Za 128 sekund vyhnáni z ráje. Věřím ale, že jsme silnější, burcuje Sukel’

„Škoda. Chybělo sedm minut do konce, když jsme se dostali do vedení, jenže hned v dalším střídání vyrovnali a v dalším se prosadili znovu. Musíme se z toho poučit a v příštím utkání být silnější,“ zavelel litvínovský kapitán Matúš Sukel’.

Čtvrtfinálové šílenství Hlinkův zimák naplnilo po střechu, 5 944 fandů jeho kapacitu vyprodalo. Jiné to nebude ani v pátek, partie číslo 4 vypukne v pět odpoledne.

Kdyby Litvínov ve čtvrtek udržel vedení, už by vedl 3:0 a mohl „podávat“ na semifinále play off. Takhle Kometa žije. „Kluci ukázali charakter a vůli,“ ocenil její trenér Jaroslav Modrý.

Až finiš duelu číslo 3 rozhodl.

52:43, litvínovský Kirk za 17 vteřin využil přesilovku, 3:2.

53:34, Flek po 51 sekundách srovnal, když se prosadil z dorážky mezi dvěma soupeři, 3:3.

54:51, Gazda zůstal volný na kruhu a propálil Tomka, 3:4.

„Čekali jsme dlouhou sérii a nebojím se říct, že jejímu favoritovi čelíme velmi zdatně. A jsme připravení čelit i nadále,“ zvolal nebojácně domácí kouč Karel Mlejnek. „Co se stalo, patří k hokeji, k play off, k závěrečným bojům sezony. Musíme se z toho oklepat, věřím, že to zvládneme.“

Fanoušci Komety slaví výhru v Litvínově.

I v sérii s Brnem se jiskří, ale ne tolik jako v předkole Litvínova s Plzní. „Jsme dost rozumní na to, abychom věděli, jak ty situace řešit. Nenecháme se nijak vyprovokovat k nějakým popichovačkám,“ ubezpečil kapitán Sukel’.

Jen jeden tým v historii české extraligy z domácího stavu 0:2 sérii play off na čtyři vítězství otočil, šlo o Třinec v památném semifinále s Plzní na jaře 2019. Kometa se o to pokouší také, Litvínov si však navzdory prvnímu nezdaru věří.

„Šlo o stejně těžký zápas, jako byly ty v Brně. Myslím, že se ještě víc bruslilo a bylo víc soubojů než na širokém hřišti,“ našel odlišnosti Sukel’; v Litvínově je kluziště užší. „Je to náročný hokej, ale věřím, že my jsme silnější a ve čtvrtém zápase to ukážeme. Celou sezonu jsme na úzkém hřišti odváděli skvělou práci.“