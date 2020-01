Liberec hraje dvakrát doma. Dnes přijedou Vary, v neděli Hradec

Bílí Tygři se letos znovu rvou o zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části extraligy. V popředí nejsou jen v tabulce, ale také v týmových i individuálních statistikách nejvyšší soutěže. Pyšní se druhým nejlepším útokem: ve 37 zápasech nastříleli 132 gólů, jen o gól méně než Sparta, která má ovšem dva zápasy k dobru. S 91 inkasovanými góly má Liberec i druhou nejlepší obranu hned za Hradcem.



Kanadskému bodování suverénně vládne plzeňský Milan Gulaš, ale další pomyslné stupně vítězů zaujímají liberečtí útočníci. Na druhém místě je Libor Hudáček, na třetím Michal Birner.

Hudáček se v minulém utkání blýskl prvním hattrickem v seniorské kariéře a potvrdil tak pozici nejproduktivnějšího libereckého hráče v této sezoně. Nezapomněl však ocenil ani parťáka Birnera. „Je to vynikající hráč, potvrzuje to body i výkony. Klobouk dolů, jak nám to rozdával,“ řekl po výhře ve Vítkovicích.

Na domácím ledě dokázali Bílí Tygři vyhrát už třináctkrát za sebou a i do dnešního zápasu se sedmými Karlovými Vary půjdou v roli favoritů. Hosté ze západu Čech stejně jako Liberec v posledním utkání vyhráli na ledě Vítkovic (3:0). Jinak však neprožívají nejlepší období sezony, šest z posledních devíti utkání prohráli.



Zápas 39. kola extraligy Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary startuje dnes v 18 hodin.