Tipsport extraliga 2025/26

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Petr Bílek
  9:00
I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on Tour daruje do nového rozpočtu téměř tři miliony korun!
Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová extraliga. Pochod fanoušků z centra na stadion pod mottem Litvínov nezhasne. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Choreo fanoušků Litvínova při zápase s Pardubicemi.
Fanynka Litvínova sleduje utkání s Hradcem Králové.
Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga....
Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga....
32 fotografií

„Mám jedno přání, legendy to ještě neví – strašně bych chtěl, abychom alespoň jednu sezonu byli na ledě. Naše logo. Fakt si to přeju,“ řekl předseda Ropáků Jan Ptáček, hybatel fanouškovského hnutí.

Orlen, který klub po sezoně opustí jako majitel, ve čtvrtek oznámil dohodu o převodu akcií na skupinu legend v čele s Jiřím Šlégrem. A také, že Vervu dál finančně podpoří.

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Od léta to bylo hlavní téma, které pulzovalo fanoušky napříč Českem. I soupeři si kupovali ropácká záchranářská trička Litvínov nezhasne, motto dokonce i skandovali. A lidé přispívali také na veřejnou sbírku, vybralo se 1,3 milionu korun. „Ohledně triček se musí udělat účetní závěrka, ale můžu garantovat, že to bude téměř 1,5 milionu,“ prozradil Ptáček cifru, která bere dech.

Triček se vyrobilo přes pět tisíc. Některé Ropáci darovali. Například Mostecké montážní, která přispěla částkou 100 tisíc korun do sbírky. Za odměnu firma dostala 200 triček, která teď mají její zaměstnanci jako pracovní.

Ptáček byl členem záchranářské skupiny spolu s legendami, zástupci města a mládeže. „Jsem rád, že jsme s heslem Litvínov nezhasne byli na startu. Teď jsme v cíli, upeklo se pokračování v extralize, což nebylo snadné. Ukázalo se, že zájemců o klub není tolik, jak by se čekalo,“ překvapilo lídra fanklubu.

Je rád, že místní chemička pokračuje jako sponzor. S klubem je spojená pupeční šňůrou. „Proto jsme na výroční choreo k 80 letům namalovali fakli s věčným ohněm. Zároveň připomínala svíčku na oslavu, cítili jsme už, že by to mohlo klapnout,“ oddechl si Ptáček. „Děkuju všem, kteří udělali hrozně moc, vedení města, spolku, legendám a spoustě dalších lidí, kteří pomáhali.“

Fanouškovská mobilizace hrála důležitou roli. „Jsem hrozně moc hrdý. Ne na sebe, i když mi to sebralo strašně sil, ale na každého z naší hokejové rodiny. Peníze převedeme podle zákona formou daru do příštího rozpočtu, aby Litvínov mohl hrát ještě důstojnější roli v extralize. Každá koruna se bude hodit!“

Kdyby byli Ropáci uvedení na sponzorské tabuli, nikdo by se nedivil. Ptáčkovi stačí logo na ledu. „Byli bychom tam asi jako první fanklub v republice. Hezky by se všechno propojilo. V mistrovské sezoně jsme byli na mantinelu, tak pojďme na led!“ vysnil si Ptáček.

Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!

Kotel také v zápase s Libercem vyklidil tribunu Jih a nechal na ní polsky napsaný vzkaz majiteli: Pro vás byznys, pro nás všechno. Eutanazie tradice? Pohřeb k osmdesátinám? Co tu po vás zůstane?

„Nechci říkat, že to mělo nejvýznamnější roli, to asi ne. Ale všechno jsme pečlivě promýšleli,“ upozornil Ptáček. „Jako fanklub jsme se nepouštěli do přestřelek a nehledali jsme viníky, ale snažili se jít relativně pozitivní cestou. Ukazovat, že hokej a tradice jsou pro nás důležité. Ukazovat hezké věci, které umíme dělat. Takže jedeme dál, chystáme ropáckého Mikuláše, zájezdy na zápasy, vánoční večírek. Není to jen o hokeji, ale o komunitě.“

Ptáček, vychovatel v dětském domově, věří, že i tým se díky pozitivní zprávě nakopne.

