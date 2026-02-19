Tipsport extraliga 2025/26

Petr: Připadal jsem si jako v Masterchefovi. Reichel v kritické situaci pomůže

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  9:36
Nechce, aby to vyznělo jako berlička, ale když se kouč Jakub Petr ohlíží za příčinami pádu hokejového Litvínova do baráže o extraligu, často zmiňuje chatrné zdraví týmu. Někdy se cítil jako v televizní kuchařské soutěži.
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jakub Petr,...

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jakub Petr, asistent trenéra Litvínova. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litvínov, 29.1. 2026, HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, 47. kolo...
Asistent trenéra Jakub Petr z Litvínova.
Litvínov, 21.7. 2025, hokejový Litvínov odsrtoval přípravu na ledě. Asistenti...
Jakub Petr, asistent trenéra Litvínova.
20 fotografií

„Bylo to jako v Masterchefovi. Člověk ráno přijde a teprve zjistí, co se bude dít, s kým bude hrát. Nebylo moc hráčů, kteří byli zdraví celou sezonu. Každý večer jsem se modlil, aby kluci byli fit,“ posteskl si kouč, jenž sezonu startoval jako asistent a po bídném úvodu Vervy a odvolání Michala Broše povýšil na místo hlavního trenéra.

I když pak Litvínov stáhl ztrátu z dvouciferných čísel až na jeden bod, povstání nedotáhl a po další sérii porážek má pět kol před koncem základní části smutnou jistotu, že extraligu bude muset zachraňovat v baráži. „Moje přání je, abychom v ní měli co nejvíc zdravých hráčů, ať je z čeho vybírat. A aby každý ukázal, že chce ty čtyři až sedm zápasů v baráži odehrát a extraligu pro Litvínov udržet.“

Během dlouhé pauzy před baráží má Verva dost času vykurýrovat kádr i zahnat chmury z promarněné šance vyvléct se na poslední chvíli z boje o záchranu.

„Když jste tak blízko a za jeden víkend ztráta naroste zase na sedm bodů, psychika jde dolů. Zase tam byla propast. To nebráním hráče, ale vžívám se do jejich role. Každopádně klíč k našemu neúspěchu v letošní sezoně leží především ve špatném vstupu do extraligy v první čtvrtině, to je příčinou všeho,“ zamýšlí se Petr.

Verva z prvních 16 zápasů posbírala 14 proher, těžký knokaut hned na startu. „Obecně bylo těžké úvod dohánět, sice jsme se přiblížili, ale nejsme tým, který by dokázal udělat za sezonu dvě tři velké vítězné šňůry. Na jednu stranu jsem pyšný, že jsme se zvedli ve chvíli, kdy jsme byli už totálně odepisovaní, ale pak přišly zase zbytečné porážky s Kladnem nebo s Olomoucí. A my jsme potřebovali, aby nám do karet hrály všechny okolnosti včetně zdravotního stavu hráčů.“

Moravčík o zranění: Nohy jako školačka i kulturista. Hlavu jsem čistil šipkami

Litvínovu celou sezonu chybí Michal Moravčík, jehož klub přivedl jako klíčového beka (a který už hrál přípravu). Dlouhý výpadek měli i bratři Kašovi nebo švédská posila Axel Hölmström. Všech 47 utkání odehrál jediný hráč – útočník Theodor Pištěk.

„Když se podívám na úsek sezony, kdy jsme ztrátu stáhli na jeden bod a pak spadli zpátky do propasti, tak jsme snad nehráli jediný zápas ve stejné sestavě. Není snadné neustále měnit složení lajn, přesilovek, oslabení. Ale trenérský štáb s tím musí umět naložit, ať má k dispozici kohokoliv, i když je to při kvalitě soupeřů někdy těžké.“

I přes všechny trable chtěl Petr vytěžit víc z období, kdy měl na dostřel Mladou Boleslav i Kladno. „Pořád ve mně je. Měli jsme být ti mentálně silnější a naložit jinak se soupeři nad námi, bylo vidět, že se dostali do paniky. Chtěli jsme je v ní udržet až do olympijské pauzy, aby věděli, že se v posledních pěti zápasech ještě může něco stát.“

Nestalo se.

