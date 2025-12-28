Tipsport extraliga 2025/26

Petr Bílek
  21:03
Nejdříve zlomený nos, pak zlom v sezoně. Z bolesti ke slasti dospěl hokejový Litvínov i jeho útočník Matěj Maštalířský. Kotel ho po nedělní výhře nad Motorem 4:1 za gól a asistenci vyvolal a pak hromově skandoval: To je vono!
Litvínov, 28. 12. 2025, Verva Litvínov - České Budějovice, 35. kolo hokejové extraligy. Matěj Maštalířský a jeho vítězná rybička pod dohledem spoluhráčů.

„Udělali jsme si hezké svátky,“ culil se hrdina Maštalířský. Poslední tým extraligy stáhl manko na záchranu z propastných 14 bodů už na pouhý jeden! Vzpoura nekončí.

„Postupně jsme začali hrát, jak jsme měli. A práce, kterou jsme udělali od začátku sezony, se nám konečně vrací,“ okomentoval dvojnásobný medailista z juniorského mistrovství světa probuzení Vervy.

Prosinec je pro ni pohádkový, aktuální série snová: v posledních šesti zápasech bodovala, pětkrát z toho vyhrála a posbírala 16 bodů ze svých celkových 37.

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

„Začali jsme dávat góly, což je příjemné, protože bylo těžké vyhrávat na jeden dva,“ zdůraznil asistent trenéra František Ptáček. „Důležité je, že se nespoléhá jen na dva hráče, ale přidají se všichni, mladí i starší. Je vidět, že kluci teď mají sebevědomí.“

Rozložení gólové produkce do všech řad potvrzuje i Maštalířský, člen třetího útoku. Dvacetiletý junák od svého návratu po zlomenině nosu září v helmě s košíkem: pět zápasů, pět bodů, z toho tři góly. Nejlepší období v extraligové kariéře.

Fanoušci Litvínova slaví.

„Všichni v kabině si mě dobírají, ať si mřížku nechám. Musel jsem si na ni zvykat, hůř jsem přes ni viděl. Už to ale nevnímám,“ líčil křídelník, kterého při listopadovém domácím zápase s Karlovými Vary trefil puk. „V nose bylo víc zlomenin. Ze začátku jsem byl v šoku, takže jsem nic nevnímal, ale jak to přišlo k sobě, bolest byla hrozná.“

Odměnou za utrpení je senzační jízda mnohými už odepisovaného mužstva. „Týmu hrozně pomůže, když tíha neleží jen na prvních dvou lajnách. Když tým funguje jako celek, odrazí se to na výsledcích,“ blaží Maštalířského, že na předposlední Kladno už chemici ztrácí jen bod. „Hezké. Je dobře, že na soupeře tlačíme, ale musíme v tom pokračovat.“

Litvínov proti Českým Budějovicím potvrdil formu, skóre otevřel právě „košíkář“ Maštalířský. Jeho trefu uznali rozhodčí až u videa, nebylo jasné, zda puk přešel čáru celým objemem. „Ani já si nebyl úplně jistý,“ váhal útočník.

Byli jsme jako rodina. Bronz mi dá impulz, věří dvakrát bronzový Maštalířský

Nakonec se radoval, a když sváteční střelec Jurčík brzy zvýšil na 2:0, položil Litvínov základ dalšímu úspěchu.

„Poslední dobou máme dobré začátky, je potřeba na tom dál stavět,“ apeloval muž zápasu, který chytil slinu. „Pokračuju v práci, co jsem dělal doteď, a prostě to přišlo. Pomohl mi i prvoligový Chomutov, hrál jsem tam víc a narostlo mí sebevědomí.“

Což vnímá i Ptáček: „Když se daří týmu, vyběhnou jednotlivci. O Maštym dlouhodobě víme, že má potenciál, teď ho začíná ukazovat v plné parádě. Držím palce, ať mu to vydrží co nejdéle.“

Pokud to vydrží i celému Litvínovu, může ve své vzpouře pokračovat.

35. kolo

36. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 34 19 2 4 9 108:77 65
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 5 1 13 96:83 59
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 34 18 1 2 13 84:83 58
4. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 35 15 3 6 11 87:68 57
6. HC Oceláři TřinecTřinec 35 16 4 1 14 103:88 57
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 37 16 3 2 16 101:104 56
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 34 16 0 5 13 87:83 53
9. HC Kometa BrnoKometa 34 15 2 4 13 91:91 53
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 35 13 5 2 15 94:95 51
11. HC OlomoucOlomouc 36 14 3 2 17 82:105 50
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 11 3 2 18 68:90 41
13. Rytíři KladnoKladno 35 9 3 5 18 78:102 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 35 10 2 3 20 76:106 37
O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

27. prosince 2025  23:17

Slávisté zastavili Vsetín a vévodí první hokejové lize, druhá Jihlava udolala Kolín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce. V 35. kole doma porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy. Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem...

27. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  20:34

