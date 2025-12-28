„Udělali jsme si hezké svátky,“ culil se hrdina Maštalířský. Poslední tým extraligy stáhl manko na záchranu z propastných 14 bodů už na pouhý jeden! Vzpoura nekončí.
„Postupně jsme začali hrát, jak jsme měli. A práce, kterou jsme udělali od začátku sezony, se nám konečně vrací,“ okomentoval dvojnásobný medailista z juniorského mistrovství světa probuzení Vervy.
Prosinec je pro ni pohádkový, aktuální série snová: v posledních šesti zápasech bodovala, pětkrát z toho vyhrála a posbírala 16 bodů ze svých celkových 37.
„Začali jsme dávat góly, což je příjemné, protože bylo těžké vyhrávat na jeden dva,“ zdůraznil asistent trenéra František Ptáček. „Důležité je, že se nespoléhá jen na dva hráče, ale přidají se všichni, mladí i starší. Je vidět, že kluci teď mají sebevědomí.“
Rozložení gólové produkce do všech řad potvrzuje i Maštalířský, člen třetího útoku. Dvacetiletý junák od svého návratu po zlomenině nosu září v helmě s košíkem: pět zápasů, pět bodů, z toho tři góly. Nejlepší období v extraligové kariéře.
„Všichni v kabině si mě dobírají, ať si mřížku nechám. Musel jsem si na ni zvykat, hůř jsem přes ni viděl. Už to ale nevnímám,“ líčil křídelník, kterého při listopadovém domácím zápase s Karlovými Vary trefil puk. „V nose bylo víc zlomenin. Ze začátku jsem byl v šoku, takže jsem nic nevnímal, ale jak to přišlo k sobě, bolest byla hrozná.“
Odměnou za utrpení je senzační jízda mnohými už odepisovaného mužstva. „Týmu hrozně pomůže, když tíha neleží jen na prvních dvou lajnách. Když tým funguje jako celek, odrazí se to na výsledcích,“ blaží Maštalířského, že na předposlední Kladno už chemici ztrácí jen bod. „Hezké. Je dobře, že na soupeře tlačíme, ale musíme v tom pokračovat.“
Litvínov proti Českým Budějovicím potvrdil formu, skóre otevřel právě „košíkář“ Maštalířský. Jeho trefu uznali rozhodčí až u videa, nebylo jasné, zda puk přešel čáru celým objemem. „Ani já si nebyl úplně jistý,“ váhal útočník.
Nakonec se radoval, a když sváteční střelec Jurčík brzy zvýšil na 2:0, položil Litvínov základ dalšímu úspěchu.
„Poslední dobou máme dobré začátky, je potřeba na tom dál stavět,“ apeloval muž zápasu, který chytil slinu. „Pokračuju v práci, co jsem dělal doteď, a prostě to přišlo. Pomohl mi i prvoligový Chomutov, hrál jsem tam víc a narostlo mí sebevědomí.“
Což vnímá i Ptáček: „Když se daří týmu, vyběhnou jednotlivci. O Maštym dlouhodobě víme, že má potenciál, teď ho začíná ukazovat v plné parádě. Držím palce, ať mu to vydrží co nejdéle.“
Pokud to vydrží i celému Litvínovu, může ve své vzpouře pokračovat.