„Každý víme, že potřebujeme dlouhou sérii, abychom byli konkurenceschopní. Jenže udělat ji v extralize není jednoduché pro žádného trenéra a žádné mužstvo,“ uvědomuje si kouč Jakub Petr; jeho chemici jsou u dna se čtrnáctibodovou mezerou na Mladou Boleslav.
Litvínov se rve s nepříznivým osudem, rval se i jeden z jeho pořadatelů se spíkrem karlovarského kotle. Incident se stal během první třetiny. Vzduchem několik desítek sekund létaly pěsti, přišli i další sekuriťáci, pralo se víc lidí, vášně uklidnil až příchod policejních těžkooděnců. Mezi fanoušky obou klubů léta panuje nevraživost.
Na ledě se jiskřilo méně, byť vášně v hledišti rozpoutala Hlavova strkanice s Kofferem. Domácí před zápasem vypadali jako polití živou vodou, když si na svém ledě pěti góly podrobili tehdejšího lídra Třinec a dokonce šesti spláchli mistrovské Brno, jenže v neděli si zase vylámali střelecké zuby.
„Znovu jen jeden gól, po hodech s Třincem a Kometou nám branky chyběly,“ posteskl si Petr.
Litvínov je poslední i ve střelecké tabulce, gólů dal jen 52, v průměru 1,86 na zápas. „Od začátku sezony se trápíme v koncovce, i když poslední zápasy se malinko zlepšila. Musíme na tom pracovat víc, být ještě nebezpečnější a produktivnější,“ apeluje na svůj tým kapitán Matúš Sukeľ. „Šance jsme si přitom vypracovali.“
Jenže v brance Energie stál ryšavý démon Dominik Frodl, který v prvních dvou zápasech Litvínov vynuloval. I teď sahal po čistém kontu, Verva ho díky Davidu Kašemu propálila po 163 minutách.
„Asi za tu sérii může jejich gólman a styl hry. Rychle ji otáčejí, někdy na hraně rizika. A dnes jsme je pustili do jejich ďábelského přečíslení 4 na 2, z kterého otevřeli skóre,“ posteskl si kouč žluto-černých.
V závěru zápasu musel po nešťastném zásahu pukem do obličeje odstoupit domácí mladík Maštalířský. Podobně jako nedávno Michal Gut. Lékař Maštalířskému tvář zakryl ručníkem, neboť z něj crčela krev. „Nebyl to příjemný pohled, přejeme mu, ať nejbližší hodiny zvládne,“ vzkázal kouč. „Bohužel další podobné zranění během tří zápasů, štěstěna nám nepřeje.“
Tedy nejen ta střelecká.