Oslava gólů teď a loni? Sto a jedna, pochvaluje si Jarůšek návrat diváků

„Takový start mě těší, určitě lepší než mít nulu. Ale víc mě těší body,“ řekl po včerejším domácím vítězství 3:2 po nájezdech nad Libercem, kterému nasypal do sítě dva puky. Předtím skóroval při výhře ve Zlíně. „Každý hráč má svoje přednosti a negativa a asi víme, že já jsem zrovna od gólů. Když je nedám, nejsem platný. Takže jsem rád, že to jde.“¨

V létě napínal fandy i vedení, zda prodlouží kontrakt. Kývl a profitují z toho všichni. „Z pohledu trenéra je jedno, kdo góly dává, z pohledu Ríši je dobré, že je dává on,“ usmál se kouč Vladimír Országh. „Když jsou od vás očekávání, po takovému vstupu do sezony se cítíte v pohodě. A tu pohodu pak přenášíte na tým.“

Loni 18 gólů za chemiky, předloni 22. Jarůšek je top střelcem Litvínova posledních dvou sezon. A apetit ho neopouští. „Cítím se dobře, příprava byla výborná. Měl jsem nějaké lehké zranění, ale povedlo se vyléčit.“

Září, ač se kolem něj parťáci točí. „Pomalu každé střídání hraji s někým jiným, ale nevadí. Ve Zlíně jsem se konečně dostal na přesilovku, jsem rád, že z toho můžu těžit nějakými body i prací před brankou.“

Verva je plná energie, hraje zdravě agresivně. I Jarůšek. „Díky výbornému kondičnímu kouči Švehlovi máme fyzičku dobrou, snad nás to neopustí a budeme takhle makat dál.“ Aktivní styl a napadání, to vychází. „Těžíme z toho. Musíme se vyvarovat oslabení. Když dáte Liberci přesilovku, hrozí to gólem.“ Což se potvrdilo, využil pětiminutovou i dvojnásobnou.

Ale Jarůšek dvakrát udeřil a mohl slavit konečně před diváky. V Litvínově to vřelo, žádná šeď prázdných tribun. „Oslava gólů teď a loni, to je sto a jedna. Parádní atmosféra, lidi byli super!“