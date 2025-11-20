Tipsport extraliga 2025/26

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
Aktualizujeme   14:55aktualizováno  15:15
Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím Šlégrem. Obě strany se navíc dohodly na tom, kolika penězi do rozpočtu chemička v dalších letech extraligovou baštu podpoří v rámci reklamní spolupráce, ale žádné částky neprozradily.
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Jiří Šlégr. | foto: Petr Bílek, MF DNES

David Kaše a Ondřej Kaše slaví vítězný gól Litvínova v zápase s Libercem.
Choreo fanoušků Litvínova při zápase s Pardubicemi.
Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga....
Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...
26 fotografií

„Litvínovský hokej je a vždy bude pro nás všechny srdcovou záležitostí. S potěšením mohu konstatovat, že náš plán budoucího fungování klubu na extraligové úrovni postupně dostává konkrétní obrysy. Jednání jsou již v takové fázi, že jsem přesvědčen, že litvínovský hokej se podaří zachránit,“ uvedl v tiskovém prohlášení Jiří Šlégr, olympijský šampion a člen Triple Gold Clubu.

Firma převede na legendy všechny své akcie, tedy 71 procent. Menšinovými vlastníky zůstávají město a mládež. Se slavnými odchovanci se Orlen shodl také na budoucím fungování a rozvoji litvínovského hokejového klubu.

„Vždy jsme jasně deklarovali, že naším zájmem je podporovat litvínovský hokej i poté, co vystoupíme z jeho vlastnické struktury. V uplynulých měsících jsme proto vedli řadu jednání, jejichž cílem bylo zajistit klubu stabilní budoucnost,“ uvedl Mariusz Wnuk, předseda představenstva společnosti Orlen Unipetrol.

Fanoušci Litvínova vyklidili kotel a spílali Orlenu: Pohřeb k osmdesátinám?

Prozradil, že firma dostala několik nabídek na převzetí akcionářského podílu. „Lišily se mírou konkrétnosti i přístupem. Jsme rádi, že aktuální jednání s jedním z vážných zájemců, kterým je skupina legend litvínovského hokeje okolo Jiřího Šlégra, postoupila do finální fáze. Již máme definován a vzájemně odsouhlasen rámec naší finanční podpory klubu pro nadcházející roky,“ uvedl Wnuk bez konkrétní částky, kterou společnost každoročně dá.

Detaily se ladí, proto je ještě žádná ze stran nezveřejnila. V zákulisí se mluvilo o 40 milionech korun ročně, ale jaká bude finální částka, se teprve uvidí. „Jakmile se podaří celý proces úspěšně dokončit, oznámíme společně bližší podrobnosti i plány budoucnosti našeho klubu,“ avizuje Šlégr, který je generálním manažerem české reprezentace. „Poděkování patří všem, kteří se složitých, ale korektních jednání účastnili a svým přístupem umožnili nasměrovat jednání ke zdárnému konci.“

Choreo fanoušků Litvínova během zápasu s Karlovými Vary.

Společnost Orlen Unipetrol v červnu avizovala, že po extraligové sezoně 2025/26 opustí hokejovou Vervu Litvínov jako většinový majitel a generální partner. Pouto chemičky a severočeského klubu trvá 80 let, firma se k odchodu z pozice majitele odhodlala kvůli špatné situaci v podnikání, jak znělo její oficiální vysvětlení.

Firma drží ve Vervě podíl 71 procent, město má 20 procent akcií a sportovní spolek HC Litvínov devět, ten je i držitelem extraligové licence.

Orlen v posledních letech průměrně plnil rozpočet klubu 60 miliony korun ročně, mezi lety 2012 a 2024 přispěl 731 miliony. „Důvodem naší strategické změny je několik let trvající tíživá ekonomická situace naší společnosti kvůli vážným problémům na evropském a českém rafinérském a petrochemickém trhu,“ uvedl tiskový mluvčí Orlenu Pavel Kaidl s tím, že za to může i geopolitika. „Jsme tedy nuceni soustředit se na naše klíčové aktivity.“

Do snahy o záchranu klubu se zapojili i fanoušci, jejich heslo Litvínov nezhasne spustilo solidaritu napříč republikou. Statisíce korun vynesla záchranářská trika, na účtu veřejné sbírky oficiálního fanklubu Ropáci on Tour je 1,3 milionu korun. Ty poputují do klubového rozpočtu.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

24. kolo

Kompletní los

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 22 12 3 1 6 68:53 43
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 22 11 4 0 7 64:45 41
3. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
4. HC Dynamo PardubicePardubice 22 11 2 2 7 69:51 39
5. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 22 10 2 3 7 52:45 37
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 23 9 3 2 9 63:62 35
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 22 9 1 2 10 55:61 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 23 3 2 1 17 37:74 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Aktualizujeme
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...

