Jánošíka čeká třetí extraligová štace. Budeme ostrý tým, tvrdí o Litvínovu

„Chtěl jsem do extraligy, protože ji znám, a nabídka Litvínova se mi líbila nejvíc. Přesvědčil mě Jirka Šlégr (generální manažer klubu) i slovenští kluci, co tady hrají, Jaro Janus a Juraj Mikúš. Nikdo mi neřekl o Litvínovu ani jedno špatné slovo, tak snad jsem udělal dobrý krok,“ doufá Jánošík.



Hrál roli i fakt, že Litvínov je stabilní klub, který nemá potíže s platební morálkou? „Na to jsem se až tolik nedíval, je to důležité, to ví každý, ale neřešil jsem to. Cítil jsem ze strany Litvínova zájem, hlavně to rozhodlo. Nebyl to jediný klub, který mě z Česka chtěl, na druhou stranu spousta týmů už měla kádry uzavřené poté, co Slovan ohlásil konec v KHL. Takže jsem rád, že jsem se dostal do extraligy.“

Jako soupeři se Jánošíkovi proti Litvínovu hrávalo špatně. „Bylo to tu vždycky těžké, pro každého soupeře je to tady boj, to je potřeba využít. Chci, aby náš tým vyhrával, to je nejdůležitější. Budu plnit roli, jakou mi svěří trenéři, a snažit se, abychom to dotáhli co nejdál,“ slibuje Jánošík fanouškům.

I když působení bratislavském Slovanu v KHL skončilo krachem, Jánošík roku stráveného v prestižní ruské soutěži nelituje.

„Jsem rád, že jsem si to vyzkoušel. Slovan má super zázemí, možná nejlepší v KHL, škoda, že se to tam nezvládlo finančně. Ale hrozně mi to pomohlo v kariéře, vyzkoušel jsem si cestování, časové posuny, styl hokeje. Není to žádná legrace. Největší rozdíl je asi v přesilovkových lajnách. Jsou v nich top hráči, takže je tak devadesátiprocentní šance, že dají gól.“

Krach Slovanu postihl i Jánošíka, klub mu dluží výplaty. „Bylo nám slíbené, že závazky budou uhrazené, už to nechám na agentovi. Není příjemné, když skoro sedm měsíců nevidíte výplatu, nemělo by se to stávat. Nějak jsme to odehráli, je to za námi, teď se už těším na novu sezonu.“

Jánošík se v KHL potkával i se svým novým spoluhráčem Karlem Kubátem, který působil ve Vladivostoku. Byl to pro něj vždy nepříjemný sok. „Potkávali jsme se spolu i v extralize a mívali jsme nějaké spory,“ ušklíbl se Jánošík. „Byl to vždy nejlepší litvínovský bek, bylo potřeba ho nějak rozhodit. Tuhle hru budu určitě praktikovat i v Litvínově, celkově tady budeme ostrý tým. Soupeři proti nám nebudou chtít hrát!“

Jánošík věří i v podporu fanoušků. „Byla tady vždy fakt vynikající atmosféra. Jak je tu maličký stadion, všechno je slyšet, strašně se na to těším.“ Zabojovat chce v Litvínově znovu i o místo ve slovenském národním týmu. „Chci se hlavně zase dostat na mistrovství světa, to bude pro mě priorita.“