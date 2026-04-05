Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Před ním se do sváru dostalo litvínovské áčko, tedy akciovka, a mládež. A dělník ledu Havelka byl ve svízelné pozici, neboť jeho táta Kamil figuruje ve vedení mládeže.
„Co si budeme nalhávat, nějaký střet zájmů to je. Když to řeknu blbě, ze začátku sezony to bylo jako na barikádách. A jsem rád, že jsem to nemusel s kluky zažívat v kabině. Akorát by to mně a tátovi zkomplikovalo situaci,“ nezvolil rebelii a posunul se za zatáčku do Chomutova.
Barikáda padla, když klub od většinového majitele Orlenu začali přebírat slavní odchovanci v čele s Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Do pozice šéfa realizačního týmu navíc instalovali Roberta Reichela, další legendu. Právě on válečníka Havelku povolal do zbroje na zápasy o všechno.
„Vím, co to je za hráče, jaký je jeho přínos pro mužstvo. Znám ho odmala. Takový hráč tady chyběl. On svoji úlohu zná a týmu pomůže,“ vysvětlil zlatý olympionik Reichel řečený Alby, proč si vzpomněl na sedmadvacetiletého útočníka.
Co mohlo, to se podělalo, ulevil si Havelka po záchraně Pirátů. Čtrnáct dní nespal
Černá práce v checking line, tedy čtvrté formaci, to je Havelkova doména. „S Albym jsme byli v kontaktu nejvíc. Řešil se mnou hlavně sportovní věci. Dal mi jasnou roli, která je neměnná,“ rozesmál se. „Tedy letos jsem dal tři góly, osobní rekord! A v přípraváku za Litvínov jsem měl tři gólovky, dvě tyčky, tak třeba se to pak překlopí.“
Havelkova záchranářská odysea skončila u Pirátů úspěchem, teď má pokus číslo 2 o level výš. V přípravném mači mezi oběma svými kluby už naskočil na litvínovské straně.
„Pěkné pocity. Čuchal jsem si k dresu, když jsem si ho nasazoval. Nějací kluci schválně aplaudovali. Můj kolega z lajny Pepa Jícha a Jury, Ondra Jurčík,“ zubil se navrátilec. „Popravdě, malinko jsem se bál, jak mě kabina přijme, ale všechno bylo úplně v pohodě. Hezky se mi vracelo, Litvínov je můj domov!“
I tahle náklonnost je pro baráž potřeba. Že se litvínovský rodák za své barvy přetrhne, to je tutovka.
„Za tu značku se budu rvát. Jestli k záchraně pomůžu svým uměním,“ znovu se rozchechtal, „tak budu jedině rád. U mě se věci a zvyky nemění, já pro ten klub umřu!“
A přesně proto ho Litvínov povolal. Havelka ale cítí, že v tom nebude sám. „Zažil jsem pár tréninků, mydlíme se v rohu jeden na jednoho. Nevím, jestli je to příchodem nových trenérů, ale kluci řekli, že takhle netrénovali celou sezonu. Je tam obrovské nasazení,“ žasne bijec.
Eliminovat soupeřovy hvězdy a chránit litvínovské, i to bude jeho úloha. „Tam je moje role, oslabení, obranná činnost. A samozřejmě, že když někdo půjde po Ondrovi Kašem, musí počítat s odplatou,“ varuje Havelka soupeře – na největší ofenzivní eso Vervy nesahat!
Legendy začaly přebírat Litvínov. Šlégr: Nebudeme sekat hlavy. Mládež změnu vítá
Odmítá prognózy, že prvoligový tým proti extraligovému v baráži nemá šanci. „V hokeji se může stát úplně všechno. Je to stejné jako play off. Po základní části skončíte první, jdete na nejhoršího a může vás vyřachnout 4:0 na zápasy. Zadarmo nic nepůjde!“
Hlavně nic nepodcenit a hvězdné manýry stranou, velí srdcař. „Hrozně dávám za příklad náš poslední zápas v Chomutově, jak jsme se tady semkli. Všichni věděli, co se má dělat, skákali jsme po hlavách do střel. A takhle se musí ukopat i baráž v Litvínově!“