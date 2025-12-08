Tipsport extraliga 2025/26

Krev, šití, boule jako Afrika. Hlava se nevešla do helmy, líčí terminátor Jurčík

Petr Bílek
  8:37
Rána pukem, na čele krvavý šrám, několik stehů a boule veliká jako celá Afrika. Odstoupil hokejista Ondřej Jurčík po ošklivém zranění? Kdepak, opět prokázal pověst litvínovského terminátora, skočil zpátky na led a pomohl k nedělnímu vítěznému gólu proti Liberci.
Litvínov, 7.12. 2025, Litvínov - Liberec, utkání hokejové extraligy. Ondřej Jurčík cloní Petrovi Kváčovi. | foto: MF DNES

„Jsem rád, že šlo hrát dál. Když jsem se viděl v zrcadle, říkal jsem si, že to je hustý,“ líčil železný muž po domácí výhře 3:2, po níž poslední Verva snížila manko na přímou záchranu extraligy na 11 bodů.

Na Litvínov působí zákon schválnosti, pukem do obličeje dostali i forvardi Jícha, Gut a Maštalířský, kteří se ještě do hry nevrátili. „Naštěsí jsem to nedostal do nosu. Když je zlomený, ucpe se vám a hrát se nedá. Nemůžete smrkat a všechno nevypliváte.“

Jurčíkovi, dalšímu na Murphyho seznamu škodolibosti, se už ve druhé minutě zatmělo před očima. Liberec zrovna vyhazoval puk u mantinelu a on ho chtěl zastavit, aby svůj tým udržel v útočném pásmu.

Litvínov zachraňuje i „vlastník“ Kysela: Orlen zajistí tolik, aby se hrála extraliga

„Jenže Zeman vzal kotouč takzvaně na vidle a já to dostal přímo do čela,“ vykreslil Jurčík nešťastnou příhodu s bývalým litvínovským spoluhráčem; na ledě za ním zůstala rudá stopa, dres zčervenal. „Nebolelo to, jen jsem viděl na plexisklu krev, tak mi to zašili, nevím ani kolika stehy, a vznikl z toho golfový balonek,“ ukazoval na obří kopec nad levým okem.

U zrcadla si taky pomyslel, že si kvůli bouli nenasadí helmu – a taky že ne. „Naštěstí jsme ji zmenšili tak, že mi držela výš, aby mi nezasahovala do boule.“ Vyměnit si musel i zakrvácený dres číslo 64, vzal si náhradní devětašedesátku, novou a prý šťastnou v sadě chemiků. „Asi si ho někde schovám,“ usmál se válečník.

Jurčíkův rychlonávrat ušetřil trenéry starostí, jak přeskupit sestavu. „Hned jsme komunikovali s hlavním trenérem Petrem a řešili jsme, jaké změny udělat. Naštěstí se dlouho uklízel led od krve, takže Jury stihl utkání skoro celé,“ odfoukl si asistent František Ptáček. „Boule to je pěkná, ale to je prostě Jury. Když může, zůstane na hřišti. Jsou takové typy hráčů, on je jeden z nich. Jsou pro tým strašně platní.“

Litvínov slaví gól, vlevo Ondřej Jurčík.

V adrenalinu a spěchu autor 34 extraligových gólů neřešil, že by spoluhráče svým návratem do sestavy mohl motivovat k bojovnosti. Ostatně dřeli všichni. Jeho myšlenky se stočily jinak.

„Chtěl jsem být hned na ledě, protože zbyli pouze dva centři. Hráli jsme na tři kvůli zranění Jíchy, Guta a Holmströma a já na tomhle postu taky jen zaskakuji z křídla,“ vysvětlil třiatřicetiletý Jurčík. „Doktor to rychle zašil, jestli jsem byl za pět minut zpátky? Jako na potvoru hned při dalším střídání přišla stejná situace, to jsem radši od manťáku ujel, bál jsem se. Pak už ne. Jsem rád, že jsem v tom kluky nenechal ve dvou.“

Nenechal a ještě byl na ledě u vítězné trefy kapitána Matúše Sukeľa. Stínoval před brankářem a dokonce mu na chvíli blikla v zápise o utkání asistence. Nakonec zmizela.

„Můj úkol je stát na bráně a brát gólmanovi výhled. Kluci pochopili, že musí střílet. Puk mě trefil a šťastně se odrazil k Sukymu, který valil do brány a propálil to,“ těšil Jurčíka zásah z 58. minuty. „Takhle už mi sebrali dvě nahrávky Zygmuntovi a Pištěkovi, vždycky mi to šlo do nohy. Ale ono je to jedno, hlavně ať sbíráme body.“

Návrat jako hrom! Olympiádu máš jasnou, hlásili dvougólovému sparťanu Řepíkovi

Proti Liberci jich posbíral Litvínov už osm, zvítězil ve všech třech případech. Bílí Tygři si ale nelámou hlavu nad tím, že je obírá zrovna poslední. „Oni mají kvalitní tým. Že jsou dole, neznamená, že jsou to nějaká ořezávátka,“ pronesl liberecký útočník Adam Musil. „Hrají o život, což je znát, jsou urputní a mají rozdílové hráče.“

Jenže v tabulce se chemici stále ne a ne od dna odlepit. „Pořád se hraje o dost bodů, my věříme, že tam bude místo nás někdo jiný,“ vzkázal konkurenci litvínovský nebojsa. Když bude hrát Litvínov na krev, což tedy Jurčík vzal až moc doslovně, proč ne?

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 29 15 2 3 9 92:67 52
3. HC Oceláři TřinecTřinec 30 15 3 1 11 93:75 52
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 30 13 5 1 11 81:70 50
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 31 13 3 2 13 80:90 47
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 29 12 3 4 10 75:59 46
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
10. HC OlomoucOlomouc 31 14 1 2 14 69:80 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
Krev, šití, boule jako Afrika. Hlava se nevešla do helmy, líčí terminátor Jurčík

Litvínov, 7.12. 2025, Litvínov - Liberec, utkání hokejové extraligy. Ondřej Jurčík cloní Petrovi Kváčovi.

