Tipsport extraliga 2025/26

Moravčík o zranění: Nohy jako školačka i kulturista. Hlavu jsem čistil šipkami

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  7:57
Mnohaměsíční zdravotní pauza způsobila hokejovému obránci Michalovi Moravčíkovi šrámy na duši i na těle. Když po operaci kolena začínal s rehabilitací, pohled do zrcadla ho překvapil – zdravá noha zůstala osvalená, zraněná byla tenká jako větvička.
Michal Moravčík na tréninku Litvínova.

Michal Moravčík na tréninku Litvínova. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Michal Moravčík si podává ruku s Davidem Tomáškem.
Michal Moravčík ze Sparty získává puk před Josefem Kořenářem a litvínovským...
Sparťanský obránce Michal Moravčík (73) dohrává berlínského útočníka Leana...
Sparťanský útočník Michal Vitouch (37) klečí po tvrdém zásahu na ledě, sklání...
41 fotografií

„Kdybyste viděli moje nohy, tak si řeknete, že jedna je kulturisty a druhá školačky,“ smál se jedenatřicetiletý litvínovský bek po comebacku v přípravném zápase extraligové Vervy s Drážďany.

Teď už vše bere s nadhledem, ale když začátkem léta během individuální přípravy špatně došlápl a prasklo mu v koleni, prožíval nejtěžší chvíle kariéry. Do Litvínova přicházel jako největší posila defenzivy, obránce do přesilovky. A místo toho ho čekala operace a nekonečně dlouhá rehabilitace.

Legendy začaly přebírat Litvínov. Šlégr: Nebudeme sekat hlavy. Mládež změnu vítá

„Obden fyzioterapie, kontroly, každý den jsem byl v posilovně. Svalová hmota opadne, všechno se to musí nahnat zpátky. A nejde to lusknutím prstu,“ vykresluje, jak prožíval měsíce, kdy byl mimo hru. „Jsou to procesy, do kterých lidé tolik nevidí. Všechna ta zákoutí, která jsou potřeba dělat, aby noha zase fungovala jako celek, a nejen to místo, které bylo zraněné.“

Litvínov Moravčíkovi umožnil, aby se kurýroval doma v Plzni. „Hrozně mi pomohlo, že jsem mohl zůstat s rodinou, to byla velká psychická vzpruha. Konzultoval jsem s vedením všechny výsledky, cvičení. Litvínov věděl o všech věcech, co se děly. Jsem rád, že mi vyšel vstříc,“ děkuje Moravčík.

I tak to bylo náročné na psychiku a bývalý reprezentant si občas potřeboval vyčistit hlavu. „Házel jsem doma šipky. Jsem takový šipkový nadšenec, tak jsem cvičil na terči. Člověk u toho nemusí přemýšlet, jen počítá,“ líčí, jak zaháněl stres během vynucené přestávky.

Poslední zápas před zraněním hrál Moravčík za Spartu.

Zápas nehrál 10 měsíců, přesně 297 dní. Poslední, když tehdy jeho Sparta vypadla 13. dubna s brněnskou Kometou v semifinále extraligy. „Sedm měsíců jsem nemohl pracovat na kondici, všechno se podřizovalo rehabilitaci. Za šest týdnů nedoženete čas, kdy jste nemohl pracovat, jak jsem byl zvyklý. S fyzičkou přijde i herní praxe, je znát, že chybí,“ cítí rezervy, což je po takové pauze pochopitelné.

Comeback si rodák z Klatov osladil přesilovkovým gólem, jeho Verva prohrála 2:4. „Návrat byl příjemný, ale jsou tam velké mezery a vím o nich. Ze začátku jsem střídání zkracoval, abych se nezavařil, postupem času jsem si na tempo navykl.“

Stav svého kolena Moravčík komentovat nechtěl. „Ale šli jsme den po dni, měli jsme stanovený nějaký cíl s doktory, fyzioterapeuty, trenéry. Podle toho jsme se řídili a vždycky jsme to nějak upravovali podle aktuálního pocitu.“

Reichel o situaci v Litvínově: Klub bude stabilní. Udržení? Věřím v sílu týmu

Tím, že se kurýroval doma v Plzni, se oprostil od tlaku, který svíral litvínovský tým. Neustál ho a skončil v baráži. Ještě pět kol a po další pauze chemiky čeká existenční boj o záchranu extraligy.

„V posledních kolech už o nic nehrajeme a je jen na nás, abychom si vyzkoušeli všechny nové věci od Albyho,“ zmiňuje nového šéfa realizačního týmu, legendu Roberta Reichela. „Měli jsme teď fakt těžké tréninky, drilujeme to. Je ještě dost času vypilovat to a připravit se na jakéhokoliv soupeře v baráži.“ Čelit mu bude Litvínov už s letní posilou, která bude mít zase obě nohy kulturisty.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

Česko - Kanada 0:5. Marná snaha a nálož na úvod her, favorit utkání kontroloval

Nathan Mackinnon oslavuje svůj gól v utkání proti českému mužstvu. (12. února...

