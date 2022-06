Atraktivní posila pro boleslavské hokejisty. Přichází švédský útočník Aberg

„Nebyli jsme jediní zájemci, a to ani v rámci Čech, takže nás pochopitelně těší, že si Pontus vybral právě nás,“ uvedl sportovní manažer středočeského klubu Václav Nedorost. „Má zkušenosti, má parametry, je šikovný na puku, prim by měl hrát i v přesilovkách. Pro mladý tým, jaký máme my, by to měl být ideální parťák a zároveň tahoun v jedné osobě,“ věří Nedorost.

Osmadvacetiletý rodák ze Stockholmu okusil po odchodu ze zámoří před dvěma lety na jednu sezonu i Kontinentální ligu, a to v dresu Traktoru Čeljabinsk. Připsal si během ní také první tři starty v reprezentačním A-týmu Tre kronor. Minulý ročník to zkusil znovu v zámoří, ale hrál jen v nižší AHL, kde za farmu Ottawy nasbíral v 17 zápasech dva góly a devět asistencí. Timře pomohl k setrvání mezi švédskou elitou 12 body (5+7) ve 28 utkáních.