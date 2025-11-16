Tipsport extraliga 2025/26

Retro Litvínov smutnil i slavil. Pardubice k otočce nakopla tvrdá slova

Petr Bílek
  21:18
V narozeninovém duchu se nesl zápas hokejového Litvínova proti Pardubicím, jenže místo aby svíčky sfoukli domácí, udělalo to za ně Dynamo. Oslavu osmdesátin chemikům pokazilo čtyřmi góly ve třetí třetině, díky nimž nedělní extraligovou bitvu otočilo na 4:1. Chemici nastoupili v retro dresech a fanoušci vytasili dvě velkolepá chorea přes celou tribunu.
Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga. Litvínov nastupuje ve speciálních retro dresech k 80. výročí klubu. Zleva Matúš Sukeľ, Adam Polášek, Nicolas Hlava. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Skrumáž před litvínovskou brankou.
Pardubický Sedlák v souboji s brankářem Litvínova Čajanem.
Miloš Kelemen z Pardubic (vlevo) zápasí s Vojtěchem Husineckým.
Litvínovská radost z gólu do sítě Pardubic.
12 fotografií

„Oslavy jsme si užili, škoda, že jsme nepřidali výhru,“ smutnil litvínovský brankář Pavel Čajan, který se navlékl se spoluhráči do historických dresů ze sezony 1979/80. „Byly fantastické, vypadaly výborně!“

Výborně zprvu vypadal pro domácí i zápas. Při úvodním buly sice útočník David Kaše zlomil hokejku, ale lámat hůl nad Litvínovem nebylo dlouho třeba. Po Pištěkově zásahu po 133 sekundách vedl a titěrný náskok držel zásluhou Čajana, který v brance předváděl čáry máry.

„Věděl jsem, že čím bude zákroků přibývat, tím je větší šance, že to tam Pardubicím padne. A to se taky stalo,“ litoval čerstvý reprezentant, kterého v rozmezí čtyř minut prostřelili Červenka, Stránský a Košťálek.

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Rodák z Příbrami čelil 40 střelám a dokonce i bez hokejky vytasil tři skvělé zásahy. Skončilo to kuriozitou, chtěl ji podat od obránců Komulse a Schmiemanna, ale cizinci se k tomu neměli. A tak z hloubi pole přijel David Kaše a udělal to za ně. „Já na ně volal, ale oni nevěděli, jaká jsou tady pravidla, jestli můžou vzít hokejku do ruky, nebo ne. Nebyli si jistí a nechtěli zbytečně dostat dvojku,“ vysvětloval Čajan neobvyklou scénku.

Litvínovský zadák Michal Plutnar svého parťáka s maskou blahořečil. „Celý zápas nás držel, dal nám šanci zvítězit nebo hrát až do konce vyrovnaně. Bohužel zkraje třetí třetiny jsme faulovali a Pardubice nás z přesilovky potrestaly. A v další sekvenci jsme udělali dvě malá zaváhání a znova dva góly,“ štvalo Plutnara. „Silný tým jako Pardubice trestá i malé chyby.“

Dynamo se rozjíždělo pozvolna, postupně výkon zvyšovalo. „Po první třetině jsme se nepochválili, padala tvrdší slova. Litvínov byl rozehraný ze zápasu s Českými Budějovicemi, na nás možná dopadlo, že jsme v pátek nehráli a měli jsme delší přestávku. Jsem rád, že jsme to ustáli jen jednobrankovým rozdílem,“ odfrknul si autor vítězné branky Jan Stránský. „Od poloviny zápasu jsme přebrali otěže a byla otázka času, kdy vyložené šance proměníme.“

Pardubický Sedlák v souboji s brankářem Litvínova Čajanem.

Ještě na střídačce Pardubic zůstal brankář Malcolm Subban, čerstvá akvizice ze zámoří a bratr legendárního beka P. K. Subbana. Po utkání posilu fanoušci hostů vyvolali. „Bavili jsme se s trenérem brankářů i Malcolmem a byl připravený do zápasu jít. Rozhodli jsme se ale pro Romana Willa, protože poslední dva zápasy odchytal skvěle,“ vysvětlil Václav Kočí, asistent trenéra Dynama.

A Will skvěle chytal i v Litvínově, což hostům dalo základ k obratu a posunu na třetí místo. Zato ztráta domácích na posledním místě tabulky na konkurenci nabobtnala už na 15 bodů.

Vyznamenaly se oba kotle. Když stála mužstva před zápasem na modrých čarách, pardubický skandoval heslo domácích fanoušků Litvínov nezhasne, aby soupeře podpořil v jeho boji o přežití po plánovaném odchodu většinového vlastníka Orlenu. A téměř vyprodaný stadion odměnil milé gesto potleskem.

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....
Choreo fanoušků Litvínova při zápase s Pardubicemi.

Chorea litvínovského kotle.

Sektor domácích vlajkonošů zase zdravil pardubického asistenta trenéra Karla Mlejnka, který v posledních sezonách černo-žluté úspěšně vedl. Během první třetiny navíc rozvinul velkoformátové choreo přes celou jižní tribunu s rokem zrodu klubu 1945 a logem s písmeny SZ odkazujícími na první název SK Stalinovy závody Horní Litvínov.

Ve třetí dvacetiminutovce pak vytáhl další transparent. Stála na něm osmdesátka, Hlinkovo motto Hlavně se z toho neposrat a vedle toho fakle, což je bezpečnostní spalovací zařízení připomínající komín. V ohni bylo napsané číslo 14, jež nosil právě legendární Ivan Hlinka.

