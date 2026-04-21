Do extraligy míří lotyšský reprezentant. Boleslav podepsala útočníka Gavarse

„Feliksse jsme měli možnost poznat už během loňského léta, kdy u nás krátce působil, a zanechal v nás velmi dobrý dojem po sportovní i lidské stránce. Je to mladý hráč se zajímavým potenciálem, výborným pohybem a velkou chutí pracovat na sobě,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
Gavars v minulé sezoně odehrál jen osm zápasů, ze hry jej vyřadilo zranění. Hned na jejím začátku si přetrhl přední zkřížený vaz a poškodil i postranní vaz v kolenu.
„Přichází po vážnějším zranění, o kterém víme a celou situaci detailně sledujeme. Felikss je pravidelně v kontaktu s naším fyzioterapeutem, věříme, že rehabilitace probíhá velmi dobře a že bude na sezonu připravený,“ řekl Vlasák.
„Jsme přesvědčeni, že do budoucna může být pro náš tým velmi zajímavou posilou,“ dodal.
Gavars má na kontě 25 startů v seniorské reprezentaci, předtím byl členem juniorského výběru. Před rokem strávil v Mladé Boleslavi týden.
„A opravdu se mi moc líbil. Skvělý dojem na mě udělali také lidé a fanoušci. I na přípravných zápasech byla atmosféra výborná. Je skvělé být obklopený takovou energií,“ řekl rodák z Rigy.