„V pravou chvíli začali hrát, a to se nebavím jen o Kladnu, které má velmi kvalitní kádr. Bohužel top týmy dávají branky, když vás dostanou pod tlak, my je bohužel nedávali.“

A to ani v přesilovkách, v kterých měl Litvínov nejslabší produkci v extralize; 17 gólů = mizérie. Ve vlastních početních výhodách Litvínov inkasoval osmkrát, takže skoro, jako by přesilovky nehrál.

„Hodně zápasů nám uteklo kvůli individuálním chybám. V nabitém programu kvůli olympiádě, jelo se v ďábelském tempu, jsme potřebovali, aby všechny okolnosti hrály pro nás, ale nehrály. Včetně zdraví,“ zalitoval Petr.

Zklamaní hráči Litvínova. Po konci základní části extraligy jim bude v roce 2026 patřit poslední místo.

Měnily se i osoby v realizačním týmu, nad nímž teď nově bdí litvínovský patriot Robert Reichel. Nástup legendy urychlila dohoda, že skupina legend klub převezme od odcházejícího Orlenu.

„S jeho příchodem to dostalo jiný impulz,“ kvituje hlavní kouč příchod kapitána zlaté generace českého hokeje. „Já jsem za to strašně rád, všechno konzultujeme. I v jiných organizacích sbíhají manažeři dolů, někde bývá lidí v trenérském štábu dokonce i víc.“

Reichlovy postřehy z tribuny, odkud zatím zápasy sleduje, a jeho tréninkové metody by měly Litvínovu svědčit. „Alby je náš šéf, děláme všechno dohromady, jeho názory obohatily náhled na věc. Kluky zná, byl tu v posledních dvou sezonách,“ připomněl dvaapadesátiletý kouč, že Reichel pracoval jako pravá ruka Karla Mlejnka. „Už teď cítím jeho přínos, byť se to ještě výsledkově neukázalo, ale zainteresovaní vědí. Alby je legenda litvínovského i českého hokeje, v téhle kritické fázi sezony, ale také v dalších ročnících nám pomůže.“

Reichel a spol. musí udržet Litvínov před baráží ve formě, což nebude snadné. Po dlouhé olympijské přestávce odehraje posledních pět zápasů v extralize a pak ho čeká další obří odmlka před prolínací soutěží. „Věřím, že mužstvo si nepůjde jen zahrát. Nechci říkat, že to je příprava na baráž, pořád to je extraliga. A všichni by měli chtít dokázat, že kdybychom nepodělali úvod sezony, byli jsme v jiných patrech tabulky. Budeme hrát s Plzní, lídrem Pardubicemi, na Kladně. Bude fajn odehrát zápasy v tempu.“

Legendy začaly přebírat Litvínov. Šlégr: Nebudeme sekat hlavy. Mládež změnu vítá

V současném formátu baráže 1+1 s dlouhou, „občerstvovací“ pauzou pro extraligového odpadlíka nikdo nesestoupil. Prvoligový král jde do série pobitý. Ovšem statistika Petra neukolébá. „Na tyhle věci nevěřím. Dva roky zpátky pamatuji, jak Vsetín byl v prvním zápase jasně lepší, Kladno jen využívalo šance. Na Maxa ligu se pravidelně o středách dívám, jsou v ní kluci s obrovskými extraligovými zkušenostmi a je to jiný příběh,“ varuje.

I Petr prožívá jiný příběh. Působil ve Vítkovicích, norském Lillehammeru nebo u mládežnických reprezentací, ale „osobně jsem u posledního týmu tabulky nebyl na žádné úrovni. Svou misi v Litvínově jsem začal na střídačce, se vším všudy ji chci tady dovést do konce“.

Do úspěšného konce.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
