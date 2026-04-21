Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Do extraligy míří lotyšský reprezentant. Boleslav podepsala útočníka Gavarse

Autor: ,
  18:54
Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Felikss Gavars. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2024 se s Bruslaři připravoval již loni v létě, následně se ale vrátil do zámoří a dokončil studia na univerzitě v Minnesotě. Nyní podepsal se Středočechy roční smlouvu, klub to oznámil na svém webu.

Felikss Gavars proniká do útočného pásma přes Jiřího Ticháčka v zápase na MS do 20 let. | foto: AP

„Feliksse jsme měli možnost poznat už během loňského léta, kdy u nás krátce působil, a zanechal v nás velmi dobrý dojem po sportovní i lidské stránce. Je to mladý hráč se zajímavým potenciálem, výborným pohybem a velkou chutí pracovat na sobě,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák.

Gavars v minulé sezoně odehrál jen osm zápasů, ze hry jej vyřadilo zranění. Hned na jejím začátku si přetrhl přední zkřížený vaz a poškodil i postranní vaz v kolenu.

„Přichází po vážnějším zranění, o kterém víme a celou situaci detailně sledujeme. Felikss je pravidelně v kontaktu s naším fyzioterapeutem, věříme, že rehabilitace probíhá velmi dobře a že bude na sezonu připravený,“ řekl Vlasák.

„Jsme přesvědčeni, že do budoucna může být pro náš tým velmi zajímavou posilou,“ dodal.

Gavars má na kontě 25 startů v seniorské reprezentaci, předtím byl členem juniorského výběru. Před rokem strávil v Mladé Boleslavi týden.

„A opravdu se mi moc líbil. Skvělý dojem na mě udělali také lidé a fanoušci. I na přípravných zápasech byla atmosféra výborná. Je skvělé být obklopený takovou energií,“ řekl rodák z Rigy.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

21. dubna 2026  18:54

Do extraligy míří lotyšský reprezentant. Boleslav podepsala útočníka Gavarse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.