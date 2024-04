OBRAZEM: Krasosmutnění na náměstí. Litvínov sleduje semifinále společně

Až tři stovky fanoušků hokejového Litvínova hltaly úvodní zápas semifinále play off z Pardubic společně na náměstí Míru. Živou projekci na velkoplošné obrazovce zařídilo město Litvínov a vysílat bude i zbývající utkání série, která se hraje čtyři vítězství. Sešla se pestrá směsice příznivců od nejmenších po zasloužilé, v dresech i bez nich. Díky otevřeným stánkům lidé mohli popíjet pivo nebo limonádu a zakousnout se do klobásy. Sdílená radost je dvojnásobná, sdílená bolest poloviční - a platilo to v centru města i během prvního zápasu, v němž Litvínov vedl, ale nakonec prohrál 1:2. Na náměstí Míru se před devíti lety konaly také pompézní a nezapomenutelné oslavy historicky prvního českého titulu chemiků.