Třesk v hokejovém Litvínově, končí generální ředitel Hynek i manažer Vrábel

Litvínov prochází turbulentními změnami, klub opouští dlouholetý vlastník Orlen Unipetrol a přebírá ho záchranářská skupina kolem Jiřího Šlégra, Roberta Reichela a Roberta Kysely. Právě mistr světa z Vídně 1996 Kysela je jedním z hlavních kandidátů na uvolněnou pozici po odcházejícím Hynkovi.
„Během svého působení v Litvínově se Pavel Hynek významně podílel na profesionalizaci klubu. Pod jeho vedením došlo k nastavení transparentních řídicích procesů, jejich zpřehlednění a celkové kultivaci fungování organizace. Vytvořil funkční tým odborníků, kteří posouvali organizaci vpřed,“ napsal v tiskové zprávě předseda představenstva litvínovského klubu Konrad Szykuła.
Fanoušci Vervy by s ním nejspíš nesouzněli, Hynka často kritizovali a dlouhodobě žádali jeho hlavu. V letošní krizové sezoně mu vyčítali, že málo bojoval za záchranu extraligy v Litvínově. Nejvýraznějšího úspěchu za Hynkovy éry dosáhl Litvínov v sezoně 2023/24, konečná čtvrtá příčka byla nejlepším umístěním od mistrovského titulu v roce 2015.
Svoji litvínovskou pětiletku uzavřel spolu s Hynkem i sportovní manažer Vrábel. Na pracovní síti Linkedin poznamenal, že poslední sezona posunula jeho zkušenosti do jiné dimenze.
„Od příprav na propojení s mládeží, ukončení tohoto pokusu, přes odchod hlavního vlastníka, nejistou budoucnost klubu až po baráž. Přinesla situace, které člověka prověří v rozhodování, komunikaci i odolnosti,“ uvedl. „Jak mi několikrát řekl jeden z členů představenstva: Tomáši, něco podobného už možná v životě nezažiješ.“
Potěšilo ho, že řada vyhlédnutých posil se posunula z Litvínova za lepším. Jmenoval Balinskise (Florida), Kirka (Eisbären Berlín), Irvinga (Davos, Sparta), trojici Zile, Sandberg, Zeman (Liberec) a Zdráhala (Lulea).
„Každý z těchto příběhů byl jiný, ale všechny potvrzují, že kvalitní skauting, znalost trhu, práce s kontextem a schopnost vidět u hráče potenciál mají ve sportovním řízení obrovskou hodnotu,“ vyťukal Vrábel do rozlučkového textu. „Teď je čas na další profesní krok, který pečlivě zvažuji.“