Tipsport extraliga 2025/26

Šlégr o baráži i předávání moci: A nová sezona? Tým určitě nebude podprůměrný

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  13:00
Administrativně komplikované předávání moci v hokejovém Litvínově stále není u konce, takže o vyhlídkách klubu se budoucímu spoluvlastníkovi Jiřímu Šlégrovi mluví těžko. Jeden vzkaz ale pro fanoušky má. „Jsem věčný optimista, věřím, že všechno dobře dopadne. Předání sponzorských smluv i záchrana extraligy,“ nepochybuje předák záchranářské party, která přebírá klub od odcházejícího Orlenu Unipetrol.
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Jiří Šlégr. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Teď je prvořadé uspět v baráži, ale vedle toho se už skládá kádr i na příští sezonu. „Pokud se extraliga udrží, tým budeme mít slušný. Nemůžu hodnotit, jestli výborný, ale rozhodně nebude podprůměrný.“

Jak vás limituje, že stále nemáte pravomoc vše řídit podle sebe?
Snažím se na všechny věci koukat pozitivně, hledat světlo v tunelu. Neřeším, jestli někam můžu, nebo nemůžu. My se pokusili klub převzít, za tím si dál stojíme. A uvidíme, jak to všechno dopadne.

Směřuje to k tomu?
My máme zatím podepsanou mlčenlivost, takže já k tomu ani pořádně nic říct nemůžu. Jen můžu potvrdit, že jednání probíhají a jsme ve finální fázi.

Havel mi nechtěl dát nové vyznamenání. Šlégr vypráví o Naganu i vrcholné politice

Jak to ovlivní úspěch, či neúspěch Litvínova v baráži?
To je právě asi něco, o čem bych mluvit neměl. Pojďme se soustředit na to, ať kluci extraligu udrží, a my budeme souběžně vyjednávat ty nejlepší možné podmínky.

Když nemáte jistotu, jestli se bude hrát extraliga, jak to komplikuje skládání kádru?
Podpisy dělat můžeme, takže se o to snažíme. Jen to běží trošku pomaleji než standardně. Jednáme, máme nějaké přísliby, třeba překvapíme.

Jak se připravujete na baráž?
Připravují se hlavně kluci, Alby (Robert Reichel) s celým realizačním týmem. Pro každého z hráčů je to něco nového, nikdy si baráž nevyzkoušeli. Teď si ji bohužel vyzkouší. Pauza je dlouhá, měli volno, teď si myslím, že trénují poměrně dost. Alby vytáhl z Chomutova třeba Martina Havelku, je to náš kmenový hráč, takže podle pravidel může nastoupit. Jestli do hry zasáhne, nebo ne, záleží na trenérech. Je typ srdcaře. Když někam vjede, je cítit, to je taky potřeba. Nedávný přátelský zápas v Chomutově byl pro nás zásadní a důležitý, aby se vrátili do zápasového tempa.

Ondřej Kaše v dresu Litvínova.

Proč jste se rozhodli, že na střídačku půjde i šéf realizačního týmu Robert Reichel?
Hlavně z psychologického hlediska. Dennodenně je s nimi na ledě, určuje systém hry. Je správné, že na střídačce bude. Když k týmu přišel, po celou dobu základní části u něj nebyl, takže nebylo rozumné postavit se tam jen na konec. Teď jde o všechno, tak si tam stoupne.

Času na přípravu měl hodně, přes měsíc, je to výhoda?
On hlavně z valné většiny tým zná, trénoval ho předtím. A především má načtené povahové rysy hráčů, což je asi jeden z nejdůležitějších faktorů do takových zápasů. Tady bude rozhodovat každá maličkost, ať už budeme hrát proti komukoliv. A hlavně si musí dát do hlav, aby se soustředili na naši hru, ne na to, co bude hrát soupeř.

