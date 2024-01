Útočníka Růžičku nominace překvapila. Nejprve trenérovi ani nevzal telefon

Jak se o své nominaci dozvěděl?

„Nevím, jestli to chci řešit,“ usmál se. Přesto přiznal, že nezvedl telefon, když mu to chtěl trenér Radim Rulík oznámit...

„Upřímně, něco jsem dělal, tak jsem to zvonění propásl. A ani jsem neznal jeho číslo,“ řekl sedmatřicetiletý Růžička. „Pak mi volal agent, že se mu ozval Radim, jestli bych mu nezavolal zpátky. Tak jsem to udělal.“

A byl jste překvapený?

Byl jsem mile potěšený.

I když jste s Filipim v čele kanadského bodování extraligy?

Ano, pozvánka dlouho nebyla. Už jsem ji ale ani nečekal.

Kvůli věku?

Tak věk. Je spousta skvělých hráčů v Česku i mimo. Takže jsem rád.

Měl jste předem nějaké náznaky, že se do reprezentace vrátíte?

Ne. Člověk řeší sezonu a jede podle toho, jak to je. Jsem rád, že si vzpomněl.

Mezi nejproduktivnějšími hráči nejste poprvé. Mrzelo vás, že vás v minulých letech trenéři národního týmu nepovolali?

Občas člověk čeká, že by pozvánka mohla přijít. Ale neřešil jsem to. Snažil jsem se pracovat a nakonec je člověk odměněný, teď přišla. Tak to někdy je. Musíte pořád pracovat a čekat.

Nemusel jste rušit nějaké plány, které jste měl na ligovou pauzu?

Ne. Něco jsem sice v hlavě měl, ale naštěstí jsem to neměl rezervované. Nic se rušit nemuselo.

Ve výběru je s vámi váš spoluhráč z prvního útoku Daniel Voženílek. Co říkáte tomu, jak šlape?

Parádně. Už to prokázal minulou sezonu, když přišel. Zapadl výborně, tým mu pomáhá, učí se, hodně na sobě pracuje. Jsem za něj jako všichni rád. Odvádí skvělou práci pro nás. A je odměněný.

Začínáte už přemýšlet i o možné účasti na letošním mistrovství světa?

Hmmm. Tak to je ještě daleko.