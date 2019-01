Hokejisté v Česku vám chtějí dokázat, že pravdu mají oni, říká Hořava

Opravdu?

Myslím, že jo. V Rusku je práce jednodušší, protože je tam velká konkurence a daleko větší peníze. U nás hráčů není tolik, tak ti lepší cítí, že i když ho z jednoho týmu vyhodí, tak ho vezme pět dalších.

Razíte švédský styl plný bruslení a agresivity. Je těžké to učit hráče v Česku?

Je, protože hráči vám to v tréninku udělají, ale v zápase jednají podle zažitých automatismů. Když se tři roky učili couvat, tak v rozhodujícím okamžiku začnou couvat také. To jim nemůžeme mít za zlé, to je automat, který mají vybudovaný. Ten automat se musí změnit. Věřím, že to postupně půjde.

Je problém českého hokeje, že tu hráči nechtějí být aktivní a spíš vyčkávají?

Podle mě jo. Akorát jsem se zařekl, že už to nebudu komentovat a kritizovat, protože jsou všichni udivení, jak nám svět ujíždí, a přitom to víme deset dvanáct let. Byl bych spíš pro, aby se s tím začalo něco dělat v oddílech. To je lepší než kritizovat.

Nepřijde vám, že v některých klubech se takto snaží pracovat?

Ale jistě, v Liberci, v Hradci a Plzni to funguje. Ale jde to pomalu, to je škoda. Hlavně se s tím musí začít už od dorostu přes juniory, aby byli hráči zvyklí v tempu trénovat a v tempu dělat všechny věci. Když přijdou z juniorů do chlapů, tak je pozdě.

„Zařekl jsem se, že už to nebudu komentovat a kritizovat, protože jsou všichni udivení, jak nám svět ujíždí, a přitom to víme deset dvanáct let. Byl bych spíš pro, aby se s tím začalo něco dělat v oddílech.“

Byl tento styl hlavním důvodem, proč jste udělali v Litvínově titul?

Ne, v té době jsem měl neskutečné štěstí, že jsem u toho byl. Byla to věc hráčů. My jsme se s Radimem Rulíkem trefili do toho, že se náš styl hráčům líbil a nechtěli couvat. A pak tam byli hráči jako Martin Ručinský. Každý znal svou roli a bavilo ho to. Nebyli líní trénovat a ještě tam měli výbornou partu. I ten půlrok, kdy jsme se nemohli dostat do desítky, bylo vidět, že to hráči chtějí dělat a že chtějí úspěch.

Vy i Radim Rulík působíte jako rázní a charismatičtí trenéři. Není to důvod, že hráče přesvědčíte?

Takhle to úplně není. Spíš u nás hráči nemají jinou šanci. My jim nedáváme příležitost, že by si mohli ulevit na tréninku. Je to zkrátka takhle a takhle to chceme. A ten hráč se s tím buď ztotožní, anebo ne. Když se s tím neztotožní, tak je na zvážení, aby odešel z mužstva. V opačném případě je radost s nima pracovat.

Jinými slovy si dokážete prosadit, co chcete.

Víte co: když tam máte pět hráčů, kterým se vaše metody nelíbí, tak vás prostě vyženou. Výsledky nebudou, oddíl to bude muset řešit a vždycky se to řeší tak, že vyhodí trenéry. Což je normální, protože nemůžou vyndat pět hráčů. Když hráče nepřesvědčíte, tak nemáte nárok. Můžete být přísný, jak chcete. Můžete vyhrožovat, cokoli, ale nemáte šanci.

Nehraje v tom roli ani osobnost trenéra?

Nedokážu říct. Nemyslím si. Ten hráč to buď chce udělat a věří tomu a má chuť něco změnit, protože chce úspěch týmu. Když nechce, má svou hlavu a chce vám dokázat, že se to bude hrát tak, jak chce on. Pak nemáte šanci.

Vraťme se k vaší souhře s Radimem Rulíkem. Jak vlastně společně fungujete?

To je strašně těžká otázka. Nedokážu říct, co na tom je. Někdy se stává, že si s někým strašně rozumíte na ledě i mimo něj. Máme stejný názor na spoustu věcí a hlavně na hokej. Nikdy se nehádáme. Když někdo přijde s nápadem, tak si sedneme a řekneme, v čem je dobrý a v čem by se dal vylepšit. Dohodneme se. Dělali jsme spolu několikrát a ať byl hlavním trenérem on, nebo já, tak se nikdy nestalo, že by někdo řekl: Ne, bude to takhle, já jsem tady hlavní. Ani si to nedovedu představit!

Takže hlavní a asistent u vás neplatí?

Přesně. Možná proto se nám občas daří, já fakt nevím.

A jak k vám v Boleslavi zapadl Pavel Patera?

Já jsem s Pavlem dělal loni v Kladně a bylo to výborné, protože je pracovitý a chce se zlepšovat. Je to takový hokejový blázen. Jezdí se dívat i na juniory, je super takového kluka u týmu udržet a pomoct mu přijít na určité věci třeba o dva roky dřív, než kdyby na to byl sám. Když člověk nemá parťáka, který mu poradí, tak musí zkoušet a teprve pak zjistí, co je ten správný směr. Pavel zapadl, má podobný názor na hokej jako my, takže se doplňujeme. Má výborné zkušenosti a hlavně je to i charakterově výborný kluk. Kdybychom nešli do Boleslavi takhle ve třech, tak by práce byla daleko obtížnější.

Je to podle vás o týmovosti nejenom na hřišti, ale i u trenérů?

