rostoucí. Milník? Ano, tisící výhra v extralize! Hokejový Třinec si udržel naději na přímý postup do čtvrtfinále play off díky středeční výhře 4:1 na ledě barážisty z...

5. března 2026  7:56

Hronek v NHL zazářil třemi body, Hertl řídil vítězný obrat Vegas

Útočník Vegas Tomáš Hertl (vpravo) se raduje ze svého gólu v prodloužení proti...

Hokejový obránce Filip Hronek v NHL vyprodukoval tři body za gól a dvě nahrávky, jeho Vancouver však přesto nestačil 4:6 na Carolinu. Naopak vítězství ve středečním programu režíroval centr Vegas...

5. března 2026  6:38,  aktualizováno  7:28

Sparta před play off doufá ve čtyřku a řádí v přesilovkách: Můžou být gamechanger

Sparťanský kapitán Filip Chlapík tečuje puk před kladenskou brankou.

Do té doby se jim v zápase příliš nedařilo. Soupeř měl více šancí, dokázal na ně zatlačit. Jenže sparťanští hokejisté Kladno v 51. extraligovém kole (6:3) zlomili během krátké doby díky využité...

4. března 2026  22:23

Kapitán zůstává až do roku 2029. Vary se domluvily na nové smlouvě s Černochem

Plzeňský Ville Petman brání karlovarského Jiřího Černocha.

Hokejový útočník Jiří Černoch prodloužil smlouvu v Karlových Varech o tři sezony. Kapitán týmu bude na západě Čech pokračovat minimálně do roku 2029. Klub to uvedl na svém webu.

4. března 2026  21:49

Zlín odvrátil vyřazení, vynutil si rozhodující zápas. Tábor končí, dál postupuje Třebíč

Zlínští hokejisté se radují z gólu proti béčku Pardubic.

Hokejisté Zlína odvrátili na domácím ledě hrozící vyřazení z play off první ligy. Po výhře 5:4 nad Pardubicemi B rozhodne jejich sérii předkola páteční třetí zápas. Sezona naopak skončila pro nováčka...

4. března 2026  21:25

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

4. března 2026  20:42

Vzhůru na nákupy! Boston věří v lepší časy, Pastrňák volá po posilách: Zasloužíme si je

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Loni touto dobou se zbavili posledních šancí na play off a šli do výprodeje. Hokejový Boston opustil i ostřílený lídr Brad Marchand, klub se soustředil na budoucnost. Stačil však jediný rok a Bruins...

4. března 2026  19:20

Další dva roky pro oporu. Mám ke Spartě speciální vztah, těšilo Řepíka po podpisu

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.

Platí za dlouholetého tahouna hokejové Sparty. A ve spolupráci s pražským klubem bude Michal Řepík pokračovat minimálně další dva roky. Zkušený útočník, jemuž po aktuální sezoně končila smlouva,...

4. března 2026  18:33

Kodýtek zamíří do Švýcarska, od příští sezony bude hrát za Ambri-Piotta

Petr Kodýtek (vlevo) s Adamem Klapkou se radují z gólu proti Maďarsku.

Petr Kodýtek bude od příští sezony působit ve švýcarském týmu Ambri-Piotta. Sedmadvacetiletý český hokejista podepsal smlouvu do roku 2028. Účastník loňského mistrovství světa aktuálně hraje v IFK...

4. března 2026  17:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čtvrtfinále? Sparta by se musela stěhovat z O₂ areny, přednost má krasobruslení

Pražská O2 arena před začátkem semifinálové série mezi Spartou a brněnskou...

Blíží se další návrat? Hokejová Sparta teď řeší starosti hlavně se závěrem základní části extraligy, do kterého vstupuje už jen s teoretickou šancí na přímý postup do čtvrtfinále. S největší...

4. března 2026  13:03

Hokejová Slavia mění majitele, většinu si koupil podnikatel Kucharzyk

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Novým majitelem hokejové Slavie Praha je Jozef Kucharzyk ze společnosti Easyflyers, která se loni stala hlavním partnerem klubu. Kucharzyk získal prostřednictvím své firmy JK Sport Investment...

4. března 2026  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.