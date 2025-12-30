Chemici báječně vzkřísili naději na bezbarážový klid, z poslední příčky ztrácejí na přímou záchranu místo ubíjejících 14 bodů už jen jeden. Senzační jízda. Pět z posledních šesti zápasů vyhráli.
„Jsme rádi, že jsme se dotáhli, ale na druhou stranu je před námi velký kus práce,“ nestele si na vavřínech Nicolas Hlava. „V zápasech je vidět, že fakt nemůžeme polevit ani na chvíli. Naposledy s Českými Budějovicemi jsme měli pasáž, kdy jsme na ledě začali dělat nesmyslné věci a soupeř nás zavřel v našem obranném pásmu.“
V minulé sezoně to šlo s hokejovým Litvínovem z kopce, teď naopak do kopce. Tehdy chřadl, nyní na přelomu roku sílí. „Může za to tvrdá práce, to řekne každý sportovec. A pořád musíte být pozitivní a věřit, že to ještě není ztracené. Mít naději,“ odkrývá Hlava, co jeho tým drželo nad vodou.
Ovšem když se vršily porážky, těžko si Hlava a spol. udržovali hlavu jen v pozitivním nastavení. „Hokej řešíme spolu vždycky, ale kvůli dětem se snažíme ho domů nenosit,“ prozrazuje paní Hlavová, dcera a vnučka trenérů Vladimírů Kýhosů staršího a nejstaršího. „Když se nedařilo, bylo vidět, že Nik je smutný a naštvaný, slušně řečeno. Teď už je to skvělé.“
Nástup trenéra Jakuba Petra na pozici hlavního kouče? Návrat uzdraveného lídra Ondřeje Kašeho? Vyřešená budoucnost klubu? Ani jednu ze zásadních zpráv, které mohly přivodit zlom v sezoně, Hlava nevyvýšil.
„Asi všechno hrálo roli, nahromadilo se to. Nový trenér tomu dal jiný směr a vítr, funguje to. A skončila nejistota. Hlavně pro některé kluky, kteří tu mají smlouvy na další rok a nevěděli, co bude,“ vnímá uklidnění v šatně jedenatřicetiletý útočník.
I pozice outsidera, mnohými už přehlíženého a odsouzeného, žluto-černé motivovala. „Tabulku sledujeme, zvlášť když se všude píše, jak jsme na dně. Jsem rád, že jsme se semkli a dostali se na dostřel. Kabinu máme super, stojíme jeden za druhým,“ líbí se Hlavovi soudržnost týmu.
Od Kladna dělí Litvínov jen bod, od Mladé Boleslavi čtyři. Vtáhl je do hry. „Asi po nás budou pokukovat a my toho musíme využít,“ zamlouvá se členovi první formace, že jeho tým znervóznil konkurenci. „Ale opakuji, další kus práce je před námi, musíme dostat někoho pod sebe. Nesmíme polevit ani na pět minut!“
Také Hlava sám se probudil. Zkraje sezony paběrkoval, první gól dal až v devátém zápase. Teď se dostal do ráže, v posledních devíti kolech nasčítal devět kanadských bodů. A častokrát se i popral, tak moc se za své barvy bije.
„Na ledě se cítím dobře, i s kluky si vyhovíme. Snažím se také dostat soupeřům pod kůži, hrát něco, na co jsem zvyklý a co mě zdobí,“ tvrdí rodák z Chomutova. „Ale nejdůležitější v tomto sportu je, jak se daří týmu. A že chodíme na zimák s radostí.
Teď už i z něj.
„I když děcka jsou radost v každém případě, domů jsem se nevracel vždy s plně dobrou náladou. Měl jsem to v hlavě,“ přiznává Hlava, srdcař Vervy. „Naštěstí fanoušci ve městě za námi stojí. Jezdí nás podporovat i ven. Jsem rád, že se jim to teď vrací zpátky.
Zpátky se vrátil i Litvínov. Do boje o přímou záchranu.