Ano, přesně tak. Kdybych vykřikoval, co všechno jsem v Boleslavi udělal, tak bych byl debil. To bych se akorát vytahoval a nebyla by to pravda.

„Kdybychom do Boleslavi nešli ve třech s Radimem Rulíkem a Pavlem Paterou, tak by práce byla daleko obtížnější. Trenérské štáby jsou budoucnost, ale pro kluby je to drahé, protože nikdo není asistent. Jsme vlastně tři hlavní trenéři.“

Složit takové trenérské štáby asi není pro kluby jednoduché, viďte?

Ne, to vůbec ne. Není snadné sehnat lidi, kteří si sedí a je to i drahý. Když jsem jednal s panem Plachým, prezidentem Boleslavi, tak jsem mu říkal, jak bych si to představoval a věděl, že to bude obrovský problém. Nikdo totiž není asistent, jsme vlastně tři hlavní trenéři. Takhle by to mělo být u národního týmu.

Což momentálně není.

Nechci dávat za vzor Kanadu, ale takhle to měla. I když oni to mají ještě jinak: mají dva tři hlavní a k tomu ještě asistenty. Ale fungovat to takhle může. Ale to jenom můj názor.

A jsou v Česku vůbec trenéři, kteří by byli ochotní takhle pracovat? Třeba Vladimír Růžička tvrdí, že potřebuje být tím, kdo bude mít konečné slovo.

Já si myslím, že takoví trenéři tu jsou. Když u toho byl Pepa Jandač, tak to měl podobně s Jirkou Kalousem, Jardou Špačkem a Vencou Prospalem. Ale neříkám, že to teď s Milošem Říhou nemůže fungovat. Jde jenom o práci s mužstvem. O to, že u nároďáku máte málo času a hodně práce.

Vraťme se ještě k Paterovi: má předpoklady stát se úspěšným trenérem?

Určitě jo. Předpoklady má a talent také. Byl to neskutečný hokejista a v trenérství jde správným směrem. Ukáže to až čas, ale věřím mu. Chce to pár let, zkušenosti a může být u reprezentace.

Boleslav jste pozvedli, v čem je ten klub specifický, že navzdory solidní soupisce pokaždé končí na spodku tabulky?

Na to jsem tam krátce, abych odpověděl. Ale za Franty Výborného s Mariánem Jelínkem Boleslav válela. My jsme v té době byli s Radimem Rulíkem v Litvínově a Boleslav byla jedním z nejtěžších soupeřů. Výborně bruslili, byli nebezpeční a zaslouženě se dostali do semifinále. Poslední dva tři roky jim to ale opravdu nejde. To se stává. Někdy v dobré víře vezmete hráče z jiných týmů, kteří jsou za hvězdy, ale ono to nefunguje.

Hvězdnou posilou Boleslavi byl v létě Michal Vondrka. Plní roli tahouna?

Ono se hodně mluví o rozdílových hráčích a tahounech, ale dneska se hokej mění a výsledky vám neudělají jenom tahouni, ale celé mužstvo. Michal svou roli plní v tom, že je pracovitý, je to bezvadný kluk do mužstva a jde mu hlavně o úspěch týmu. Jsou hráči, kteří vám říkají, že by své góly a body vyměnili za vítězství, a kolikrát to není upřímné. U něj věřím, že to tak je. To je ten tmelící element, díky kterému začíná mužstvo pracovat. Dneska potřebujete, aby pracovalo celé mužstvo a pak se ukáže jedinec, který může rozhodnout. Jakmile se budete spoléhat na jednu dvě lajny, tak pohoříte.

Při nástupu do Boleslavi jste mluvil o tom, že chcete ve hře pohyb a důraz. Daří se?

Tohle se lepší v tréninku, v zápase to jde pomalu, protože to jsou věci, které se nedají změnit za dva měsíce. V tréninku je ale vidět, že si hráči zvykli na jiné tempo. Ještě bude trvat, než si na to zvykne hlava při zápase. Tohle se nezmění do konce sezony. Ale pracujeme na tom, kluci to vzali za své. Je jejich zásluha, že se to zlepšuje.

Z posledních jedenácti zápasů máte sedm výher, jste spokojený?

Nechci, aby to vypadalo skromně, ale výkon tomu neodpovídá a hra také ne. Drží nás gólmani, jim vděčíme za body. Takže spokojenost určitě ne, ale radost, že se nám to podařilo, to jo.

Přece jenom to asi nebude náhoda, když takhle často vyhráváte?

Musel byste ty zápasy vidět. Opravdu si nehraju na skromnýho. Extrémně nás drží gólmani. Máme hrozné výkyvy. Jsou zápasy, kdy zahrajeme dobře jednu třetinu, ale pak máme katastrofální patnáct minut druhé třetiny, kdy nám soupeř může dát pět gólů. Tam nás gólmani podrží.

Působí výhry na mužstvo pozitivně alespoň psychicky?

Samozřejmě, gólman je navíc klíčová postava celého týmu. Jakmile to chytí, tak nejsou vidět chyby hráčů. To působí na všechny pozitivně.

A místo baráže můžete pomýšlet klidně na šestku.

Zase to bude vypadat divně, ale my se pořád obáváme baráže. I když máme náskok na předposlední Chomutov, tak nikde není napsané, že to takhle půjde dál. Pokles formy může přijít, takže dokud to nebude ani matematicky možné, tak teprve potom si oddychneme. A pokud se nám podaří něco navíc, tak to bude plus.