Šlégr o baráži i předávání moci: A nová sezona? Tým určitě nebude podprůměrný

Teď je prvořadé uspět v baráži, ale vedle toho se už skládá kádr i na příští sezonu. „Pokud se extraliga udrží, tým budeme mít slušný. Nemůžu hodnotit, jestli výborný, ale rozhodně nebude podprůměrný.“
Jak vás limituje, že stále nemáte pravomoc vše řídit podle sebe?
Snažím se na všechny věci koukat pozitivně, hledat světlo v tunelu. Neřeším, jestli někam můžu, nebo nemůžu. My se pokusili klub převzít, za tím si dál stojíme. A uvidíme, jak to všechno dopadne.
Směřuje to k tomu?
My máme zatím podepsanou mlčenlivost, takže já k tomu ani pořádně nic říct nemůžu. Jen můžu potvrdit, že jednání probíhají a jsme ve finální fázi.
Jak to ovlivní úspěch, či neúspěch Litvínova v baráži?
To je právě asi něco, o čem bych mluvit neměl. Pojďme se soustředit na to, ať kluci extraligu udrží, a my budeme souběžně vyjednávat ty nejlepší možné podmínky.
Když nemáte jistotu, jestli se bude hrát extraliga, jak to komplikuje skládání kádru?
Podpisy dělat můžeme, takže se o to snažíme. Jen to běží trošku pomaleji než standardně. Jednáme, máme nějaké přísliby, třeba překvapíme.
Jak se připravujete na baráž?
Připravují se hlavně kluci, Alby (Robert Reichel) s celým realizačním týmem. Pro každého z hráčů je to něco nového, nikdy si baráž nevyzkoušeli. Teď si ji bohužel vyzkouší. Pauza je dlouhá, měli volno, teď si myslím, že trénují poměrně dost. Alby vytáhl z Chomutova třeba Martina Havelku, je to náš kmenový hráč, takže podle pravidel může nastoupit. Jestli do hry zasáhne, nebo ne, záleží na trenérech. Je typ srdcaře. Když někam vjede, je cítit, to je taky potřeba. Nedávný přátelský zápas v Chomutově byl pro nás zásadní a důležitý, aby se vrátili do zápasového tempa.
Proč jste se rozhodli, že na střídačku půjde i šéf realizačního týmu Robert Reichel?
Hlavně z psychologického hlediska. Dennodenně je s nimi na ledě, určuje systém hry. Je správné, že na střídačce bude. Když k týmu přišel, po celou dobu základní části u něj nebyl, takže nebylo rozumné postavit se tam jen na konec. Teď jde o všechno, tak si tam stoupne.
Času na přípravu měl hodně, přes měsíc, je to výhoda?
On hlavně z valné většiny tým zná, trénoval ho předtím. A především má načtené povahové rysy hráčů, což je asi jeden z nejdůležitějších faktorů do takových zápasů. Tady bude rozhodovat každá maličkost, ať už budeme hrát proti komukoliv. A hlavně si musí dát do hlav, aby se soustředili na naši hru, ne na to, co bude hrát soupeř.
Můžete vy a další budoucí spoluvlastník Robert Kysela do kabiny?
Vůbec. My jsme klub fakticky ještě nepřevzali, jsme pořád ve stadiu přebírání. Nadále je generálním manažerem Pavel Hynek, do kabiny ani nemáme právo chodit.
Ale mluvíte osobně s klíčovými hráči týmu?
Já se s kluky bavím průběžně, jen nechodím do kabiny. To mi nepřísluší. Že si zavoláme, to můžeme kdykoliv. Já si myslím, že kluci si uvědomují vážnost věci, co by sestup pro litvínovský hokej znamenal. Jsou na to hlavou nachystaní.
Jaká bude baráž?
Jak jsem řekl, z 80 procent o hlavě. Jak jsme schopní k tomu přistoupit. Pokud si budeme myslet, že jsme papírově lepší tým a soupeř se porazí sám, tak to tak nebude. Hlavy musí být nastavené na to, co chceme hrát. Toho se každý musí držet a bojovat na 110 procent, aby se rozhodlo co nejrychleji.
Sledujete soupeře v první lize? Ve finále jsou Zlín a Jihlava.
Sleduju všechny zápasy extraligy i první ligy, zajímá mě to, hokej je celý můj život. Ale spíš to pozoruji, abych viděl, proti komu plus minus budeme hrát. Spíš ze zvědavosti, protože opakuji, chtěl bych se soustředit hlavně na nás. Soupisku máme kvalitní, a když kluci předvedou výkon, kvůli kterému hrají extraligu, věřím, že by se nám mohlo povést porazit jakéhokoliv soupeře z první ligy. Ale je to také o tom, abychom byli zdraví a drželi se toho, co chceme hrát.
Třikrát dva roky. Verva si pojistila opory
Hokejový Litvínov si pojistil tři opory. O další dva roky prodloužili smlouvy s účastníkem baráže o extraligu obránci Kevin Czuczman, Adam Polášek i útočník Petr Koblasa.
„Podpisy těchto tří hráčů jsou pro nás velmi důležitým signálem stability i důvěry. Všichni mají za sebou bohaté kariéry a zároveň jsou s naším klubem dlouhodobě spojení. O to víc si vážíme, že i v naší nejednoduché situaci potvrdili, že chtějí být dál součástí Litvínova,“ těší generálního ředitele klubu Pavla Hynka.
Podpisy klíčových hráčů přicházejí těsně před začátkem baráže o extraligu, kterou Verva rozehraje 17. dubna proti vítězi prvoligového finále Jihlava – Zlín. „Bereme to jako výraz důvěry v tým i v budoucí fungování klubu. Vnímáme to také jako jasný vzkaz směrem k fanouškům i celé hokejové veřejnosti. A teď věříme, že společně zvládneme baráž,“ přeje si Hynek.
Čtyřiatřicetiletý Polášek letos odehrál v základní části extraligy 47 zápasů s bilancí 3+9, pětatřicetiletý Czuczman si v 48 utkáních připsal jeden gól a osm nahrávek. Koblasa (32) naskočil do 51 duelů, k sedmi gólům přidal 18 asistencí. „Vážím si toho, že klub mi i nadále věří. Teď musíme všichni udělat maximum pro tým,“ velí Koblasa.