Jsem jenom záloha, říká veterán Trávníček, nečekaná posila Boleslavi

„To, že jsme vyrovnali, je hodně důležité,“ řekl jednačtyřicetiletý Trávníček, který tuto sezonu působil v Ústí nad Labem, v partnerském klubu Mladé Boleslavi. A ta ho před startem play off napsala na soupisku.

Kdy jste se k mužstvu připojil?

Když jsme s Ústím nad Labem dohráli v první lize, tak jsem se za dva tři dny přesunul do Boleslavi a trénoval tam. Pro mě je čest, že mě kluci oslovili.

Dá se říct, že jste Mladé Boleslavi přinesl štěstí, když s vámi přišlo vítězství?

Jsem jenom záloha, abych vypomohl, naskočil zalepit mezeru v sestavě, pokud se někdo zraní.

Jak se cítíte fyzicky?

Je to náročné, i když se člověk snaží udržovat v tempu. To zápasové je však o něco výše. V první třetině jsem se trochu rozdýchal a pak se už cítil dobře.

U gólu na 3:1 jste byl hodně rychlý, protože jste byl v ofsajdu, byť ho rozhodčí nepostřehli.

(směje se) To jsem se snažil jet co nejrychleji do brány a jestli to byl ofsajd, škoda...

V sobotu jste sice nehrál, ale v čem byl nedělní duel ze strany vašeho celku jiný?

V sobotu to nebylo ono v soubojích. Tentokrát jsme v nich byli důraznější. Právě to je potřeba dostat do hry, to vyhrává play off.

Závěr domácí nezvládli a nechali se vyloučit. Povedlo se vám je rozhodit?

Je to play off, to jdete na krev. Musíte se dostat soupeři pod kůži, to k tomu patří. Někdy protivníka vyhodíte z tempa vy, někdy on vás.

Budete hrát i příště?

To není otázka na mě. Teď byla potřeba, abych naskočil a teď máme tři dny na to říct si, co bude dál.