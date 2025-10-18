Šlégr: Hra byla zmatečná, zloba na ředitele logická. Co jednání o budoucnosti?

„Současná situace mi rve srdce, je nepříjemné vidět Litvínov na dně extraligy,“ přiznává patriot. Krize stála místo Michala Broše. „Dlouho se nic nedělo, nekonalo, teď byl logicky odvolán trenér, jak to v hokejovém prostředí bývá.“
Litvínovský klub po této sezoně přijde o většinového majitele Orlen Unipetrol a ztratí ho i coby mecenáše. Nejistota se do hlav hráčům vkrádá, přiznalo před pár dny vedení extraligové bašty.
„Situace je moc obtížná. Věřím, že kluci můžou mít v hlavách nějakou budoucnost. Můžeme si říkat, že ne, ale jsme přece jenom lidi,“ chápe zlatý olympionik z Nagana 1998. „Na druhou stranu jsou profíci a měli by se od toho oprostit. Bavíme se o nejvyšší hokejové úrovni v Česku. Při zápase by na to měli zapomenout. Věci ohledně klubu ovlivnit nemůžou, výsledky ano. Musí se semknout, najít v sobě vnitřní sílu a poprat se o ně.“
Herní projev mužstva se Šlégrovi nelíbil. Málo střel, šancí i gólů... „Působilo to na mě hodně zmatečně, není to jako v minulých sezonách. Samozřejmě nejsem expert na hodnocení systému, to musí vědět trenéři, co ho nastavují. A taky jak dalece ho hráči pochopí nebo chtějí pochopit. Evidentně spousta věcí nefungovala, snad se to změní,“ věří.
Člen Triple Gold Clubu určeného pro vítěze olympiády, mistrovství světa a Stanley Cupu by si teď sám na střídačku nestoupl.
„Já s tím neměl dobré zkušenosti. Moje vystoupení na střídačce se mi nepovedlo, umím si nalít čistého vína. Pokud by někdo s takovým nápadem přišel, musel bych mít někoho zkušeného vedle sebe, kdo to bude dělat líp než já. Vyzkoušel jsem si to v negativním smyslu, vůbec mi to nešlo, musel jsem odstoupit,“ vrátil se do listopadu 2019. „Nedokázal jsem hráčům dostatečně vysvětlit systém, který po nich chci.“
Podle Šlégra není mužstvo špatné, ale zranění rozdílových hráčů mu zásadně uškodilo. Po dlouhé době se vrátil lídr Ondřej Kaše, jeho bratr chybí. „Citelná je ztráta obránce Moravčíka, chybí klíčový bek do přesilovky na hrot. A početní výhody jsou zásadní, v minulých letech rozhodovaly, teď tomu tak není. Neproměňujeme ani 5 na 3, to je průšvih,“ lomí ruce.
Současný generální manažer české reprezentace tvrdí, že kdyby byl Litvínov kompletní, patřil by do poloviny tabulky. „Jenže tým zdravý není, což bylo v rozjezdu sezony fatální. Teď zase kvůli disciplinárnímu trestu vypadl Sukeľ, pořád někdo v tom kolečku chybí,“ lituje Šlégr.
Fanoušci se bouří, kotel skandoval proti generálnímu řediteli Pavlu Hynkovi přímo pod jeho místem na stadionu, ani trenéry se sparťanskou minulostí nepřijali.
„Asi to není v tom, zda je trenér z Prahy,“ nesouhlasí Šlégr. „Že se fandové obrátili proti Pavlu Hynkovi, je logické vyústění situace. Máme generálního ředitele, jakého máme, nepotřebujeme ho komentovat. Mezi příznivci panuje obecná naštvanost. Za výsledky je někdo zodpovědný, někdo mužstvo vybírá, dává dohromady a baví se s realizačním týmem. Když se nedaří, nervozita stoupá. Navíc v situaci, kdy je nejistá budoucnost. Kam mají lidi jít? Za generálním ředitelem. V tom mají pravdu.“
Šlégr je ve vyjednávající skupině za záchranu hokeje v Litvínově za legendy, patří do ní i zástupci města a mládeže. Zatím žádné dobré zprávy ke zveřejnění nejsou. „Dramatický posun není. Bohužel. Ale budu věřit, že v brzké době bude. Řekli jsme si, že do začátku listopadu chceme tyto věci vyřešit.“
Hrozí ale, aby Litvínov (ne)zhasl sportovně. Nejvyšší soutěž nikdy neopustil, teď je zatím kandidátem na baráž.
„Kdo se bojí, nesmí do lesa, ten strach musíme setřást,“ apeluje Šlégr. „Pořád věřím, že kluci jsou dostatečně psychicky silní a zase se nakopnou. Ale když se dostanete na chvost, všechny týmy by vás tam rády viděly do konce sezony, aby měly klid. Je to jen o kabině, jak se semkne, vyčistí hlavu a bude přemýšlet, že zítra je důležité, ne včera.“