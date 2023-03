Litvínovský útočník Stránský: Utekli jsme hrobníkovi, teď jsme na vlně

„Určitě to bude těžký soupeř, ale když chcete uspět, musíte porazit každého. Myslím, že Třinec bude mít v hlavě, že se mu moc nedaří, a má na sobě ten tlak, že obhajuje titul. My toho můžeme využít a jen překvapit,“ tvrdí forvard, po jehož návratu do sestavy Verva rozkvetla. Vyhrála posledních šest zápasů, v nedělní derniéře základní části složila Olomouc 5:1. Stránský se na tom podílel třemi body.

Jaký byl poslední zápas základní části?

Určitě povedený, i když jsme do něj nastoupili hodně laxně. Něco jsme si k tomu řekli a ve druhé třetině to pak šlo nahoru. Že jsem měl tři body, to samozřejmě potěší, ovšem vždy je to zásluha celého týmu. Jsem rád, že mi to tam napadalo, ale musíme na to zapomenout, začíná se znovu.

Matěj Stránský z Litvínova (dole) nad ním usměvavý Janis Jaks z Olomouce.

Litvínovu se nedařilo, ale zvedl se po vašem návratu z marodky.

Těšil jsem se na návrat, výsledky byly celou sezonu jak na houpačce. Když jsem pak chyběl, tak jsme zrovna hráli hodně důležité zápasy, které se nepovedly. Jsem rád, že po mém návratu jsme nějaké bitvy zase urvali a zvedlo se to. Na roli lídra jsem se těšil, měl jsem taky pomalejší začátek, ale jinak jsem snad hrál docela dobře.

Nakonec jste se v extralize dostali do předkola play off, jste tedy spokojený i s vaším týmovým výsledkem?

Trochu jsme utekli hrobníkovi z lopaty, docela to smrdělo, ale ukázali jsme charakter. Šlapali jsme, zvedli jsme se. A teď se pokusíme využít toho, že jsme na vlně.

Můžete překvapit mistrovské Oceláře z Třince?

Jdeme do toho s tím, že překvapíme. Třinec na tom není nejlíp, má podle mě docela špatné rozpoložení. Play off je samozřejmě jiná soutěž, ale necháme tam všechno.

Začínáte dvěma zápasy v Třinci, s jakým cílem tam pojedete?

Co si vzpomínám, tak většina letošních zápasů s nimi byla vyrovnaná, takže zkusíme zabojovat. Pokusíme se dostat Třinec pod tlak a něco si přivézt domů do Litvínova.