Můžete vy a další budoucí spoluvlastník Robert Kysela do kabiny?
Vůbec. My jsme klub fakticky ještě nepřevzali, jsme pořád ve stadiu přebírání. Nadále je generálním manažerem Pavel Hynek, do kabiny ani nemáme právo chodit.

Ale mluvíte osobně s klíčovými hráči týmu?
Já se s kluky bavím průběžně, jen nechodím do kabiny. To mi nepřísluší. Že si zavoláme, to můžeme kdykoliv. Já si myslím, že kluci si uvědomují vážnost věci, co by sestup pro litvínovský hokej znamenal. Jsou na to hlavou nachystaní.

Vzpruha pro Litvínov, Reichel sestoupil na střídačku. Šlégr: On určuje systém hry

Jaká bude baráž?
Jak jsem řekl, z 80 procent o hlavě. Jak jsme schopní k tomu přistoupit. Pokud si budeme myslet, že jsme papírově lepší tým a soupeř se porazí sám, tak to tak nebude. Hlavy musí být nastavené na to, co chceme hrát. Toho se každý musí držet a bojovat na 110 procent, aby se rozhodlo co nejrychleji.

Sledujete soupeře v první lize? Ve finále jsou Zlín a Jihlava.
Sleduju všechny zápasy extraligy i první ligy, zajímá mě to, hokej je celý můj život. Ale spíš to pozoruji, abych viděl, proti komu plus minus budeme hrát. Spíš ze zvědavosti, protože opakuji, chtěl bych se soustředit hlavně na nás. Soupisku máme kvalitní, a když kluci předvedou výkon, kvůli kterému hrají extraligu, věřím, že by se nám mohlo povést porazit jakéhokoliv soupeře z první ligy. Ale je to také o tom, abychom byli zdraví a drželi se toho, co chceme hrát.

Třikrát dva roky. Verva si pojistila opory

Hokejový Litvínov si pojistil tři opory. O další dva roky prodloužili smlouvy s účastníkem baráže o extraligu obránci Kevin Czuczman, Adam Polášek i útočník Petr Koblasa.

Kevin Czuczman, kanadský obránce ve službách hokejového Litvínova.

„Podpisy těchto tří hráčů jsou pro nás velmi důležitým signálem stability i důvěry. Všichni mají za sebou bohaté kariéry a zároveň jsou s naším klubem dlouhodobě spojení. O to víc si vážíme, že i v naší nejednoduché situaci potvrdili, že chtějí být dál součástí Litvínova,“ těší generálního ředitele klubu Pavla Hynka.

Podpisy klíčových hráčů přicházejí těsně před začátkem baráže o extraligu, kterou Verva rozehraje 17. dubna proti vítězi prvoligového finále Jihlava – Zlín. „Bereme to jako výraz důvěry v tým i v budoucí fungování klubu. Vnímáme to také jako jasný vzkaz směrem k fanouškům i celé hokejové veřejnosti. A teď věříme, že společně zvládneme baráž,“ přeje si Hynek.

Čtyřiatřicetiletý Polášek letos odehrál v základní části extraligy 47 zápasů s bilancí 3+9, pětatřicetiletý Czuczman si v 48 utkáních připsal jeden gól a osm nahrávek. Koblasa (32) naskočil do 51 duelů, k sedmi gólům přidal 18 asistencí. „Vážím si toho, že klub mi i nadále věří. Teď musíme všichni udělat maximum pro tým,“ velí Koblasa.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

4. dubna 2026  20:43

Je to negól, respektujte to. Sudí neuznali těsnou branku Pardubic, šlo o milimetry

Pardubický Miloš Kelemen tečuje puk před gólmanem Jakubem Kovářem ze Sparty.

Ten moment na dlouhých deset minut zastavil dění v enteria areně. Fanoušci tasili z kapes mobilní telefony, aby si rychle pustili televizní přenos. Byl to gól, nebo ne? Pardubický útočník Miloš...

4. dubna 2026  20:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.