Po Břízovi nadával rozhodčím i šéf Vítkovic. Těžko omluvitelné, říká Král

V oficiálním zápise o utkání rozhodčí uvedli, že Pavlík obvinil hlavního sudího Jana Hribika, že je zkorumpovaný, že se mu vysmívá a že úmyslně poškodil Vítkovice. „Celý tento výstup zakončil slovy: Ty hajzle,“ píše se v dokumentu.

Není to poprvé, co vrcholný představitel českého hokeje neovládl své emoce. Na konci loňského roku - během vánočních svátků - předvedl podobný úlet sparťanský šéf Petr Bříza. Ten sudím o druhé přestávce utkání 30. kola s Pardubicemi vstoupil do kabiny rozhodčích, kde na ně vytvářel tlak.

Stěžoval si, že má Sparta příliš vyloučených a když ho sudí upozornili, že v kabině nesmí být, jeho agresivita se stupňovala se slovy: „Tady už si nezapískáte, vy ...“

I Bříza je viceprezidentem hokejového svazu, navíc člen Rady IIHF, kterého renomovaný časopis The Hockey News zařadil mezi kandidáty na nového šéfa federace po končícím Reném Faselovi.

„Velmi mě mrzí, že se krátce po sobě řeší nevhodné chování funkcionářů a členů výkonného výboru vůči rozhodčím. Zejména v jejich případě je to nešťastné a těžko omluvitelné,“ reaguje šéf Českého hokeje Tomáš Král.

„Oba dobře znám, jsou to hokejoví srdcaři a jsem si jist, že se tak vyjádřili v pozápasových emocích. Ani to ovšem jejich jednání neospravedlňuje.“

Disciplinárka spadá pod Pavlíka

Pikantní je, že Pavlíka nyní bude řešit disciplinární komise, kterou má coby člen výkonného výboru svazu na starosti. Král však nepochybuje o nestrannosti a objektivitě při vynesení rozsudku. „Rozhodnutí ani případné tresty na Aleši Pavlíkovi nezávisí. Členové výkonného výboru mohou svůj názor vyjádřit až při případném odvolacím řízení, a to většinovým hlasováním.“

Aleš Pavlík

Bříza za své jednání dostal na začátku roku pokutu 30 tisíc korun, podobný postih se dá očekávat také u Pavlíka.

Král souhlasí, že je smutné, že oba představitelé svazu a šéfové extraligových klubů nejdou příkladem v době, kdy vedení nejvyšší soutěže řeší a tvrdě trestá nevhodné chování fanoušků.

„Jak jsem už řekl, je to velmi nešťastné a věřím, že šlo o ojedinělé excesy, které se bohužel nedají vyloučit. Právě proto se pravomoci disciplinární komise vztahují nejen na hráče, kluby nebo trenéry, ale i na funkcionáře,“ dodal první muž českého hokeje.