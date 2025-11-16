Retro Litvínov smutnil i slavil. Pardubice k otočce nakopla tvrdá slova

„Oslavy jsme si užili, škoda, že jsme nepřidali výhru,“ smutnil litvínovský brankář Pavel Čajan, který se navlékl se spoluhráči do historických dresů ze sezony 1979/80. „Byly fantastické, vypadaly výborně!“
Výborně zprvu vypadal pro domácí i zápas. Při úvodním buly sice útočník David Kaše zlomil hokejku, ale lámat hůl nad Litvínovem nebylo dlouho třeba. Po Pištěkově zásahu po 133 sekundách vedl a titěrný náskok držel zásluhou Čajana, který v brance předváděl čáry máry.
„Věděl jsem, že čím bude zákroků přibývat, tím je větší šance, že to tam Pardubicím padne. A to se taky stalo,“ litoval čerstvý reprezentant, kterého v rozmezí čtyř minut prostřelili Červenka, Stránský a Košťálek.
Rodák z Příbrami čelil 40 střelám a dokonce i bez hokejky vytasil tři skvělé zásahy. Skončilo to kuriozitou, chtěl ji podat od obránců Komulse a Schmiemanna, ale cizinci se k tomu neměli. A tak z hloubi pole přijel David Kaše a udělal to za ně. „Já na ně volal, ale oni nevěděli, jaká jsou tady pravidla, jestli můžou vzít hokejku do ruky, nebo ne. Nebyli si jistí a nechtěli zbytečně dostat dvojku,“ vysvětloval Čajan neobvyklou scénku.
Litvínovský zadák Michal Plutnar svého parťáka s maskou blahořečil. „Celý zápas nás držel, dal nám šanci zvítězit nebo hrát až do konce vyrovnaně. Bohužel zkraje třetí třetiny jsme faulovali a Pardubice nás z přesilovky potrestaly. A v další sekvenci jsme udělali dvě malá zaváhání a znova dva góly,“ štvalo Plutnara. „Silný tým jako Pardubice trestá i malé chyby.“
Dynamo se rozjíždělo pozvolna, postupně výkon zvyšovalo. „Po první třetině jsme se nepochválili, padala tvrdší slova. Litvínov byl rozehraný ze zápasu s Českými Budějovicemi, na nás možná dopadlo, že jsme v pátek nehráli a měli jsme delší přestávku. Jsem rád, že jsme to ustáli jen jednobrankovým rozdílem,“ odfrknul si autor vítězné branky Jan Stránský. „Od poloviny zápasu jsme přebrali otěže a byla otázka času, kdy vyložené šance proměníme.“
Ještě na střídačce Pardubic zůstal brankář Malcolm Subban, čerstvá akvizice ze zámoří a bratr legendárního beka P. K. Subbana. Po utkání posilu fanoušci hostů vyvolali. „Bavili jsme se s trenérem brankářů i Malcolmem a byl připravený do zápasu jít. Rozhodli jsme se ale pro Romana Willa, protože poslední dva zápasy odchytal skvěle,“ vysvětlil Václav Kočí, asistent trenéra Dynama.
A Will skvěle chytal i v Litvínově, což hostům dalo základ k obratu a posunu na třetí místo. Zato ztráta domácích na posledním místě tabulky na konkurenci nabobtnala už na 15 bodů.
Vyznamenaly se oba kotle. Když stála mužstva před zápasem na modrých čarách, pardubický skandoval heslo domácích fanoušků Litvínov nezhasne, aby soupeře podpořil v jeho boji o přežití po plánovaném odchodu většinového vlastníka Orlenu. A téměř vyprodaný stadion odměnil milé gesto potleskem.
Chorea litvínovského kotle.
Sektor domácích vlajkonošů zase zdravil pardubického asistenta trenéra Karla Mlejnka, který v posledních sezonách černo-žluté úspěšně vedl. Během první třetiny navíc rozvinul velkoformátové choreo přes celou jižní tribunu s rokem zrodu klubu 1945 a logem s písmeny SZ odkazujícími na první název SK Stalinovy závody Horní Litvínov.
Ve třetí dvacetiminutovce pak vytáhl další transparent. Stála na něm osmdesátka, Hlinkovo motto Hlavně se z toho neposrat a vedle toho fakle, což je bezpečnostní spalovací zařízení připomínající komín. V ohni bylo napsané číslo 14, jež nosil právě legendární Ivan Hlinka.
Fakle, které jsou v místní chemičce, hořela – byl v obrázku zašifrovaný vzkaz, že Litvínov nezhasne, nebo jde stále jen o přání? Další dny napoví, do konce měsíce chce mít lídr skupiny záchranářů Jiří Šlégr jasno.