Fakle, které jsou v místní chemičce, hořela – byl v obrázku zašifrovaný vzkaz, že Litvínov nezhasne, nebo jde stále jen o přání? Další dny napoví, do konce měsíce chce mít lídr skupiny záchranářů Jiří Šlégr jasno.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 22 12 3 1 6 68:53 43
2. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
3. HC Dynamo PardubicePardubice 22 11 2 2 7 69:51 39
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 21 10 4 0 7 57:44 38
5. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 22 10 2 3 7 52:45 37
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 23 9 3 2 9 63:62 35
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 23 10 1 1 11 51:59 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 22 9 1 2 10 55:61 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 23 3 2 1 17 37:74 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Retro Litvínov smutnil i slavil. Pardubice k otočce nakopla tvrdá slova

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

V narozeninovém duchu se nesl zápas hokejového Litvínova proti Pardubicím, jenže místo aby svíčky sfoukli domácí, udělalo to za ně Dynamo. Oslavu osmdesátin chemikům pokazilo čtyřmi góly ve třetí...

16. listopadu 2025  21:18

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

16. listopadu 2025  15:15,  aktualizováno  20:05

Švédskou odvetu NHL ovládl Pittsburgh, prosadili se Crosby i Malkin

Aktualizujeme
Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu, který vstřelil Parker Wotherspoon.

Hokejisté Pittsburghu ovládli odvetu proti Nashvillu v rámci akce NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu. Po páteční prohře 1:2 po prodloužení Penguins v neděli porazili Predators jasně 4:0...

16. listopadu 2025  17:40,  aktualizováno  17:47

Brankář Malík podepsal novou smlouvu v Plzni. Na západě Čech se upsal na dva roky

Sparťané Horák a Shore útočí na plzeňskou branku.

Hokejový brankář Nick Malík bude nadále působit v extraligové Plzni. Podle statistik jeden z nejlepších gólmanů soutěže podepsal na západě Čech novou dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém...

16. listopadu 2025  17:11

Nehoda na týmové večeři, do konce roku si nezahraje. Hughes se pořezal o skleničku

Jack Hughes (86) a Ondřej Palát slaví gól New Jersey Devils.

Že se někdo zraní a tým se bez něj musí nějakou dobu obejít, nebývá v hokejovém světě nic netradičního. Ovšem důvod absence hvězdy Jacka Hughese je vskutku nevídaný. Elitní útočník New Jersey se...

16. listopadu 2025  13:36

Génius mezi mantinely slaví 50. Leškův příběh očima spoluhráče Balaštíka

Premium
Petr Leška

Ve Zlíně odehrál devatenáct sezon, jeho dres s číslem 19 visí pod střechou zimního stadionu a je nejproduktivnějším hráčem v historii klubu. A mnozí fanoušci si jsou jistí, že kdyby hrál doteď, pořád...

16. listopadu 2025

Šílený zákrok v juniorce. Hokejista přetáhl soupeře holí po hlavě, čeká na trest

Hokejisté týmu z OHL Brampton Steelheads se radují z gólu.

Byl očividně značně frustrovaný. Sám se totiž ocitl v nepříjemném souboji, kdy ho secvakli dva protihráči. To ho ovšem z následné reakce rozhodně neospravedlňuje. Osmnáctiletý obránce Luke Dragusica...

16. listopadu 2025  11:34

Hattrick plus asistence. Frk zazářil v AHL a pokořil hranici 200 branek

Martin Frk

Český hokejový útočník Martin Frk zařídil v sobotním utkání nižší zámořské soutěže AHL čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci výhru Calgary Wranglers na ledě Hendersonu 6:4 a překonal hranici 200...

16. listopadu 2025  11:06

NHL na slavnostní akci ve Stockholmu ocenila torontskou legendu Sundina

Hokejové legendy přišly ve Stockholmu pogratulovat Matsi Sundinovi při udělení...

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Legendy světového hokeje Nicklas Lidström, Jari Kurri a Mats Sundin mají po akci NHL Global Series 2025 nové pojítko. Po prvních dvou jmenovaných byl letos jako třetí významný hráč historie oceněn...

16. listopadu 2025  9:55

Americká posila Rytířů: Tady se fandí 24/7, paráda! Extraliga je podobná AHL

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga....

Debut snů díky dvěma gólovým asistencím. Nejlepší hráč zápasu na straně Kladna. Setkání s Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem. Jako v říši divů si musel po své extraligové premiéře, páteční vítězné...

16. listopadu 2025  9:49

Hertl se trefil při výhře Vegas, Pastrňák a Zacha asistovali u vítězství Bostonu

Tomáš Hertl se raduje ze vstřeleného gólu proti St. Louis.

David Pastrňák dvěma nahrávkami výrazně přispěl k výhře Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Jeho spoluhráč Pavel Zacha asistoval u vítězné branky Viktora...

16. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  9:21

Kämpf zůstává v NHL. Po odchodu z Toronta podepsal smlouvu s Vancouverem

Útočník David Kämpf po příletu hokejové reprezentace z mistrovství světa.

Hokejový útočník David Kämpf bude i nadále působit v NHL. Po rozvázání smlouvy v Torontu podepsal roční kontrakt s Vancouverem na 1,1 milionu dolarů (téměř 23 milionů korun). V týmu Canucks bude...

16. listopadu 2025  7:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.