„Na čtvrté utkání se dobře připravíme, poučíme se z chyb, hlavně z faulů, a dáme do toho všechno, aby už to bylo za námi,“ zvěstoval v České televizi litvínovský útočník Michal Gut.
A prozradil, že tým se složil na výjezd fanoušků. „Dali jsme jim z naší týmové kasy peníze na autobus. Jako odčinění od nás za celou sezonu, abychom jim pomohli. A oni nám pomohli hodně,“ poděkoval Gut černo-žlutému moři v kotli hostů.
Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí
Sepětí Litvínova a jeho fanoušků, kteří jsou sešikovaní ve fanklubu Ropáci on Tour, je jedinečné. Ropáci vedení předsedou Janem Ptáčkem v létě zalarmovali hokejovou republiku, když konec v klubu oznámil jeho většinový majitel Orlen.
A záchrana tradiční značky se podařila.
Fanoušci vytiskli trička Litvínov nezhasne, z jejich prodeje i ze sbírky přispějí až třemi miliony korun do příštího rozpočtu klubu, jenž převezmou legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela.
„Naše Cheza letos oslavuje 80 let existence, každý z nás si představoval trošku jiné oslavy než sezonu v háji, nejistotu a boj o holé přežití,“ burcovali se fanoušci před baráží na videu, který namluvil Ptáček. „Ale právě v takových chvílích se ukazuje, co tenhle klub znamená. Cheza byla vždycky rodina, a když bylo nejhůř, dokázali jsme se semknout. My nechceme žádný nový začátek někde dole, my ho chceme v extralize. Cheza není jen klub. Je naše. Je jenom jedna.“
A dál extraligová, přidá-li ještě jednu barážovou výhru.
K té úterní jí pomohly dva klíčové momenty. Blesková gólová reakce na jihlavské vyrovnání, kterou obstaral Hännikäinen jen 72 sekund poté. A ve třetí třetině dvě slepené branky do 28 vteřin, díky nimž Verva utekla na konečných 5:1.
„Půlka zápasu vyrovnaná, šancí jsme si vytvořili dost. Jak jsme dostali gól na 1:4, síly nám docházely,“ doznal jihlavský útočník Albert Michnáč. „Ale jsem pyšný na každého kluka v kabině, na gólmany, na trenéry, všichni do toho dali srdce.“
I Dukla se opírá o mimořádnou podporu, v úterý Horáckou arénu vyprodalo 5 750 diváků, jihlavský kotel už předtím na výjezdu do Litvínova neúnavně skandoval a prozpěvoval. Lepší atmosféru v sektoru hostů dlouho nikdo na Hlinkově stadionu nevytvořil.
„Ve čtvrtém utkání odevzdáme všechno, co máme. Bude to těžké, to každý ví,“ připomněl Michnáč už notoricky známý fakt o vysíleném prvoligovém králi a odpočívajícím odpadlíkovi z extraligy. „Každý kousek sil posbíráme a zkusíme uhrát aspoň nějakou výhru pro fanoušky, co jsou s námi. Výborně fandí. I ti, co byli v Litvínově. Strašně moc jim děkujeme. Je to i pro ně.“
Bude čtvrtá bitva rozlučkou s diváky, anebo se fanouškovský karneval a hokejový nervák ještě protáhne?