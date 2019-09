Marcinko rozjel sezonu hattrickem. Skvělé, radoval se snajpr Třince

„Je to skvělé, jak výborně jsme sezony začali jako tým. Čeká nás těžká série zápasů a ten úvod je vždy důležitý,“ prohlásil jednatřicetiletý Marcinko.

Při prvních dvou gólech jste se prosadil dorážkami z předbrankového prostoru. Opět se ukázalo, že je to vaše oblíbené místo?

Přesně tak. Ty puky jednoduše padly přede mne a už šlo jen o to je trefit. V prostoru před brankou by měla být moje síla. Pochopitelně jsem za ty góly rád, ale nebyl to až tak jednoduchý zápas.

Když Kladenští ve třetí třetině snížili na 4:2, přidali jste rychle dva góly. Zdálo se, že když jste potřebovali, tak jste zabrali. Bylo to tak?

Dá se to tak říct. Ten úvod ale byl kostrbatý. Soupeř měl přesilovky, které nás trochu přibrzdily. Přesilovky hrají velmi dobře. Chvála bohu, že jsme se ubránili. A sami jsme v početní převaze dali dva góly. V tom musíme pokračovat. I když ve třetí třetině přišlo menší zaváhání, stále jsme kráčeli za vítězstvím.

A ty dva góly ve třetí třetině během čtrnáct vteřin Kladno definitivně zlomily?

Také si to myslím. Ale už ten stav 4:0 byl pro nás celkem příjemný. To už bychom měli hrát v klidu, ale staly se nějaké chyby. Toho se musíme vyvarovat.

Už jste zmínil kladenské přesilovky. Především v těch prvních dvou vás hodně trápili.

Mají zkušené hráče. Měli jsme rozbor na videu, takže přibližně víme, co chtějí hrát, ale i tak jim některé souhry vycházely.

V početní převaze hostů byly nebezpečné křižné přihrávky Réwaye. Postupně jste je ale zachytávali, že?

My jsme o tom, věděli, ale ne vždy se podaří ty přihrávky ubránit. On ty ruce má dobré. Jde to křížem přes hřiště, aby našel volné hráče, ale pak už jsme si dávali větší pozor a oslabení jsme hráli precizněji. A hlavně jsme byli aktivnější.

Není vám líto, že nemohl nastoupit zraněný Jaromír Jágr? Určitě je svátek zahrát si proti němu.

To ano. Ale byl na střídačce. I to svědčí o jeho velikosti, že i když je zraněný, přijede s týmem a jde ho podpořit. Stojí tam a dodává týmu aspoň takto tu sílu. Samozřejmě hrát proti takovému hráči je vždy skvělé, obrovský respekt před ním, ale Kladno není jen o něm. Jsou tam i další hráči a myslím si, že v určitých fázích ukázali, že budou velmi nepříjemní i bez něj.