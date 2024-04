Třinecký útočník Daňo: S Chlapíkem jsme si nějak nesedli už v zámoří

„Bude asi první v mé kariéře. Ale nejdůležitější je, že jsme urvali první bod a vracíme se do Prahy,“ prohlásil Marko Daňo, když zhruba po dvou hodinách po zápase přišel mezi novináře z dopingové kontroly. „Člověk s tím už má nějaké zkušenosti, ale dneska mě to zradilo. Asi jsem měl trošku změnit taktiku v té místnosti, kde jsme čekali.“

Vylosování byli tři sparťané a tři domácí hráči. Daňo ale odmítl, že by mezi nimi ještě dobíhaly souboje z ledu, zejména ze závěrečné rvačky.

„Byli jsme odděleni, každý v jiné místnosti,“ usmál se Daňo. „Naši Káca s Růžou (Kacetl s Růžičkou) odešli dřív. Po nich jsem to tam nějak dobojoval. Ale bylo to příjemné posezení. Mrzí mě, že jsem je (dopingové komisaře) nechal tak dlouho čekat. A vás taky.“

Nedělní zápas končil bitkou po tom, co jste dali čtvrtý gól a hostující Michal Řepík sekl Patrika Hrehorčáka. Jak jste to viděl?

Úplně zbytečný zákrok, sekera do žeber na nechráněnou část těla. Místo oslavy gólu jsme řešili nějakou potyčku. Nevím, jak na tom Paťo je, ale věřím, že bude v pohodě. Byla to velká podpásovka. Zřejmě to bude vyhecované i v dalším zápase.

Takže do sebe půjdete znovu?

Nebudu se chtít rvát, ale proti každému hráči jdu do toho naplno, ať je to ten, či onen. Budu se soustředit na svou hru, ať jsem přínosem pro mužstvo. Ale jak bylo vidět, tak se toho nebojíme a když něco takového vzplane, umíme se spoluhráčů zastat.

Vy jste se rval s Filipem Chlapíkem. Jak jste na sebe narazili?

Hledal jsem Řepíka, ten už seděl na střídačce. Někdo se tam přimotal a už to jelo.

Chlapík povídal, že si vás vybral, protože se mu nelíbí, jaký hokej hrajete, jak se pořád povalujete. Co jeho slovům říkáte?

Je to jeho vyjádření. Nevím, co k tomu dodat. Je tam možná nějaká historie, ať už z této ligy nebo z AHL. Známe se delší dobu.

V Americké hokejové lize jste se pobili také?

Ne. Většinou Slováci a Češi, co jsme hráli proti sobě, jsme měli dobrý vztah. S ním jsme si nějak nesedli. Možná si na to vzpomenul, nevím. Nemám k tomu, co dodat.

Šrámy v obličeji máte ze šarvátky?

Ještě jsem se neviděl v zrcadle (smál se). On mi chytil přilbu, snažil jsem si ji sundat, abych viděl. Měl jsem ji přes tvář nějak překříženou. Když jsem ji konečně dal dolů, zakopl jsem o rozhodčího nebo někoho za mnou, takže jsme spadli na led a bylo po bitce. Takže to nebylo až takové hrozné.

Při vašem prvním gólu, kdy jste puk u pravé tyče dotlačil za brankáře Jakuba Kováře, si hosté brali trenérskou výzvu. Diváci pak u každého gólu posměšně skandovali: Video, video. Není těch výzev moc?

Těžko na to mohu něco říct. Těší nás, že to tentokrát dopadlo dobře a rozhodčí nám gól uznali. Před tím nějaký ne, ale k tomu se už vracet nebudeme, protože to nezměníme. Jsme rádi, že tentokrát byla challenge neúspěšná.

Mela v semifinálovém utkání hokejové extraligy mezi Třincem a Spartou, při níž se zasažený čarový rozhodčí skácel na led.

Ve čtvrtém utkání jste využili dvě přesilovky. Mohou vás do pátého utkání nakopnout?

Věřím, že ano. Čekali jsme dlouho, abychom se nakopli. Měli jsme s tím problémy. Snažili jsme si k tomu něco říct a často se měnili hráči, kteří chodili na led, bylo to i tím Vožuchovým (Voženílkovým) trestem. Teď jsme to konečně dali do kupy, oni nebyli tak aktivní v oslabení a když už na nás skočili, tak jsme puk rychle zahráli a podařilo se nám skórovat.

Oživily vás i změny ve složení útoků?

My jsme s Činelem a Hudym (s Ciencialou a Hudáčkem) zůstali spolu, takže to bylo v pohodě. Ostatní kluci ale neměli problém se adaptovat a sehrávat. Na to ani není čas, ale někdy je ten impuls správný, každý jsme to už během kariéry zažili.

Co se dá čekat od úterního střetnutí v Praze?

Plná hala, velké teplo. Věřím, že když podáme stejný výkon, vrátíme sérii zpátky k nám. Uděláme pro to všechno.

O horku v O2 Aréně hovoří spousta hráčům. Čím to je?

Je tam velký počet lidí. Zažili jsme to už loni i rok předtím. Teď, když je venku dvacet šest stupňů, to bude peklo. Ale věřím, že to zvládneme a vrátíme se k dalšímu utkání do Třince.

A bude důležité, abyste jako v neděli doma dali i v Praze první gól?

Každému mužstvu se hraje lépe, když nemusí dotahovat náskok soupeře. Věřím, že vstoupíme do pátého utkání aktivně, pomůžeme si opět nějakými přesilovkami a budeme úspěšní.