Dokázali jsme, že každý je v podstatě nahraditelný, těšilo střelce Hudáčka

V dosavadních 17 utkáních play off nasbíral Hudáček 15 bodů za šest gólů a devět asistencí, přeskočil tak dosavadního lídra Liama Kirka, který zapsal 13 bodů za devět branek a čtyři přihrávky.

V klíčový moment převzal roli lídra, kterou nemůže zastávat zraněný kanonýr Martin Růžička. „Přece jen už mám třicet čtyři roků,“ usmál se slovenský útočník, díky kterému Třinec vede ve finálové sérii 2:1 na zápasy.

Bylo náročné zvládnout utkání po prohře v Pardubicích 3:6 a ještě bez zraněného obránce Martina Marinčina?

Máme další chlapce, kteří se těší na finále a dokázali jsem, že každý je v podstatě nahraditelný. Jsem rád za kluky, že ukázali, že mohou hrát i oni a podrželi tým.

Takže pořád máte kde brát, i když vám z elitní přesilovkové formace vypadli stěžejní obránci Jakub Jeřábek a Martin Marinčin?

Jsou tam ofenzivní obránci jako Kudrc (Tomáš Kundrátek), i Šenki (Petr Šenkeřík). A ti je nahradili.

Na ledě vám chybí také zraněný Martin Růžička, který byl na soupisce jako třináctý útočník. Dá vám na střídačce i nějakou radu, když nastupujete na jeho postu?

No jasně, bavil jsem se s ním. Každému hráči poradí, nejen mně. Má zkušenosti, a proto tam je.

Zmínil jste, že kádr máte široký, nicméně do hry naskakuje šest obránců. Jak to podle vás zvládají?

Ukázkově. Máme jich šest, ale v záloze i někoho dalšího, takže super práce od nich. Ale my se jim snažíme pomáhat. Blokujeme střely, navzájem vyhovíme jeden druhému. Zatím to zvládáme.

Vy jste už v páté minutě zůstal ležet na ledě, ale otřepal jste se. Co se stalo?

Nevím, jestli se mohu vyjádřit, ale dostal jsem krosček a trošku to zabolelo. Zaledoval jsem to. Vyhecovalo mě to.

Otřesený třinecký útočník Libor Hudáček

A utkání jste zvládl i střelecky, že?

Sedlo to, jak se říká. Ale dneska jsem měl, nevím, jestli dvě nebo tři střely, takže jsem byl efektivní, dá se říct. Jsem rád, že jsme mohl týmu pomoci góly.

Nebylo dnešní utkání až nezvykle hodně otevřené?

No jasně, hlavně ve druhé třetině jsme se nechali trochu unést, chtěli jsme moc dát gól a nepočkali jsme si. Ale poučili jsme se, řekli si to v kabině a ve třetí části hry jsme ukázali, jak máme hrát.

Ulevilo se vám, když tři a půl minuty před koncem vyšlo přečíslení a Andrej Nestrašil po akci s Danielem Voženílkem zvýšil na 4:2?

Že bychom nějak vydechli, to si nemyslím, protože soupeř ukázal svou sílu. Oni musejí vyhrávat, na nich je ten tlak. Přidali. A to bylo vidět i ve druhé třetině, kdy nás zatlačili. K tomu jsme měli střídačku daleko od naší obranné třetiny. Několikrát otočili hru. Bylo to těžké.

A i závěr by dramatický, když v čase 57:07 minuty Pardubičtí poprvé odvolali brankáře.

Dohráli jsme to ale dobře. Poučili jsme se, šli jsme do toho aktivně a hosté v podstatě neměli nic, až na tu jednu dorážku (77 vteřin před koncem na 3:4 snižoval Adam Musil). Káca (brankář Ondřej Kacetl) nás podržel, takže super výkon.

Přesto, určitě nebylo snadné čelit závěrečnému náporu protivníka.

Řekl bych, že na to jsme už zvyklí...