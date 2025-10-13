Manažer Litvínova: Nejistota je obrovská, hráče ovlivňuje. Trenéři? Změna nebude

„Nejistota je obrovská, prolíná se v kancelářích a hráče ovlivňuje také. Mám pro to pochopení, protože každý z nás chceme mít jistotu zázemí v rodině i životě,“ uvedl v rozhovoru pro hokej.cz.
Verva je v ohrožení. Po sezoně ztratí většinového vlastníka Orlen Unipetrol, s ním ročně zmizí i 60 milionů korun z rozpočtu. Zda sponzorsky pomůže aspoň částí, není jisté.
Podle Vrábela jsou v kádru hráči, jimž končí smlouvy, ale nikdo z klubu s nimi nejedná. A ani ti s dvouletými kontrakty či opcemi netuší, co s nimi bude po sezoně.
„Bohužel se nám nepodařilo ubránit tým před problémy souvisejícími s aktuální situací klubu. Musíme se s tím však všichni porvat co nejlepším způsobem, i když nemalé překážky tu byly, jsou i mohou nadále být,“ nezapírá funkcionář. Zmínil i letní potíže, kdy kvůli nedohodě s mládeží nemohl tým dva týdny využívat regeneraci či posilovnu.
Nelehká situace se promítá také do dalších rozhodnutí vedení. Třeba ohledně realizačního týmu v čele s hlavním koučem Michalem Brošem, nováčkem v extralize.
„Jsou nedílnou a zásadní součástí aktuálního stavu, ale změny se nechystají z několika důvodů,“ prozradil Vrábel. „Trpělivost tu byla i na jaře, a to byla forma týmu stejná. Široká marodka klíčových hráčů není výmluva, ale fakt. Dále se v klubu musí uskutečnit mnohem zásadnější rozhodnutí o budoucnosti s přímým vlivem na současnost, to bych byl rád, aby každému bylo jasné.“
A pak jsou tu finance, byť Orlen letošní rozpočet zabezpečil a ještě navýšil: „Zadání je, že jakékoli rozhodnutí nemůže přinést další náklady do rozpočtu. Zodpovědnost za výsledky neseme všichni. Vedení, trenéři a hráči.“ I proto Vrábel a spol. hledají cestu, jak kádr okysličit. „Ale zopakuji, že jakákoli změna v týmu musí být finančně neutrální. Situace je velmi specifická a složitá, ale hledáme cesty, jak tým i v tomto zadání posunout.“
Nejblíže k návratu jsou z marodů podle sportovního manažera David Kaše a Schmiemann, na několik týdnů je naopak mimo Holmström. Depresi chemiků zvýraznila nedělní domácí porážka s Kometou 2:5, sedmá v řadě.
Zmar hokejového Litvínova nekončí. Dobrá první třetina proti Kometě byla málo. Stačilo pár minut, tři rychlé góly mistra a chemici se zase topili. „Nikomu to není ukradené,“ řekl za tým jeho kapitán Matúš Sukeľ.
