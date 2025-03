Mlejnek v Litvínově končí, Reichel odmítl povýšení kvůli práci u dvacítky

„Karlu Mlejnkovi jsme nabídli po konci letošní sezony možnost u našeho týmu pokračovat, ale odmítl. Jako druhého jsme oslovili Roberta Reichela, který možnost vést áčko jako hlavní trenér neakceptoval pro své vytížení u národního týmu do dvaceti let,“ vysvětlil na klubovém webu litvínovský generální ředitel Pavel Hynek. „A David Kočí upřednostnil práci v jiném klubu.“

Olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Reichela potvrdil v lednu ve funkci asistenta dvacítky výkonný výbor hokejového svazu, dál bude k ruce hlavnímu kouči Patriku Augustovi. Spolu získali dva bronzy na juniorském šampionátu.

Přípravný kemp české hokejové reprezentace do 20 let. Trenér Patrik Augusta (vlevo) a asistent Robert Reichel.

Trenérský triumvirát převzal Vervu v říjnu 2022, Mlejnek tehdy povýšil z pozice asistenta na místo odvolaného Vladimíra Růžičky. Spolu s Reichelem a Kočím odkoučovali 162 utkání s bilancí 82 výher a 80 proher. Loni Litvínov dovedli až do semifinále extraligy, letos jeho cesta skončila už v předkole play off, ale ještě na startu roku 2025 tým vládl tabulce.

„Trenérům bych rád poděkoval za veškerou práci, kterou pro naše mužstvo a klub odvedli. Po celou dobu prokazovali profesionální přístup a pracovali na rozvoji hráčů,“ ocenil sportovní manažer Vervy Tomáš Vrábel.

O Mlejnkovi se spekuluje jako o budoucím trenérovi Liberce, kde už v minulosti působil a kam míří několik hráčů z Litvínova. Filip Pešán, dosavadní kouč Bílých Tygrů, v minulých dnech prohlásil: „Jestli budu dál trénovat Liberec? S nikým z vedení jsem se o tom doteď nebavil, to asi bude teprve na programu.“

Nebo snad dojde k rošádě Pešána s Mlejnkem? „Omlouvám se, ale řeším zdraví, jsem v ordinaci,“ řekl ve středu Mlejnek s tím, že se vyjádří později.

Na složení nového realizačního týmu vedení Litvínova pracuje. V zákulisí už se skloňuje jméno Martina Pešouta, který pracoval v Karlových Varech či Kometě Brno a naposledy zvedl Piráty Chomutov z druhé do první ligy a v ní jako nováčky do play off. Navíc sousední kluby spolupracují. „Jste asi šedesátý devátý, kdo se ptá. Nic o tom nevím, nikdo mi nevolal. Až zavolá, zamyslím se,“ vzkázal Pešout.