Litvínov angažoval Čajkoviče. Vrací se ze zámoří, má škraloup z minulosti

„Maxim je stále mladý a perspektivní hráč. Jsme přesvědčeni, že během zámořských angažmá dospěl po hráčské i osobní stránce. Slibujeme si, že jeho příchod zvedne konkurenci v útočných řadách, a těšíme se na spolupráci,“ uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek v tiskové zprávě.

Rodák z Bratislavy oblékal v mládežnických kategoriích dresy Hodonína a brněnské Komety, zkušenosti má také ze švédského Malmö. Po odchodu do kanadské QMJHL uspěl na draftu ročníku 2019, z 89. místa si ho ve třetím kole vybrala Tampa Bay Lightning. Kromě AHL nastupoval také v ECHL, v loňském ročníku hrál na farmách Minnesoty a Pittsburghu.

„S Litvínovem jsme byli v kontaktu od konce sezony. Z klubu jsem cítil velký zájem a nabyl jsem dojmu, že to bude fungovat z obou stran. Nakonec jsem se rozhodl, že to je nejlepší varianta,“ prozradil Čajkovič, proč si vybral chemiky.

Sportovní manažer Tomáš Vrábel ho vítá: „Max je dynamicky, přímočarý hráč s dobrou koncovkou. Pevně věříme, že v něm získáváme útočníka, který bude pracovitý a bude se chtít pořád zlepšovat.“

Čajkovič startoval na dvou mistrovstvích světa do 18 let a jednom šampionátu dvacítek. O další juniorské mistrovství světa v sezoně 2020/21 přišel poté, co jej vedení týmu vyloučilo po tréninkovém utkání kvůli „neférovému a nesportovnímu chování, které vyvrcholilo tvrdými zákroky výrazně za hranicí únosnosti na spoluhráče hrající proti němu“.

Odstavený hráč se tehdy omlouval: „Mrzí mě, co se stalo. Uvědomuji si, že moje chování nebylo vhodné, a nesu za něj následky. Rozhodnutí realizačního týmu respektuji.“

Litvínov získal do útočných řad další dva navrátilce ze zámoří Matěje Pekaře a Jana Šprynara, navíc angažoval čerstvého švédského šampiona Filipa Sandberga.