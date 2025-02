Litvínovský asistent Kočí: Nemůžeme hráče tepat za každou chybu

„Chyby se stávají, nemůžeme pokaždé hráče tepat, musíme s nimi být trošku trpěliví. A najít balanc, kdy použít cukr a kdy bič,“ zamýšlí se litvínovský asistent David Kočí.

I přes výsledkový propad Verva stále drží v extralize třetí figuru a náladu jí zvedla také vydřená domácí výhra 4:3 nad Libercem před reprezentační pauzou. „Důležitá byla nejen výhra, ale hlavně předvedený výkon. Máme teď dobrou energii na práci.“

Novoroční litvínovské trable Kočí jako krizi nebere. „Je to nějaká fáze sezony, nejde šlapat 52 utkání na sto procent, to je přirozené. A je strašně důležité, aby se hráči co nejdřív vrátili k poctivé práci, to se nám proti Liberci podařilo,“ oceňuje.

Co chybělo v předchozích zápasech? „Hlavně forčekink, který musí být mnohem tvrdší. Musíme se víc cpát do brány, pak jsou za to hráči odměnění góly.“

Litvínovští hokejisté slaví vstřelený gól.

Jenže jak sezona spěje ke konci, energie ubývá. „Když se daří, dáte góly z přesilovek, z přečíslení, které vychází z práce ve středním pásmu. Pak už se vezete s energií zápasu. Ale když góly dát nemůžete, je potřeba přitvrdit, aby soupeři dělali chyby a my se dostávali ke kotoučům. Je třeba vědět, kdy na to šlápnout. A nám se nedařilo to do těch hráčů dostat,“ přiznává pobočník hlavního litvínovského trenéra Karla Mlejnka.

Ještě nedávno měl Litvínov pevnou pozici v elitní čtyřce, teď mu šlapou na paty další soupeři. Cíl Vervy však zůstává udržet přímý postup do play off. „Je to náš cíl, chceme tam zůstat. Bude to samozřejmě složité, protože se zespoda tlačí hodně týmů. Máme před sebou ještě devět zápasů, tak se teď musíme nachystat na závěrečnou část sezony.“

Litvínovský brankář Matej Tomek chytá šanci Kladna.

Na ni má Vervu naladit poslední reprezentační přestávka před finišem extraligy. „Důležité je vědět, v jakém rozpoložení jsou hráči. Celkově je v lize hodně chřipek a zranění, takže hlavní je dát se zdravotně do kupy, pak potrénovat a být připravení na poslední část základní části plus play off,“ plánuje bývalý obránce, jenž v NHL platil za vyhlášeného bitkaře.

Šlápnout do posledního nabírání fyzické kondice v poslední pauze před vrcholem sezony by mohlo být kontraproduktivní. „Ona už ani stoupat nemusí, je potřeba ji jen udržet. Což se děje díky zápasům v sezoně. Nemůžeme to přepálit, aby hráči byli unavení,“ snaží se Kočí a spol. o vyvážený koktejl tréninkových dávek.

V klubu je nebudou vstřebávat Petr Koblasa ani Maxim Čajkovič s Františkem Gajdošem, kteří vyrazili na srazy české a slovenské reprezentace. Další povolaný David Kaše se omluvil. „Vezmeme si do tréninku nějaké juniory a kluky, co hrají v Chomutově.“

A marodi? Návrat Šimona Zajíčka, ve statistikách nejlepšího brankáře letošní extraligy, se blíží. „Dává se do kupy a brzy vyjede na led,“ informuje Kočí. Zato k dlouhodobému marodovi Lukáši Vopelkovi se přidal Ondřej Jurčík, který se znovu zranil hned v prvním zápase po návratu do sestavy Vervy. Odneslo to druhé koleno. „Byl důležitou součástí týmu. Už první zranění nebylo dobré. Ondra je srdcař, který hrál pro tým a s energií, což bude v play off potřeba. Chybí nám, považuji to za velkou ztrátu. Další hráči to musí vzít za své a chytit svou šanci.“

Litvínovský útočník Petr Koblasa si připíše premiéru v národním dresu na Švédských hrách.

Jako například naposledy Josef Jícha, který coby člen čtvrté pětky zařídil dvěma góly vítězství nad Libercem v posledním kole před pauzou. „Je strašně důležité, aby se produktivita rozprostřela do všech lajn,“ upozorňuje Kočí. „Samozřejmě každá lajna musí znát svoji roli, od čeho na ledě je. Čtvrtá formace by nám měla přinášet energii, to musí dělat každý zápas.“