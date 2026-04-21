Experti nejen o baráži: Hráči simulují, hokej není fotbal! Rozhodčí na to nestačí

Současný systém baráže považují oba experti za nespravedlivý a prakticky neprůchodný. „Jak je to nastavené teď, je skoro nemožné se do extraligy dostat. Měla by se hrát aspoň širší baráž se čtyřmi týmy,“ navrhuje Růžička, kouč mistrů světa z let 2005 a 2010. „Logicky by to mělo fungovat tak, že by poslední spadl a první postoupil. Ale asi se toho jen tak nedočkáme,“ tuší Kýhos, trenér stříbrné Komety z roku 2014.
Dukla po prvních dvou utkáních vetovala nejmenovaného sudího a výkony arbitrů kritizují i litvínovské legendy. „Rozhodčí jsou pro mě velké zklamání, ať v baráži, nebo v extralize. Podle mě na to nestačí, nejsou kvalitní,“ tvrdí stříbrný olympijský medailista ze Sarajeva 1984.
Kapitánovi ze zlatého Nagana zase vadí, že se ze hry vytrácí tvrdost. „Hráči hrozně simulují, není to fotbal! Když vidím, jak se to řeže v NHL... U nás se úplně vytrácí hra do těla, to už pak není hokej,“ vyčítá Růžička.
Jak hodnotíte výkony rozhodčích ve vrcholné části sezony?
Růžička: Nemají to jednoduché. Samozřejmě, když někdo hráče trefí do obličeje, je to bolestivé. Jenže když vidím, jak někdo promáchne kolem obličeje a hráči ulítne hlava, jako by dostal hokejkou… Hrozně simulují, ale hokej není fotbal! Další věc je, že jsou plné stadiony, hodně to ovlivňují fanoušci, kteří dostávají rozhodčí pod obrovský tlak. Chybí mi hra do těla, ale dneska je to těžké. Když se srazí větší hráč s menším, je velké nebezpečí, že ho trefí na hlavu. Velcí v tom mají nevýhodu. Druhá věc je chránit šikovné kluky před zákroky na hraně faulů, ale tohle hokeji celkově ubírá říz. Co jsem se díval na zápasy NHL v první kole play off, to je neskutečná mydlenice, něco úplně jiného.
Kýhos: Vůbec se vetování nedivím. Jak sleduju letošní play off, ať v extralize nebo baráži, rozhodčí jsou pro mě velké zklamání. Podle mě na to nestačí. Nominují mladé, aby se obouchali, ale nemyslím, že to je dobré. Takové zápasy by měli pískat zkušení. Hráči chvílemi neví, co si můžou a nemůžou dovolit. A když jde o všechno a situace jsou vypjaté, hráčům a kolikrát i trenérům ulítnou nervy. Nedivím se, zažil jsem to sám. A jsem rád, že už netrénuju. (smích)
Prvoligisté si opakovaně stěžují na nespravedlivý systém baráže. Jak to vnímáte vy? Změnili byste ho?
Růžička: Maxa liga by měla něco vymyslet, aby jejich play off skončilo třeba 14 dnů před startem baráže. Aby taky měli odpočinuté a zdravé hráče. Ať třeba soutěž začne o něco dřív, nebo si trochu zkrátí play off. Když není přímý postup a sestup, což by asi tak mělo být, nejspravedlivější by byla širší baráž se čtyřmi týmy a hrát o dvě místa v extralize. Já jsem to zažil třeba v Chomutově a postoupili jsme takhle výš. Tak, jak je to nastavené teď, je skoro nemožné se nahoru dostat. Jihlava v play off odehrála 16 zápasů, jak by to asi vypadalo obráceně? Kdyby extraliga hrála ještě 16 kol a Maxa liga by čekala na mužstvo, které skončí čtrnácté. To by pak bylo hodně těžké pro extraligový tým.
Kýhos: Rozum velí, že by měl poslední spadnout a první postoupit. Maximálně předposlední z extraligy a druhý z první ligy si ještě zahrát baráž. Jenže rozhoduje extraliga a já si myslím, že jiného systému se jen tak nedočkáme. Nabízí se rozšíření nejvyšší soutěže - jestli klub jako Jihlava má nový stadion, zázemí a peníze na extraligu, ať tam jdou. Kvalitní mužstvo si můžou sestavit.
Vy byste byl pro přímý postup?
Růžička: Asi by to tak být mělo, ale je jasné, že to těžko projde. A na rovinu, které kluby chtějí postoupit? Jihlava, Zlín, ještě někdo další? Plno stadionů tam nevyhovuje, hodně klubů chce hrát jen první ligu a o postup nestojí. Širší baráž je kompromis, určitě bych extraligu nezavíral, to by mi nepřišlo v našich podmínkách ideální.
Jak hodnotíte průběh baráže?
Růžička: Zápasy byly poměrně vyrovnané, na poměr střel je Litvínov přehrává, ale o tom to není, je to o gólech. Když se podívám na sérii o titul Pardubice - Třinec, tak Oceláři mají mraky střel, a zápas stejně nedohrají do vítězného konce.
Kýhos: Hlavně první zápas byl hodně důležitý, protože po dlouhé pauze není jednoduché do rytmu naskočit. A kluci z Litvínova to zvládli, byť se štěstím v prodloužení. Ovšem už třetí třetinu měli ve svém moci. Jestli si každý myslel, že bude jednoduché… Nebude! Druhý zápas neměl šmrnc, hodně se šťouchali a chodili ven, vyloučení hru rozkouskovala. Litvínov dal pěkné góly a gólman Čajan pochytal všechny šance soupeře.
