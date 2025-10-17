Tipsport extraliga 2025/26

Osm porážek v řadě a poslední místo v extralize. K tomu nejistá budoucnost. Hokejový Litvínov prochází těžkým obdobím, ve čtvrtek skončil trenér Michal Broš. Jen tahle změna ale klub z potíží nedostane, myslí si klubová legenda Robert Reichel. „Ten problém je daleko hlubší. Mně to přijde jako alibismus od vedení, ta chyba se stala někde jinde,“ tvrdí bývalý elitní útočník, vůdce zlaté hokejové generace i kapitán Litvínova.
Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20....

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Asistent Robert Reichel. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Litvínov, 4.9. 2025, tisková konference hokejového Litvínova před startem...
Co by se tedy mělo stát?
Vedení klubu by z toho mělo pro sebe vyvodit důsledky. Pořád se za něco schovávají, aby vypadali dobře. Přijde mi to úsměvné. Někdo najal sportovního manažera, někdo trenéry, někdo za to musí nést odpovědnost.

Měl by rezignovat generální ředitel klubu Pavel Hynek?
Je tam víc lidí, kteří škodí litvínovskému hokeji. Každý ví, o kom se bavím.

V trenérovi tedy problém nebyl?
Je to jedno s druhým. Mužstvo je hodně zraněné. Další věc, že někteří hráči nepodávají výkony, co by měli. Nevidím žádný systém v tom, co by měli hrát, což je samozřejmě trenérská otázka. Ale ty trenéry vybral management, takže by za to měl nést odpovědnost.

Loučení ze dna tabulky. Broš po debaklu končí v Litvínově, asistenti zůstávají

Nakolik ovlivňuje hráče nejistota ohledně budoucnosti litvínovského hokeje, který po sezoně přijde o majoritního vlastníka Orlen Unipetrol?
To jsou zase alibi. Hráči jsou od toho, aby hráli. Vůbec nemají vnímat, co se děje okolo. Zase jen výmluvy, aby se něco řeklo do novin. Když se dostanou na led, tak by měli odvádět stoprocentní výkony.

A to tam nevidíte?
Když se podíváte na ty zápasy, tak to tam bohužel zatím nevidím.

Zmínil jste organizaci hry, co dalšího vám chybí?
Když se podíváte na statistiky, tak přesilovka poslední místo, předbrankový prostor poslední místo, góly to samé. Snad jen oslabení funguje. Takže zlepšit se musí všechno. Litvínov potřebuje začít vyhrávat, ta situace je hodně vážná, hodně špatná. Když vidíte, jak ty zápasy probíhají, za 20 minut je rozhodnuto jako ve Vítkovicích, je to složité. Pokud nepřijde hned změna, propad od posledního se začne zvětšovat a můžeme se připravovat na baráž. Tak to bohužel je. Když naberete ztrátu 15 - 20 bodů, tak je už nereálné to dohnat.

Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová extraliga. Domácí trenér Michal Broš.

Teď je sedmibodová ztráta, to se ještě smazat dá?
Věřím v to, s některými kluky jsem v kontaktu, mluvím s nimi. Vím, co se děje. Situace není dobrá, ale nikdo jiný než ti hráči se z toho nedostanou.

Fanoušci protestují, máte pro ně pochopení?
Naprosto to chápu, nedivím se jim. Někteří fanoušci chodí na hokej léta, je to pro ně náboženství a pak vidí, v jakém stavu ten klub je. Když jsme tým před třemi roky přebírali s Karlem Mlejnkem a Davidem Kočím, tak to mužstvo bylo v podobném stavu. Nějaká práce se tady udělala, teď jsme zase u toho samého. Připadá mi to, že někteří se z toho nepoučili a situace je de facto stejná, možná ještě horší.

Šel byste teď pomoct na střídačku?
Já myslím, že celý realizační tým, co tady byl předtím, neměl zájem odcházet. Ale pokud vám vedení předloží návrhy smluv, které předložili, tak se ani nedivím, že to nikdo neakceptoval.

Dusno v Litvínově. Kotel supěl u VIP a střídačky, policie hlídala kanceláře

Bude teď složité najít trenéra pro Litvínov?
Možná do toho někdo půjde, ale třeba už jen s tím, že má uhrát baráž, což se taky může stát. Zápasy jdou rychle za sebou, pokud se nezačne rychle vyhrávat, tak je problém.

