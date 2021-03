Liberečtí hokejisté zbrojí na Spartu. Dostanou do haly i fanoušky?

V minulém týdnu o to klub Bílých Tygrů písemně požádal ministerstvo zdravotnictví, do úterý však nedostal žádnou odpověď. „Fanoušci by si určitě zasloužili, aby byli v hledišti. I hráči by si to zasloužili, protože není jednoduché hrát před prázdným stadionem. Tohle už jsou utkání, kdy ve hře zbyly poslední čtyři týmy. Na druhou stranu však víme, jaká je situace v republice a budeme respektovat rozhodnutí ministerstva zdravotnictví,“ uvedl trenér libereckých hokejistů Patrik Augusta.

Obránce Mislav Rosandič kladné stanovisko státních orgánů příliš neočekává. „Kdyby se to podařilo, byl by to malý zázrak, protože všichni vidíme, jak tahle sezona probíhá. Za každého člověka na tribuně bychom byli velmi rádi,“ řekl Rosandič.

Brankář Petr Kváča se diví, proč už dávno není vymyšlený nějaký systém, aby se na stadiony mohl podívat alespoň menší počet diváků. „Lidi by to ocenili a nastavená pravidla by dodržovali, protože by viděli, že situace má nějaké východisko. A pro nás by to byla vzpruha a motivace,“ tvrdí opora v liberecké brance.

Bílí Tygři, kteří v základní části skončili čtvrtí, ve čtvrtfinále vyřadili Hradec Králové 4:0 na zápasy. Sparta si stejně hladce poradila s Olomoucí. „Na jasného favorita je pasovaná Sparta. Je to tým, o kterém se nejvíc mluví. My uděláme maximum, abychom jí to co nejvíc ztížili. Myslím si, že to bude vyrovnaná série,“ prohlásil kouč Augusta.

Libereckým hokejistům se v play off na Spartu dlouhodobě daří, tři poslední série vyhráli, a to včetně té finálové z roku 2016, kdy vybojovali dosud jediný mistrovský titul. „To jsou jen statistické údaje,“ upozorňuje Augusta. „Naše mužstvo ve čtvrtfinále s Hradcem ukázalo vnitřní sílu, hráči dostali sebevědomí, ale tohle bude úplně jiná série a jiný soupeř.“