Zpočátku zvládali držet svižné tempo, postupem času začal být rozdíl mezi oběma celky stále znatelnější. Čeští hokejisté poznali, jak silná Kanada do Milána přicestovala. Olympijský turnaj zahájili...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích bojů. Kdo na koho narazí ve čtvrtfinále a jaký je herní systém turnaje na ZOH 2026?

Slováci na úvod olympijského turnaje šokovali Finy, Švédové se na výhru nadřeli

Juraj Slafkovský slaví svůj gól v utkání s Finskem. (11. února 2026)

V Miláně začal olympijský turnaj hokejistů a hned první zápas přinesl velké překvapení. Slováci v rámci skupiny A zaskočili Finy 4:1, dvěma góly a asistencí se na vysoké výhře nad obhájci zlata...

Lašák se zařadí mezi legendy Tygrů. Jeho číslo zamíří v Liberci ke stropu

Ján Lašák uděluje pokyny na tréninku brankářů slovenské hokejové reprezentace.

Brankář Ján Lašák se podílel na nejúspěšnějším období v historii libereckého hokeje korunovaném mistrovským titulem z roku 2016. Klub teď jeho číslo vyvěsí pod strop haly po bok největších legend.

18. února 2026  8:27

Moravčík o zranění: Nohy jako školačka i kulturista. Hlavu jsem čistil šipkami

Michal Moravčík na tréninku Litvínova.

Mnohaměsíční zdravotní pauza způsobila hokejovému obránci Michalovi Moravčíkovi šrámy na duši i na těle. Když po operaci kolena začínal s rehabilitací, pohled do zrcadla ho překvapil – zdravá noha...

18. února 2026  7:57

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři ve čtvrtfinále, jak dál v semifinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích bojů. Kdo na koho narazí ve čtvrtfinále a jaký je herní systém turnaje na ZOH 2026?

17. února 2026  23:56

Švédsko - Lotyšsko 5:1. Snadná práce favorita, ve čtvrtfinále narazí na USA

Švédové se radují z gólu proti Slovensku.

Hokejisté Švédska vyhráli v předkole play off olympijského turnaje nad Lotyšskem 5:1 a ve středu od 21:10 se utkají ve čtvrtfinále se Spojenými státy americkými. Tři asistence zaznamenal Lucas...

17. února 2026,  aktualizováno  23:43

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

17. února 2026  19:08,  aktualizováno  23:35

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

17. února 2026  19:12

Švýcarsko - Itálie 3:0. Favorit nezaváhal, postup do čtvrtfinále zařídil Hischier

Philipp Kurashev ze Švýcarska slaví první gól se svými spoluhráči během zápasu...

Švýcarští hokejisté slaví postup mezi osm nejlepších týmů olympijského turnaje. V osmifinále v Miláně potvrdili roli favorita proti Itálii, kterou porazili 3:0. Na všech trefách se podílel Nico...

17. února 2026  15:08

Německo - Francie 5:1. Slováci znají soupeře, postup řídil tříbodový Draisaitl

Hráči německého týmu oslavují gól Frederika Tiffelse (95) do sítě Francie. (17....

Olympijský turnaj zná dalšího čtvrtfinalistu. A slovenští hokejisté příštího vyzyvatele, s nímž se utkají ve středu od 12.10. Němci v osmifinále proti Francii potvrdili papírové předpoklady a soupeře...

17. února 2026  15:04

Prasárna, suspendujte ji. Švédky rozhněval faul na brankářku, parťačky hvězdu bránily

Americká útočnice Abbey Murphyová naráží do švédské brankářky Emmy Söderbergové.

V semifinále olympijského turnaje se blýskla dvěma body. Po zápase se ale mluvilo úplně o něčem jiném. Americká hokejistka Abbey Murphyová si leccos vyslechla, naštvané Švédky jí zazlívaly náraz do...

17. února 2026

Někdejšího olympionika Mertla baví hokej v Táboře. S nováčkem chce hrát play off

Tomáš Mertl v dresu prvoligového Tábora

Sám také zažil, jaké je být olympionikem, před osmi lety s národním hokejovým týmem skončil čtvrtý na hrách v korejském Pchjongčchangu. „Jednou bude co vyprávět vnoučatům. Měl by to být cíl každého...

17. února 2026  13:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Už mě ta druhá místa nebaví, posteskl si brankář Will po další finálové prohře

Pardubický gólman Roman Will v utkání proti Liberci.

Věděl, že o nic extra nejde, ale i tak jste za jeho úsměvem cítili hořkost. Gólman pardubického Dynama Roman Will nestačil na poslední dvě střely nedělního finále Hockeytown Cupu a Pardubice prohrály...

17. února 2026  10:20

Na olympiádě už nenastoupíš! Francie po bitce vyřadila hráče, provokoval fanoušky

Pierre Crinon reaguje směrem k fanouškům po vyloučení v zápase s Kanadou.

Chystají se na osmifinále olympijského turnaje proti Německu, on však Francouzům bude chybět. Ne z důvodu zranění, ale kvůli trestu. Národní hokejový svaz vyřadil Pierra Crinona ze zbytku her kvůli...

17. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.