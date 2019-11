Litvínov točí se sestavou. Rozbil i letité pouto Hübl a Lukeš

„Chtělo to nový impulz, proto se přeházely lajny,“ neprotestoval veterán Hübl, že má kolem sebe nové rekruty. Litvínov v neděli podlehl rozparáděné vedoucí pražské Spartě 3:4 v prodloužení a dva góly obstarala právě první, už přestavěná lajna Mahbod, Hübl, Válek.



„Samson dával gól, já taky, nebylo to špatné,“ oznámkoval novou spolupráci Hübl. „Akorát jsme spolu chvilku a doufám, že si to sedne a budeme góly dávat všichni.“

Mahbod nastoupil za Vervu podruhé a domácí premiéru okořenil zásahem už po 34 vteřinách. „Je docela rychlý, má dobrý tlak do brány, zatím vypadá dobře,“ chválí zámořskou akvizici Hübl.

Ze dvou nových Kanaďanů je zatím Mahbod ten lepší. Obránce Patrick Kudla proti Spartě nedohrál. „Úplně mu to nevyšlo. V průběhu utkání jsme ho stáhli a uvidíme, jak se rozhodneme do příštích utkání. Pokud by se měl do sestavy vrátit Kubát, budou v obraně změny,“ avizuje litvínovský trenér Jiří Šlégr. „Mahbod má drajv, start na puk i velice šikovné ruce, možná by to měl ještě zjednodušit, snaží se objíždět jeden na jednoho. Ale vidět je. Chtěli jsme přímočarost, střelu, tlak do brány a doufáme, že on tuhle změnu přináší.“



Hübl se zapsal do listiny střelců po osmi zápasech. „Už nějaký pátek góly nesleduji, důležité je pro mě vítězství, abychom se odlepili od spodku. Nic jiného mě nezajímá,“ tvrdí extraligový rekordman v počtu branek v základní části. Dal jich už 339. Letos dosud pět.

Roztrhnout hokejová dvojčata, to už se v minulosti párkrát stalo. „Spojení Hübl–Lukeš nebylo efektivní, tak jsme k nim zkusili v Liberci dát Mahboda. Ani to nebylo efektivní, tak jsme je rozdělili,“ osvětlil Šlégr, proč zatřásl se sestavou.

Hübl s Lukešem, který se objevil ve třetí řadě s Myšákem a Mikúšem, se však dál potkávali v přesilovkové formaci. A sparťanský brankář Jakub Sedláček veterány ocenil: „Litvínov má zkušené hráče, což je znát. V přesilovkách vás zamknou na dvě minuty, hráli je výborně, my je se štěstím ubránili. Když budou takhle pokračovat, zvednou se.“

Jenže přesilovky jsou dál Achillovou patou Vervy, je v nich nejhorší v celé soutěži, dala jen šest gólů. Proto s radami přispěchali i olympijští vítězové Robert Reichel a Martin Ručinský, s týmem byli na ledě.

„Přesilovky se zvedly, jen tam potřebujeme něco prorvat. Víc střel. Pořád chceme asi vymýšlet, ale zlepšilo se to,“ míní Hübl, jehož celek je předposlední. „Žádná pohoda zatím nemůže být, potřebujeme začít vyhrávat.“ Nejlépe už v pátek doma proti Mladé Boleslavi.