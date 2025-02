Někteří nejedou na sto procent. Musíme se vzchopit, vědí olomoučtí hokejisté v krizi

„Kdybychom věděli, co je špatně, změníme to,“ krčí rameny hráči i trenéři. Ačkoliv Mora po minulé, klidné sezoně tradičně předešla razantnějším změnám v kádru, trápení jako by nemělo konce.

Přitom v útoku mají dva reprezentanty - Petra Fridricha a Michala Kunce, už se uzdravil i nejproduktivnější hráč týmu v minulé sezoně Jakub Navrátil a zkušená posila Martin Kohout po nevydařené štaci v Brně zažívá hokejovou renesanci.

V obraně hrají ti samí borci co loni a bránu střeží spolehlivě chytající Matěj Machovský. Jenže to zkrátka nelepí.

Společným jmenovatelem Olomouce v posledních zápasech je naivní chování v obraně, hloupé chyby na modré čáře a laxní rozehrávky. Soupeři pak obvykle nabídnutými možnostmi nepohrdnou.

„Já už jsem zkoušel v kabině hodně věcí. Ono to nejde furt dokola. Zkoušel jsem všechno, hlavně je to o osobním přístupu. Já ostatním klukům nevidím do hlav, vůbec nevím, v čem to vězí. Momentálně už to o slovech není, protože věřím, že si snad každý uvědomuje, o co tady hrajeme,“ povídal smutně útočník Jan Knotek, když musel kousat další těžkou ránu.

Olomouc ve středu večer podlehla na vlastním ledě Kometě 3:6, v tabulce už má stejně bodů jako třinácté Vítkovice a poslední Kladno.

„Je to samozřejmě špatná situace. V první extraligové sezoně jsme byli v baráži, ale tam se to od nás čekalo. Od té doby jsem se nikdy do této situace nechtěl dostat. Bohužel jsme tam namočení a je to znát i na hře, je to prostě jiné. Není klid na hokejce, situace se řeší jinak, ale nezbývá nic jiného, než s tím bojovat,“ vycítil Knotek.

I zápas s Brnem byl plný nepřesností a chyb. Těch se přitom nevyvaroval ani soupeř. „Jenže my to bohužel neumíme trestat, a proto jsme asi tam, kde jsme,“ odfoukl si olomoucký centr.

I trenér Jan Tomajko by od novinářů už raději slýchával příjemnější otázky. „Začátek zápasu byl z naší strany dobrý. Potom jsme ale dovolili Kometě tři protiútoky, kdy jednou jeli dokonce dva na nula. Nemůže se nám to stávat, určilo to ráz utkání,“ uvědomoval si trenér.

Následně zkritizoval i nasazení svých svěřenců: „Takhle nicméně nemůžeme hrát, ne všichni jsou ve hře tak, jak by měli být. Jestliže dvacet hráčů nepojede na sto procent, bodovat nebudeme.“

„Když si to ten člověk prostě neuvědomí, tak to je škoda slov. Musíme se vzchopit a začít bojovat víc,“ přidal matador Knotek, jenž v dresu Mory vybojoval v roce 2014 postup do extraligy.

Kolektiv se vždycky semkl a stačilo to

Ještě před měsícem to vypadalo, že Olomouc by si mohla v pohodě uhájit místo v předkole play off. Jenže to se jí navzdory tristní venkovní bilanci dařilo před vlastními fanoušky vyhrávat i se silnými celky. Teď ovšem přišla už třetí domácí prohra v řadě, navíc šestigólový příděl.

Zatímco ofenziva se dočkala částečného okysličení, defenzivní řady nikoliv. Perspektivní beci utekli jinam a zkušení mazáci stárnou.

Například Dalibor Řezníček je v metrice plus mínus, tedy statistice, která porovnává hráčovu přítomnost na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech svého týmu, nejhorší v celé soutěži. Ve středu zaznamenal další dva minusové body, už je na hodnotě -23.

„Je tu spoustu kluků, kteří nezažili takovou situaci a jsou v tom poprvé. Já jsem se tím prošel, takže vím, o co se jedná. Uteklo nám to teď v závěru sezony, takže je cítit nervozita,“ podotkl Knotek.

Z posledních pěti extraligových kol má Olomouc nejhorší formu ze všech týmů, získala jenom tři body. Nejbližší konkurenti, Kladno a Vítkovice, získali za posledních pět zápasů bodů šest a dvanáct.

I aktuální rozpoložení na chvostu tabulky napovídá, že pokud se Hanáci urychleně nevzchopí, místo konfrontací v play off je bude čekat nekonečné vyhlížení baráže s vítězem první ligy. „Vždycky, když se tady řešily vážnější situace, tak se kolektiv semkl a prostě se bojovalo, což kolikrát stačilo,“ vyhlíží Knotek naději.

Zažehnout ji budou chtít kohouti už v pátek. Od 17.30 se představí na ledě Litvínova, který také není v ideální pohodě. Avšak chemici jsou třetí a výpadek formy je netíží tolik jako Olomouc, která navíc ze všech venkovních zápasů tohoto roku dovezla pět bodů a v tabulce venkovních zápasů je jasně poslední.