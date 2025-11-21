Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

„Mám jedno přání, legendy to ještě neví – strašně bych chtěl, abychom alespoň jednu sezonu byli na ledě. Naše logo. Fakt si to přeju,“ řekl předseda Ropáků Jan Ptáček, hybatel fanouškovského hnutí.
Orlen, který klub po sezoně opustí jako majitel, ve čtvrtek oznámil dohodu o převodu akcií na skupinu legend v čele s Jiřím Šlégrem. A také, že Vervu dál finančně podpoří.
|
Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně
Od léta to bylo hlavní téma, které pulzovalo fanoušky napříč Českem. I soupeři si kupovali ropácká záchranářská trička Litvínov nezhasne, motto dokonce i skandovali. A lidé přispívali také na veřejnou sbírku, vybralo se 1,3 milionu korun. „Ohledně triček se musí udělat účetní závěrka, ale můžu garantovat, že to bude téměř 1,5 milionu,“ prozradil Ptáček cifru, která bere dech.
Triček se vyrobilo přes pět tisíc. Některé Ropáci darovali. Například Mostecké montážní, která přispěla částkou 100 tisíc korun do sbírky. Za odměnu firma dostala 200 triček, která teď mají její zaměstnanci jako pracovní.
Ptáček byl členem záchranářské skupiny spolu s legendami, zástupci města a mládeže. „Jsem rád, že jsme s heslem Litvínov nezhasne byli na startu. Teď jsme v cíli, upeklo se pokračování v extralize, což nebylo snadné. Ukázalo se, že zájemců o klub není tolik, jak by se čekalo,“ překvapilo lídra fanklubu.
Je rád, že místní chemička pokračuje jako sponzor. S klubem je spojená pupeční šňůrou. „Proto jsme na výroční choreo k 80 letům namalovali fakli s věčným ohněm. Zároveň připomínala svíčku na oslavu, cítili jsme už, že by to mohlo klapnout,“ oddechl si Ptáček. „Děkuju všem, kteří udělali hrozně moc, vedení města, spolku, legendám a spoustě dalších lidí, kteří pomáhali.“
Fanouškovská mobilizace hrála důležitou roli. „Jsem hrozně moc hrdý. Ne na sebe, i když mi to sebralo strašně sil, ale na každého z naší hokejové rodiny. Peníze převedeme podle zákona formou daru do příštího rozpočtu, aby Litvínov mohl hrát ještě důstojnější roli v extralize. Každá koruna se bude hodit!“
Kdyby byli Ropáci uvedení na sponzorské tabuli, nikdo by se nedivil. Ptáčkovi stačí logo na ledu. „Byli bychom tam asi jako první fanklub v republice. Hezky by se všechno propojilo. V mistrovské sezoně jsme byli na mantinelu, tak pojďme na led!“ vysnil si Ptáček.
|
Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!
Kotel také v zápase s Libercem vyklidil tribunu Jih a nechal na ní polsky napsaný vzkaz majiteli: Pro vás byznys, pro nás všechno. Eutanazie tradice? Pohřeb k osmdesátinám? Co tu po vás zůstane?
„Nechci říkat, že to mělo nejvýznamnější roli, to asi ne. Ale všechno jsme pečlivě promýšleli,“ upozornil Ptáček. „Jako fanklub jsme se nepouštěli do přestřelek a nehledali jsme viníky, ale snažili se jít relativně pozitivní cestou. Ukazovat, že hokej a tradice jsou pro nás důležité. Ukazovat hezké věci, které umíme dělat. Takže jedeme dál, chystáme ropáckého Mikuláše, zájezdy na zápasy, vánoční večírek. Není to jen o hokeji, ale o komunitě.“
Ptáček, vychovatel v dětském domově, věří, že i tým se díky pozitivní zprávě nakopne.
„Věřím, že ti, kteří začali být velmi nervózní, zkontaktují Jirku Šlégra. A začnou se s ním bavit už jako s akcionářem o jejich další budoucnosti. On brzy bude ten hlavní, první ťukací hry musí proběhnout velmi rychle,“ vybízí Ptáček a očekává změny ve vedení klubu. Fanouškům nepřirostl k srdci generální ředitel Pavel Hynek. „Dá se to předpokládat, hlavní akcionář má právo rozhodnout, kdo klub povede. Ale jak to proběhne, od toho jsou jiní.“
To hlavní, tedy finanční záchrana klubu, je už předjednané. Teď se ještě zachránit na ledě, což bude další těžká šichta. I k tomu Ropáci pomůžou. Tentokrát hlasivkami.