20. listopadu 2025  14:55,  aktualizováno  15:15

Další bizarní zranění v NHL. Útočník Floridy se popálil při grilování, chybět bude týdny

Eetu Luostarinen (27) slaví svůj gól se spoluhráči z Florida Panthers.

Hokejisté Floridy řeší další starost. Na už tak rozsáhlé marodce přibylo další jméno, konkrétně finský útočník Eetu Luostarinen. Nezranil se však ani během zápasu, ani na tréninku. Zradila ho prostá...

20. listopadu 2025  13:36

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Hanousek je po letech zpět v Liberci, krátkodobá posila má nahradit Galvase

Zleva autor prvního gólu Liberce Ladislav Šmíd a jeho spoluhráč Tomáš Hanousek...

Po čtyřech letech se do hokejového Liberce vrací obránce Tomáš Hanousek. Přichází v rámci výměny s prvoligovým Zlínem, kam naopak zamířil bek David Aubrecht. Jedná se o dočasnou hráčskou výměnu....

20. listopadu 2025  11:07

Coskeyho erupce za Piráty. Američan dal pět gólů a zářil: Šílené! Miluje Češku i guláš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Mňam! Zamiloval si guláš se čtyřmi, ale po středě by si měl dávat knedlíků rovnou pět. Americký hokejista Cole Coskey ve službách prvoligových Pirátů Chomutov totiž prožil mimořádný zápas:...

20. listopadu 2025  8:09

Tomášek s Gudasem se zapsali mezi střelce, Zacha a Pastrňák asistovali

David Tomášek (86) slaví svou trefu se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Po sedmi startech bez bodu se v hokejové NHL připomněl útočník David Tomášek. Svým gólem ovšem jen mírnil prohru Edmontonu s Washingtonem. Na straně poražených ve středu stáli i útočníci Bostonu...

20. listopadu 2025  7:10,  aktualizováno  8:08

Hrubec pohár znovu nezvedne. Curych končí v Lize mistrů už v osmifinále

Český gólman Šimon Hrubec z Curychu se po utkání Ligy mistrů zdraví s hokejisty...

Hokejisté Curychu s českým brankářem Šimonem Hrubcem triumf v Lize mistrů neobhájí. Švýcarskému celku vystavil už v úvodu play off stopku finský tým KalPa Kuopio, který po remíze 4:4 zvládl v domácím...

19. listopadu 2025  22:51

Chomutov rozdrtil Litoměřice 7:2, pět gólů dal Coskey. Slavia opět vyhrála

Cole Coskey z Pirátů vyplazuje jazyk poté, co dovršil hattrick.

Americký útočník Cole Coskey zařídil pěti góly vítězství hokejistů Chomutova 7:2 nad druhým týmem prvoligové tabulky Litoměřicemi. Piráti vyhráli doma čtvrtý zápas v řadě a celkově popáté z...

19. listopadu 2025  21:56

Ukázkový vlastňák odčinil akcí sezony. Brankáři jsem se omluvil, ujistil Nylander

Útočník Toronta William Nylander si rovná vlasy pod helmou.

I navzdory vítězství nejprve odpovídal novinářům poněkud pochmurně, jakmile se ho ale zeptali na první gól v zápase, najednou se začal usmívat. „To byl zásah!“ odvětil. William Nylander nekompromisní...

19. listopadu 2025  16:22

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

19. listopadu 2025  14:46

Ošklivý faul v NHL, kouč vyhrožoval hvězdě soupeře: Až se potkáme příště, nedohraješ

Mikko Rantanen naráží zezadu na mantinel Alexandra Romanova.

Cítil, že Dallas tlačí čas. Hnal se za pukem, v evidentním spěchu. Zřejmě i proto si počínal tak nešetrně. Ostrý zákrok Mikka Rantanena, ofenzivní hvězdy NHL, na Alexandra Romanova vyvolal velké...

19. listopadu 2025  14:15

„Zlý muž“ Klapka vyvolal bitku, na jeho hit reagoval i Bedard: Tohle vidět nechcete

Wyatt Kaiser (44) z Chicago Blackhawks u puku v zápase s Calgary Flames, dotírá...

Měli výhodu přesilové hry, kterou si mohli pomoct vyrovnat nepříznivý stav. Jenže puk pod kontrolou hokejisté Calgary neměli, soupeře z Chicaga tak museli nahánět. A právě z toho vyplynul ostrý hit u...

19. listopadu 2025  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.