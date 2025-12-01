Tipsport extraliga 2025/26

Litvínov má po hodech. Bitku v hledišti při derby uklidnili těžkooděnci

Petr Bílek
  10:34
Střelecké záblesky zase vystřídala gólová tma. Hokejisté posledního Litvínova těžce koušou nedělní domácí krach 1:2 v podkrušnohorském derby s Karlovými Vary a pořád se nemůžou nadechnout k velešňůře, která by jim dala naději na únik z baráže. Zápas zošklivila pěstní výměna názorů mezi pořadatelem a kotelníkem hostů, ale i smolné, krvavé zranění domácího útočníka Matěje Maštalířského.
Bitka v kotli Karlových Varů s pořadatelem při zápase v Litvínově.

Bitka v kotli Karlových Varů s pořadatelem při zápase v Litvínově. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Každý víme, že potřebujeme dlouhou sérii, abychom byli konkurenceschopní. Jenže udělat ji v extralize není jednoduché pro žádného trenéra a žádné mužstvo,“ uvědomuje si kouč Jakub Petr; jeho chemici jsou u dna se čtrnáctibodovou mezerou na Mladou Boleslav.

Litvínov se rve s nepříznivým osudem, rval se i jeden z jeho pořadatelů se spíkrem karlovarského kotle. Incident se stal během první třetiny. Vzduchem několik desítek sekund létaly pěsti, přišli i další sekuriťáci, pralo se víc lidí, vášně uklidnil až příchod policejních těžkooděnců. Mezi fanoušky obou klubů léta panuje nevraživost.

Frodlův unikát skončil, vzestup Energie ne: Pomohlo nám, že jsme šli na pivo

Na ledě se jiskřilo méně, byť vášně v hledišti rozpoutala Hlavova strkanice s Kofferem. Domácí před zápasem vypadali jako polití živou vodou, když si na svém ledě pěti góly podrobili tehdejšího lídra Třinec a dokonce šesti spláchli mistrovské Brno, jenže v neděli si zase vylámali střelecké zuby.

„Znovu jen jeden gól, po hodech s Třincem a Kometou nám branky chyběly,“ posteskl si Petr.

Litvínov je poslední i ve střelecké tabulce, gólů dal jen 52, v průměru 1,86 na zápas. „Od začátku sezony se trápíme v koncovce, i když poslední zápasy se malinko zlepšila. Musíme na tom pracovat víc, být ještě nebezpečnější a produktivnější,“ apeluje na svůj tým kapitán Matúš Sukeľ. „Šance jsme si přitom vypracovali.“

Pukem zasažený Matěj Maštalířský odjíždí z ledu, pomáhají mu lékař a David Kaše.

Jenže v brance Energie stál ryšavý démon Dominik Frodl, který v prvních dvou zápasech Litvínov vynuloval. I teď sahal po čistém kontu, Verva ho díky Davidu Kašemu propálila po 163 minutách.

„Asi za tu sérii může jejich gólman a styl hry. Rychle ji otáčejí, někdy na hraně rizika. A dnes jsme je pustili do jejich ďábelského přečíslení 4 na 2, z kterého otevřeli skóre,“ posteskl si kouč žluto-černých.

V závěru zápasu musel po nešťastném zásahu pukem do obličeje odstoupit domácí mladík Maštalířský. Podobně jako nedávno Michal Gut. Lékař Maštalířskému tvář zakryl ručníkem, neboť z něj crčela krev. „Nebyl to příjemný pohled, přejeme mu, ať nejbližší hodiny zvládne,“ vzkázal kouč. „Bohužel další podobné zranění během tří zápasů, štěstěna nám nepřeje.“

Tedy nejen ta střelecká.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 30 14 4 1 11 89:73 51
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 28 14 0 5 9 72:66 47
3. HC Dynamo PardubicePardubice 27 13 2 3 9 81:62 46
4. HC Oceláři TřinecTřinec 27 13 3 1 10 79:67 46
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 27 12 3 3 9 69:51 45
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 27 12 4 1 10 72:58 45
7. HC Kometa BrnoKometa 27 13 1 3 10 75:74 44
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 27 13 1 2 11 67:70 43
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 28 11 3 2 12 80:78 41
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 28 11 3 2 12 70:80 41
11. HC OlomoucOlomouc 28 12 1 2 13 58:74 40
12. Rytíři KladnoKladno 28 9 3 4 12 71:81 37
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 9 3 2 14 56:68 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 28 5 2 2 19 52:89 21
