Tipsport extraliga 2025/26

Manažer Litvínova: Nejistota je obrovská, hráče ovlivňuje. Trenéři? Změna nebude

Petr Bílek
  8:50
Dlouho o tom nikdo mluvit nechtěl, ale cítili to asi všichni: mlha kolem budoucnosti litvínovského hokeje tým ovlivňuje. Vnímá to i sportovní manažer extraligového odpadlíka Tomáš Vrábel.
Zklamaní hokejisté Litvínova

Zklamaní hokejisté Litvínova | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Brněnští hokejisté se radují z gólu před překonaným brankářem Matejem Tomkem z...
Brněnští hokejisté se radují z gólu Šimona Stránského v utkání proti Litvínovu.
Litvínovský Tomek se marně otáčí za kotoučem, který míří do jeho brány.
„Nejistota je obrovská, prolíná se v kancelářích a hráče ovlivňuje také. Mám pro to pochopení, protože každý z nás chceme mít jistotu zázemí v rodině i životě,“ uvedl v rozhovoru pro hokej.cz.

Verva je v ohrožení. Po sezoně ztratí většinového vlastníka Orlen Unipetrol, s ním ročně zmizí i 60 milionů korun z rozpočtu. Zda sponzorsky pomůže aspoň částí, není jisté.

Dusno v Litvínově. Kotel supěl u VIP a střídačky, policie hlídala kanceláře

Podle Vrábela jsou v kádru hráči, jimž končí smlouvy, ale nikdo z klubu s nimi nejedná. A ani ti s dvouletými kontrakty či opcemi netuší, co s nimi bude po sezoně.

„Bohužel se nám nepodařilo ubránit tým před problémy souvisejícími s aktuální situací klubu. Musíme se s tím však všichni porvat co nejlepším způsobem, i když nemalé překážky tu byly, jsou i mohou nadále být,“ nezapírá funkcionář. Zmínil i letní potíže, kdy kvůli nedohodě s mládeží nemohl tým dva týdny využívat regeneraci či posilovnu.

Sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Nelehká situace se promítá také do dalších rozhodnutí vedení. Třeba ohledně realizačního týmu v čele s hlavním koučem Michalem Brošem, nováčkem v extralize.

„Jsou nedílnou a zásadní součástí aktuálního stavu, ale změny se nechystají z několika důvodů,“ prozradil Vrábel. „Trpělivost tu byla i na jaře, a to byla forma týmu stejná. Široká marodka klíčových hráčů není výmluva, ale fakt. Dále se v klubu musí uskutečnit mnohem zásadnější rozhodnutí o budoucnosti s přímým vlivem na současnost, to bych byl rád, aby každému bylo jasné.“

Flek bez skvrny: hattrick proti Litvínovu, pět bodů a gól v oslabení jako déjà vu

A pak jsou tu finance, byť Orlen letošní rozpočet zabezpečil a ještě navýšil: „Zadání je, že jakékoli rozhodnutí nemůže přinést další náklady do rozpočtu. Zodpovědnost za výsledky neseme všichni. Vedení, trenéři a hráči.“ I proto Vrábel a spol. hledají cestu, jak kádr okysličit. „Ale zopakuji, že jakákoli změna v týmu musí být finančně neutrální. Situace je velmi specifická a složitá, ale hledáme cesty, jak tým i v tomto zadání posunout.“

Nejblíže k návratu jsou z marodů podle sportovního manažera David Kaše a Schmiemann, na několik týdnů je naopak mimo Holmström. Depresi chemiků zvýraznila nedělní domácí porážka s Kometou 2:5, sedmá v řadě.

Kapitán: Nikomu to není ukradené, koušeme to těžce

Zmar hokejového Litvínova nekončí. Dobrá první třetina proti Kometě byla málo. Stačilo pár minut, tři rychlé góly mistra a chemici se zase topili. „Nikomu to není ukradené,“ řekl za tým jeho kapitán Matúš Sukeľ.

Litvínovský kapitán Matúš Sukeľ pózuje s novým dresem.

Co se stalo, že jste neudrželi vedení ani zlepšený herní projev?
Začali jsme dobře. Po dlouhé době jsme vstoupili do zápasu, že jsme vedli, což jsme chtěli. Potom si zase nepomůžeme speciálními týmy, dostaneme ve vlastní přesilovce gól, místo abychom v ní gól dali. A dva jsme inkasovali v oslabení. Pak se hra otočila a zbytek zápasu byl zrcadlem, kde se momentálně nacházíme. Přestali jsme být aktivní a nebezpeční.

Jak to koušete?
Strašně těžce. Nejen já, ale všichni v týmu to neseme těžce. Snažíme se dělat všechno, abychom se od dna odrazili. Můžu mluvit za celý tým, není to nikomu ukradené. Beru plnou zodpovědnost za to, kde se nacházíme. Musíme být malými krůčky v každém zápase lepší, abychom dokázali sbírat body.

Gól v oslabení vás zlomil?
Asi je to pořád stejný jmenovatel. I když hrajeme vyrovnanou partii, dostaneme gól, který nás vždy nějakým stylem položí. A těžko se dostáváme zpátky do zápasu. Jsme strašně málo nebezpeční v útoku. Dlouhodobě si vytváříme málo šancí, máme málo střel na bránu, to nezměníme jinak než urputností a chtíčem každého hráče udělat trošku víc, tlačit se do brány, dát špinavé góly. Jinou cestu momentálně nevidím.

Jak to vypadalo po utkání v kabině?
Už se bavíme skutečně hodně. Po každém zápase rozebíráme, co můžeme zlepšit, co udělat jinak. Hlavně musíme každý začít u sebe, zlepšit se každý jako jednotlivec, pak se určitě zlepšíme jako tým.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 14 9 0 2 3 41:34 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 7 1 2 3 28:22 25
5. HC Dynamo PardubicePardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 5 3 1 4 37:33 22
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. HC OlomoucOlomouc 13 6 0 1 6 29:33 19
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 14 3 1 2 7 29:40 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 4 0 1 8 26:38 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 13 2 0 1 10 20:43 7
Manažer Litvínova: Nejistota je obrovská, hráče ovlivňuje. Trenéři? Změna nebude

Jde to i bez Nedvěda. Litoměřice uspěly po třech porážkách a opět vedou první ligu

Litoměřice v první hokejové lize po třech porážkách v řadě zvítězily doma 6:2 nad Chomutovem a vrátily se do čela tabulky. Filip Kuťák pomohl k výhře gólem a dvěma asistencemi. Stadion vede o bod...

11. října 2025  20:23

Klíma útočí na svůj rekord a Rytíři se rozjíždí: Všichni už znají svoje místo

Za celou minulou sezonu dal v Liberci 5 gólů, po letním příchodu do Kladna jich hokejový útočník Kelly Klíma nasázel za 13 zápasů už šest. I díky svátečnímu střelci se Rytíři v extralize rozjíždí,...

11. října 2025  13:18

