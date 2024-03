Mile překvapený Šlégr: Kometa je zatím statická, Litvínov pohyblivý

„Litvínov sleduji vždycky, nenechám si ujít jediný zápas,“ svěřil se olympijský vítěz z Nagana, mistr světa, vítěz Stanleyova poháru a s chemiky také český šampion. Verva v sérii vládne 2:0 na zápasy a ve čtvrtek a pátek hraje doma.

Jak moc vás Litvínov potěšil, že dvakrát vyhrál v Brně?

Myslel jsem si, že série bude vyrovnaná. Co mě tedy mile překvapilo, je pohyb Litvínova a naopak taková statická hra Brna. Myslím si, že všichni očekávali, že Litvínov bude dobrý v ofenzivě a bude hořet v defenzivě, ale to se zatím moc nepotvrzuje. Což je pro mě milá zpráva. Jsem zvědavý, jak s tím Verva naloží před domácím publikem.

Čím to, že Litvínov zpevnil svoji křehkou obranu?

Asi dobrá motivace ze strany trenérů, dobrá práce u videa a příprava na zápas. A samozřejmě právě pohyb. Ve druhém utkání Litvínov dával góly hlavně z pohybu, pořád někde jezdil a puky, které vypadávaly, dorážel. A výsledkem byla výhra 5:1.

Také září brankář Tomek. Co říkáte jemu?

Je vidět, že v něm mají jistotu, což hlavně v play off rozhoduje. Mužstva, která chtějí postupovat dál, musí mít výborné gólmany. A on tuto roli splňuje.

Litvínovský gólman Matej Tomek během zápasu s Kometou Brno.

Pomohlo Tomkovi, že je v zápasovém tempu? Chytá nepřetržitě od 48. kola.

To neumím posoudit, to je individuální. Každý gólman to má nastavené jinak. Když půjdeme do extrému, Dominik Hašek chtěl chytat pořád. Celou sezonu, všechny šampionáty, olympiádu. Potom jsou brankáři, kterým nevadí, že si odpočinou, naopak jim to vyhovuje. Zřejmě Tomkovi sedí, že chytal pravidelně a dostal se do toho.

Litvínov také rozložil útočnou sílu do všech formací.

Gólem Zygmunta se zase potvrdilo, že v play off kolikrát rozhodují sváteční střelci. Díky nasazení a chuti po vítězství začnou dávat branky i ti, kteří nejsou tak hlídaní a ve středu pozornosti. Na druhou stranu klíčoví hráči mají o to těžší se prosadit, ale když je tam kvalita, zvládnou to taky. Vždyť v nájezdech prvního utkání se díky bratrům Kašovým ukázalo, že zkušenost a talent vám taky zápasy vyhrávají.

Jak budou vypadat zápasy na Hlinkově stadionu?

Je strašně brzy říkat, jestli to doma Litvínov uzavře, jestli je semifinále za rohem. Hlavně musí nastoupit s čistou hlavou. Zapomenout na úvodní zápasy a jít do dalšího, jako by byl první. A nenechat se strhnout diváky. Víme, že v Litvínově je atmosféra euforická. Musí se soustředit jako v Brně na parádní obranu, a co přijde do útoku, bude bonus.