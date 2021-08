Liberečtí hokejisté jedou ladit formu na turnaj do Rakouska

Ve slavném alpském středisku čekají Bílé Tygry o tomto víkendu úvodní dvě z celkových šesti utkání letní přípravy. Při neúčasti v Lize mistrů je to pro ně vítaná konfrontace s mezinárodním hokejem.

„Budou tam velice kvalitní soupeři. Tím, že jsme letos nepostoupili do Ligy mistrů, je pro nás konfrontace se zahraničními celky určitě pozitivní. Myslím si, že to ocení i hráči,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

Turnaj Red Bulls Salute má za sebou dlouhou tradici. Dvojici pořádajících celků vždy doplní další dva mezinárodní soupeři, což zaručuje divákům atraktivní podívanou. Letos se kromě Mnichova, Salcburku a Bílých Tygrů na akci představí také slovenské Košice, které jsou právě v Rakousku na soustředění. Zítra čeká týmy semifinále, kde na sebe narazí jeden pořádající a jeden vyzyvatelský tým. Další den pak vítězové změří síly v boji o zlato, zbylé dva celky si to pro změnu mezi sebou rozdají o třetí příčku. Liberec nejprve vyzve rakouský Salcburk, v neděli se utká s Mnichovem či Košicemi.

Turnaj Red Bulls Salute Rozpis zápasů Sobota 14. srpna

Semifinále 1: EC Red Bull Salcburk – Bílí Tygři Liberec, 17.00

Semifinále 2: EHC Red Bull Mnichov – HC Košice, 20.30 Neděle 15. srpna

Zápas o 3. místo: 15.00

Finále: 19.00

Oba zápasy Liberce lze sledovat na youtubovém kanále B. Tygrů.

„Bude to super. Já mám rád tyhle mezinárodní zápasy. Je to zpestření začátku sezony a má to kvalitu. Můžeme se porovnat s ostatními, před extraligou to trochu ukáže, na čem jsme. Podobné turnaje vítám,“ uvedl liberecký brankář Petr Kváča, který byl s českou reprezentací na letošním světovém šampionátu. „Jako každoročně je to špičkový turnaj se silnými protivníky a my chceme jít do finále,“ prohlásil útočník Salcburku Florian Baltram. Jeho tým, který v úvodu narazí právě na Liberec, v prvním přípravném utkání ukázal svou sílu Českým Budějovicím, který zdolal 4:2. Baltram v něm dal gól, dva vstřelil americký obránce T. J. Brennan, který si zahrál v NHL za Buffalo a Montreal.

Bílí Tygři nebudou prvním českým týmem, který se v Kitzbühelu představí. V minulosti si na turnaji zahrály například Pardubice, Sparta či České Budějovice. V roce 2007 do rakouských Alp dorazil dokonce tým NHL Los Angeles Kings.

Po návratu z Rakouska čekají hokejisty Liberce čtyři zápasy s týmy z české extraligy. Nejdříve zavítají na led Pardubic, kde se hraje 19. srpna. Pak je na programu dvojzápas s dalším soupeřem z východu Čech, Hradcem Králové. První střetnutí se odehraje 26. srpna v liberecké Home Credit Areně, odveta v Hradci je naplánovaná na poslední srpnový den. V generálce na extraligu změří Tygři síly s Kladnem, které na svém ledě přivítají 2. září.

Poté už Liberec čeká ostrý start extraligy, kterou zahájí 10. září domácím utkáním proti Hradci.