Jste členem vyjednávacího týmu, který se snaží zachránit extraligového hokej v Litvínově. Je nějaký posun?
Všechno se řeší, ale dokud nebude nějaká konkrétní věc, tak je zbytečné se k tomu upínat.

A sportovně se tým zvedne?
Věřím v to. Vím, co je tady za hráče, co umí. Bude to složité, ale nějaká šance je. Ale když se nezačne hned vyhrávat, propad bude větší a větší a už to může být jen příprava na baráž.

Kýhos by pomohl: Není mi jedno, jak Litvínov dopadne

Kdo nahradí v Litvínově trenéra Michala Broše, který ve čtvrtek skončil na střídačce nejslabšího týmu extraligy? V sezoně 2019/20, pro Vervu rovněž složité, pomohl se záchranou nejvyšší soutěže Vladimír Kýhos. A zkušený kouč by nejspíš neodmítl pomoci ani nyní.

„Nabídku jsem nedostal, kdyby ano, tak o tom budu samozřejmě uvažovat. Už jednou jsem do toho v podobné situaci šel a ani teď mi určitě není jedno, jak Litvínov dopadne,“ říká 69letý trenér, jenž v nejvyšší soutěži dovedl ke stříbru a bronzu Kometu, působil také v Třinci či v Mountfieldu.

Litvínovský kouč Vladimír Kýhos sleduje své svěřence během tréninku v Drážďanech.

V prosinci 2019 přebíral Litvínov na předposledním místě po Jiřím Šlégrovi, na konci sezony z toho bylo 12. místo a záchrana. Letos by přicházel v ještě těžší pozici.

„Není to nic veselého, v kombinaci s prohlášením Orlenu o ukončení podpory klubu to vypadá hrůzostrašně. Výkony mužstva jsou špatné, ztráta na konci tabulky narůstá, kdyby se spadlo, o to složitější pak bude sehnat někoho, kdo by do toho ty peníze dal,“ zamýšlí se stříbrný medailista z olympiády v Sarajevu.

Litvínov prohrál posledních osm zápasů v extralize, celkově posbíral za 14 utkání jen sedm bodů. Středeční debakl 2:8 ve Vítkovicích ukončil krátké působení kouče Michala Broše v klubu.

„Litvínov začal sezonu s tím, že jim chyběl nejlepší hráč Ondra Kaše, pak se zranili další klíčoví útočníci Matúš Sukeľ a David Kaše a útočná síla týmu se tím pádem úplně rozpadla. Šance si vytvořili, ale nenašel se nikdo, kdo by byl schopný skórovat. I rozený střelec jako Petr Koblasa musel dát gól snad až zadkem,“ zmínil Kýhos ofenzivní trápení Vervy. Roli už hraje i psychika. „Jak se ty prohry nabalují, na hráče to doléhá a někteří se rozklepou .“

Také k systému hry má Kýhos výhrady. „Když tady byli Karel Mlejnek s Albym Reichelem, byl tu nějaký rukopis, který hráčům naordinovali, teď nic takového není. Samozřejmě i pro trenéra Broše to bylo těžké, nikdy dospělý tým v extralize nevedl. Prostě si to nesedlo.“

Kýhos ale věří, že Verva se ještě může zvednout. „Sezona je dlouhá, zbývá hodně zápasů. Jen ta ztráta už nesmí narůstat, to by pak mohla být bezvýchodná situace, v jaké bylo kdysi třeba Kladno,“ obává se trenér. Ať už se postaví na střídačku Litvínova kdokoliv, čeká ho těžká mise. „Určitě by se nikdo nechtěl stát trenérem, který jako první dovede Litvínov do první ligy. Není to nic veselého, ale pořád se to dá zvrátit.“

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 14 9 0 2 3 41:34 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 14 6 3 1 4 45:35 25
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 14 7 1 2 4 30:25 25
6. HC Dynamo PardubicePardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. HC OlomoucOlomouc 14 7 0 1 6 32:35 22
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 14 3 1 2 7 29:40 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 4 0 1 8 26:38 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 14 2 0 1 11 22:51 7