Pochod litvínovských fanoušků před utkáním s Karlovými Vary. Promluvil šéf fanklubu Jan Ptáček.

„Věřím, že ti, kteří začali být velmi nervózní, zkontaktují Jirku Šlégra. A začnou se s ním bavit už jako s akcionářem o jejich další budoucnosti. On brzy bude ten hlavní, první ťukací hry musí proběhnout velmi rychle,“ vybízí Ptáček a očekává změny ve vedení klubu. Fanouškům nepřirostl k srdci generální ředitel Pavel Hynek. „Dá se to předpokládat, hlavní akcionář má právo rozhodnout, kdo klub povede. Ale jak to proběhne, od toho jsou jiní.“

To hlavní, tedy finanční záchrana klubu, je už předjednané. Teď se ještě zachránit na ledě, což bude další těžká šichta. I k tomu Ropáci pomůžou. Tentokrát hlasivkami.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

24. kolo

Kompletní los

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 23 12 3 1 7 70:56 43
2. HC Dynamo PardubicePardubice 23 12 2 2 7 73:52 42
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 22 11 4 0 7 64:45 41
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 23 11 2 3 7 59:47 40
5. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
6. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 24 10 3 2 9 66:64 38
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 23 9 1 2 11 56:65 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 24 3 2 1 18 39:81 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...

21. listopadu 2025

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Třinecký Daňo propasíroval kotouč za záda Hrachoviny.

Už na konci čtvrté minuty se třinečtí Oceláři v Ostravě zásluhou Marka Daňa dostali do vedení. S Vítkovicemi ovšem v předehrávce 24. kola extraligy prohráli 2:3. „Chtěli vyhrát víc než my. Po tom...

21. listopadu 2025  8:37

Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník...

21. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  8:21

Fanoušci skandovali moji přezdívku poprvé v životě, zářil Subban po výhře

Malcolm Subban má na kontě první extraligové vítězství.

Kanadský gólman Malcolm Subban má za sebou vítěznou premiéru v české nejvyšší soutěži. Jednadvaceti zákroky pomohl Pardubicím k výhře 4:1 nad Karlovými Vary. Po utkání si dlouho užíval děkovačku s...

20. listopadu 2025  21:27

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

20. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  20:47

Kovář přidá pátý rok v hokejové Spartě. O konci kariéry zatím neuvažuji, prohlásil

Sparťanský brankář Jakub Kovář.

Brankář Jakub Kovář prodloužil smlouvu s hokejovou Spartou a bude za pražský klub chytat i v příští extraligové sezoně. Sedmatřicetiletý gólman aktuálně působí v týmu čtvrtým rokem.

20. listopadu 2025  17:38

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

20. listopadu 2025  15:40

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

20. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  15:15

Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

Eetu Luostarinen (27) slaví svůj gól se spoluhráči z Florida Panthers.

Hokejisté Floridy řeší další starost. Na už tak rozsáhlé marodce přibylo další jméno, konkrétně finský útočník Eetu Luostarinen. Nezranil se však ani během zápasu, ani na tréninku. Zradila ho prostá...

20. listopadu 2025  13:36

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Hanousek je po letech zpět v Liberci, krátkodobá posila má nahradit Galvase

Zleva autor prvního gólu Liberce Ladislav Šmíd a jeho spoluhráč Tomáš Hanousek...

Po čtyřech letech se do hokejového Liberce vrací obránce Tomáš Hanousek. Přichází v rámci výměny s prvoligovým Zlínem, kam naopak zamířil bek David Aubrecht. Jedná se o dočasnou hráčskou výměnu....

20. listopadu 2025  11:07

Coskeyho erupce za Piráty. Američan dal pět gólů a zářil: Šílené! Miluje Češku i guláš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Mňam! Zamiloval si guláš se čtyřmi, ale po středě by si měl dávat knedlíků rovnou pět. Americký hokejista Cole Coskey ve službách prvoligových Pirátů Chomutov totiž prožil mimořádný zápas:...

20. listopadu 2025  8:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.