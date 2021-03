Obránce Ščotka po hattricku: Před bránou leží peníze, proto tam chodím

„Tenhle hattrick je můj premiérový a možná nejlehčí, jaký kdo dal,“ usmíval se zadák, který se při páteční demolici 7:3 trefil dvakrát v přesilovce a jednou při vyrovnaném počtu hráčů; to byl vítězný zásah. Proti jeho tečím neměl brankář Marek Čiliak nárok.

Proč nejlehčí hattrick?

Mám tam Vantu s Frantou (Hübla s Lukešem), který mi to naservírovali na zlatém podnose. Já jim za to děkuju! Tři góly jsou super, to jsem nečekal. A zlaté jsou i tři body. Potřebujeme je, abychom se vyškrábali do desítky.

Dal jste hattrick aspoň v mládeži?

Možná ve 3. třídě, jinak si to nevybavuji. Snad když jsem hrál minihokej.

Obránci se prosazují od modré čáry, vy jste ale skóroval před brankovištěm.

Už nějakou dobu hraju přesilovku před bránou, zvykám si na to. Ale hlavně - Hübl mě našel před prázdnou brankou, Franta mi to dal přímo do hokejky, při třetím gólu mě našel Zygmunt, když jsem byl sám u gólmana.

Bolí vás to před soupeřovou brankou?

Určitě, mám nějaké modřiny, ale jak se říká, v předbrankovém prostoru leží peníze a musíme je akorát sebrat.

Proč tam trenéři posílají zrovna vás?

To nevím, spíš je to otázka na ně. Možná tím, že se nebojím stát před bránou a clonit.

Máte už 10 gólů v sezoně, další váš obránce Irving dvanáct. Naháníte se?

Ne, ne, oba si to přejeme. Je jedno, jestli dám gól já, Aaron nebo kdokoli z kluků. Tyhle body do tabulky střelců a nahrávek jsou jen příjemné starosti pro nás.

Motor hrál otevřeně, vyhovovalo vám to?

Šlo o atraktivní zápas pro diváka, padlo hodně branek. Ale soupeř měl spoustu přečíslení, tohle se nám nesmí stávat. Musíme to směrem k play off vylepšit. Už je to ode mě rutina, ale musím pochválit Godlu v bráně, zase nás podržel.

A slavíte šestou výhru v řadě.

Lépe se dýchá, když se vyhrává, jste na vlně. Vážíme si toho, že se nám daří. V play off to musíme vyšperkovat.

Čeká vás v deseti dnech nejméně šest zápasů. Jak to bude náročné?

Kondiční trenér Petr Švehla nás výborně připravil na tuhle část sezony. Únava může přijít, musíme se s tím vypořádat. A hlavně se vyždímat na kost.