Překvapuje vás Jihlava?
Růžička: Překvapuje mě, jak se zatím drží. Mají hodně zápasů za sebou a zraněné hráče, přesto hrají s Litvínovem vyrovnanou partii.
Kýhos: Právě že vůbec! Je dobře trénovaná Viktorem Ujčíkem, hráči jsou nabruslení. Je vidět, že spolu hrají dlouho, a ještě na špici Maxa ligy. Je to těžký soupeř.
Jakou roli hraje nerozehranost Vervy, která odpočívala 42 dnů, a únava Jihlavy?
Růžička: Taky je to znát, když se nehraje měsíc a půl, ale zase extraligový klub má ještě tu výhodu, že hraje první dva zápasy doma. Jihlava má v nohách 16 zápasů v play off, to je srovnatelné s týmy, co hrají finále extraligy.
Kýhos: Na Jihlavě únava není vidět, ve fyzické kondici rozdíl nevidím, v pohybu a nasazení nevypadají vůbec špatně. Teď mají dva dny na odpočinek, vrátí se zase na hodnoty, co mají celou sezonu. Jsou zvyklí. Jinou věcí jsou zranění, ale o těch se nemluví, takže to můžeme jen odhadovat. Nerozehranost Litvínova je logická, měsíc a půl nehrajete pořádný zápas, což musí být znát.
Jihlavský brankář Beran tvrdí, že kromě elitního útoku Litvínova není mezi hráči rozdíl. Souhlasíte?
Kýhos: Ne. Myslím, že nejen lajna s bratry Kašovými, ale i Sukeľova je plná hráčů obouchaných extraligou. A zkušenosti hrají roli. Samozřejmě fyzicky a bruslařsky se jihlavští hokejisté Litvínovu vyrovnají, pak rozhoduje kvalita myšlení a práce s pukem, přihrávky. A to všechno dělá rozdíl mezi hráči z extraligy a první ligy.
Jak se to bude vyvíjet dál? Litvínov vede 2:0 v sérii.
Růžička: Myslím, že Litvínov bude nepříjemný i v Jihlavě, mají nebezpečné brejky. Bude záležet na tom, jakou taktiku zvolí Jihlava. Mají strašně zápasů v nohách. A jestli si myslí, že to půjde pořád valit a hrát aktivní forček, tak možná na začátku ano, ale pak jim budou docházet síly.
Kýhos: Pro mě byl rozhodující první zápas. Kdyby ho vyhrála Jihlava, narostlo by jí sebevědomí a bylo by to napjaté. Věřím, že Litvínov v Jihlavě minimálně jeden zápas, ne-li oba urve.
A váš tip?
Růžička: Když jdou extraligové týmy na prvoligové, které jsou už rozbouchané, většinou to bývá 4:0 nebo 4:1, asi to bude podobné. Pokud Jihlava ještě něco ze sebe nevytáhne. A samozřejmě bude hodně rozhodovat disciplína, ve druhém utkání měli hodně vyloučených a stálo je to hodně sil.
Kýhos: Já myslím, že Litvínov už baráž zvládne.
Petr Rosol: Baráž je nespravedlivá, zažil jsem to
Mistr světa z roku 1985, bývalá hvězda Litvínova a dvojnásobný mistr ligy s Jihlavou, nyní trenér Chebu
„Baráž prožívám jako divák – za oba kluby jsem hrál, ale to už je let! Zažil jsem na vlastní kůži i finále Litvínov – Jihlava před pětatřiceti lety. Sezona 1990/91. U nich jsme dvakrát prohráli, doma vykřesali naději vítězstvím 5:1, ale pak nám naložili 0:7, spadlo jim tam všechno. Byli jsme blízko, naštve to, ale život šel dál.
Už před startem baráže jsem říkal, že její ráz určí první zápas. A určil. Dukla nemá kádr jako Litvínov. Mohli by to uhrát bojovností a nadšením, bohužel už nemají sílu. Logicky. Jsou určitě dobře trénovaní, ale když hrajete 16 zápasů v play off, jste pomlácený a zraněný. A když naskočíte proti čerstvému soupeři, zdravému a odpočatému, nemáte šanci.
Koukal jsem i na finále první ligy se Zlínem, Jihlava hraje disciplinovaně a kolektivně. Nemá extra hvězdy, zvlášť při zranění Cachnína, Čachotský to diriguje. Kvalita Litvínova je jinde, to je jasné. Kdyby byla Jihlava odpočatá a podmínky by byly stejné pro oba, bylo by to pro Vervu horší. Takhle je podle mě Jihlava skutečně bez šance. Můj tip? 4:0 pro Litvínov.
Vím, že Jihlava jednoho rozhodčího vetovala, ale každý najde nějakou chybu. Já žádnou fatální nepostřehl.
Každý den čtete v novinách, jak je baráž nespravedlivá, a ono to tak skutečně je. Sám jsem to zažil, když jsem trénoval Ústí. Šli jsme do baráže proti Mladé Boleslavi pomlácení, utahaní a nedali jsme to. Sice se mluví o tom, že Litvínov je nerozehraný, ale to je blbost, nesmysl, jen fráze. Jaká nerozehranost? Mají jen chvilku pauzu, hokej hrají pořád. Hlavní je únava na druhé straně.
Když už baráž, tak v modelu 2+2, jak jeden čas bývalo. Aby Maxa liga nemusela hrát finále, které stojí spoustu energie. Stejně bych hlasoval pro přímý sestup a postup. Litvínov měl skoro o 20 bodů míň než předposlední – jsi nejhorší, jdi níž!“