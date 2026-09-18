Miminko v poháru, záchrana pavouků. Kapitán mistrů Trávníček očima manželky

Trávníček s Litvínovem srostl: 21 sezon, v devíti z nich s céčkem na prsou, rekordních 1076 zápasů, 357 kanadských bodů. A hlavně památný titul v roce 2015. „Napůl jsme bydleli v Děčíně, napůl v Litvínově. Manželovi to přirostlo k srdci, Míša to tady miloval a miluje. A když má něco rád on, tak já taky,“ usmívá se drobná černovláska.
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Před exhibicí Trávníčkova výběru s Olympem na černo-žlutý koberec napochodovalo sedm jeho osudových žen. „Já, naše tři dcery, Míšovo maminka, jeho ségra a její holka,“ vypočítává Veronika Trávníčková dámskou přesilovku. „Ale ještě máme doma psa, to je taky samec,“ chichotá se. Žádná z dcer se hokeji nevěnuje, tancují.
Nejen na ledě a v kabině zastával rodák z Děčína roli kapitána. „Je jím i doma, což vyplynulo přirozeně, když je chlap a má tři dcery.“
Ale pozor, žádný macho styl. Vždyť sám Trávníček líčí, že jeho angažmá řeší celá široká rodina. „Po každé sezoně doma proběhne schvalovací kolečko. Letošní ročník jsem si vybojoval a uvidíme, jak to bude po něm,“ prozrazuje nový trenér juniorů Litoměřic.
Největší rodinnou událostí se stal titul Litvínova, premiérový v jeho bohatých dějinách. A Trávníček jako první ze zlatého mužstva zvedl nad hlavu mistrovský pohár.
„Byl to ohromný okamžik. A obrovské zadostiučinění po letech kariéry, po dřině, kterou do toho kluci dali. Bylo to nádherné!“ jihne Veronika Trávníčková i po jedenácti letech. „Na finále jsem se dívala doma, holčičky byly úplně maličké. Amálka měla pár měsíců, ještě jsem ji kojila. Seděly jsme u televize, hodně fandily a myslím, že jsem pak i brečela.“
I šestačtyřicetiletý bývalý útočník s pověstí dříče se dokáže dojmout. „On vypadá jako drsňák, tak ho mají všichni zapsaného, ale přitom je hodně citlivý. Doma to bylo úplně opačně než na ledě. Když vidí pavouka, nezabije ho, ale vyhodí.“
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Po mistrovské sezoně pohár putoval za hráči a v Děčíně se z něj u Trávníčků stala atrakce. „Malou jsme do něj posadili, měla asi půl roku. Vyfotili jsme si ji a teď to máme pověšené doma v obýváku. S plínkou se do poháru akorát vešla!“ popisuje vtipnou scénku.
Ale když došlo na konec čísla 5 v Litvínově v roce 2020, humor šel stranou. „Bylo to strašně smutné a hodně nečekané. Míša to doma tolik nedával najevo, ale myslím, že ho odchod sebral hodně. Kariéru mu zařízli, mohl ještě v Litvínově něco předvést. I když mu přišly nabídky odjinud, vždycky zvolil Litvínov,“ přibližuje Veronika Trávníčková věrnost svého manžela. „Ve vedení klubu jsou teď jiní chlapi a jsem ráda, že pro něj rozlučku udělali.“