Tipsport extraliga 2025/26

Už ať je to za námi... Hráči Litvínova zaplatili fandům výjezd, útočí na záchranu

Petr Bílek
  7:57
Další důkaz, že tahle skládačka do sebe zapadá. Fanoušci hokejového Litvínova v extraligové baráži vytáhli transparent s motivem puzzle a nápisem „My na tribuně, vy na ledě. Litvínov nespadne“ – a ve třetím, úterním utkání v Jihlavě se choreo zhmotnilo. Mužstvo totiž sáhlo do týmové kasy a zaplatilo svým věrným výjezd. Se silnou podporou v zádech chemici dominovali 5:1 a díky vedení 3:0 na zápasy mají záchranářský mečbol.
Markus Hännikäinen z Litvínova slaví vstřelený gól na hřišti Jihlavy. | foto: ČTK

„Na čtvrté utkání se dobře připravíme, poučíme se z chyb, hlavně z faulů, a dáme do toho všechno, aby už to bylo za námi,“ zvěstoval v České televizi litvínovský útočník Michal Gut.

A prozradil, že tým se složil na výjezd fanoušků. „Dali jsme jim z naší týmové kasy peníze na autobus. Jako odčinění od nás za celou sezonu, abychom jim pomohli. A oni nám pomohli hodně,“ poděkoval Gut černo-žlutému moři v kotli hostů.

Sepětí Litvínova a jeho fanoušků, kteří jsou sešikovaní ve fanklubu Ropáci on Tour, je jedinečné. Ropáci vedení předsedou Janem Ptáčkem v létě zalarmovali hokejovou republiku, když konec v klubu oznámil jeho většinový majitel Orlen.

A záchrana tradiční značky se podařila.

Fanoušci vytiskli trička Litvínov nezhasne, z jejich prodeje i ze sbírky přispějí až třemi miliony korun do příštího rozpočtu klubu, jenž převezmou legendy Jiří Šlégr a Robert Kysela.

„Naše Cheza letos oslavuje 80 let existence, každý z nás si představoval trošku jiné oslavy než sezonu v háji, nejistotu a boj o holé přežití,“ burcovali se fanoušci před baráží na videu, který namluvil Ptáček. „Ale právě v takových chvílích se ukazuje, co tenhle klub znamená. Cheza byla vždycky rodina, a když bylo nejhůř, dokázali jsme se semknout. My nechceme žádný nový začátek někde dole, my ho chceme v extralize. Cheza není jen klub. Je naše. Je jenom jedna.“

A dál extraligová, přidá-li ještě jednu barážovou výhru.

Choreo fanoušků Litvínova před baráži s Jihlavou.

K té úterní jí pomohly dva klíčové momenty. Blesková gólová reakce na jihlavské vyrovnání, kterou obstaral Hännikäinen jen 72 sekund poté. A ve třetí třetině dvě slepené branky do 28 vteřin, díky nimž Verva utekla na konečných 5:1.

„Půlka zápasu vyrovnaná, šancí jsme si vytvořili dost. Jak jsme dostali gól na 1:4, síly nám docházely,“ doznal jihlavský útočník Albert Michnáč. „Ale jsem pyšný na každého kluka v kabině, na gólmany, na trenéry, všichni do toho dali srdce.“

I Dukla se opírá o mimořádnou podporu, v úterý Horáckou arénu vyprodalo 5 750 diváků, jihlavský kotel už předtím na výjezdu do Litvínova neúnavně skandoval a prozpěvoval. Lepší atmosféru v sektoru hostů dlouho nikdo na Hlinkově stadionu nevytvořil.

„Ve čtvrtém utkání odevzdáme všechno, co máme. Bude to těžké, to každý ví,“ připomněl Michnáč už notoricky známý fakt o vysíleném prvoligovém králi a odpočívajícím odpadlíkovi z extraligy. „Každý kousek sil posbíráme a zkusíme uhrát aspoň nějakou výhru pro fanoušky, co jsou s námi. Výborně fandí. I ti, co byli v Litvínově. Strašně moc jim děkujeme. Je to i pro ně.“

Bude čtvrtá bitva rozlučkou s diváky, anebo se fanouškovský karneval a hokejový nervák ještě protáhne?

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Už ať je to za námi... Hráči Litvínova zaplatili fandům výjezd, útočí na záchranu

Markus Hännikäinen z Litvínova slaví vstřelený gól na hřišti Jihlavy.

