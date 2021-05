Velká ztráta pro liberecké hokejisty: bek Knot jde do Ruska

Šestadvacetiletý bek podepsal s ruským týmem roční smlouvu. Bude to jeho první zahraniční angažmá v životě.

„Ronymu se stejně jako celému našemu týmu letošní sezona povedla. Udělal výkonnostní posun a odehrál dobré play off. Rozhodl se využít možnosti ve smlouvě a posunout svoji kariéru směrem do KHL,“ řekl liberecký trenér a sportovní ředitel v jedné osobě Patrik Augusta.

„Jsme rádi, že se u nás hráči zlepšují a my je můžeme posunout dál v jejich kariérách. Věříme, že on a jemu podobní hráči se budou do našeho klubu rádi vracet.“ Téměř dvoumetrový odchovanec pražské Slavie přišel pod Ještěd před sezonou 2019/20 z Chomutova. Po boku velezkušeného Ladislava Šmída se brzy zařadil k hlavním pilířům defenzivy Bílých Tygrů.

V průběhu uplynulé sezony však Šmíd musel na operaci se zády a Knot zaujal jeho místo nejvytěžovanějšího libereckého hráče. V počtu minut na ledě patřil na čelní příčky v celé extralize. V play off, v němž to s Bílými Tygry dotáhl až do finále, odehrál průměrně 27:33 minuty na zápas. „Před Hradcem, Spartou i Třincem nám spousta lidí nevěřila a my jsme potom hráli ve finále vyrovnanou partii. Myslím si, že až pomine zklamání, tak budeme moct říct, že sezona byla úspěšná,“ říkal po finálové prohře s Třincem 1:4 na zápasy.

V libereckém dresu má za sebou celkem 117 extraligových utkání, ve kterých zaznamenal 36 kanadských bodů. Vloni pomohl týmu k zisku Prezidentského poháru, letos ke stříbrným medailím. Připsal si také první starty za českou reprezentaci.

Letos v březnu Bílí Tygři využili opci v jeho smlouvě, ani to však urostlého beka nakonec v Liberci neudrželo a rozhodl se přijmout výzvu z bohaté KHL.

Pro libereckou defenzivu je to citelná ztráta, před Knotem už navíc ohlásili odchod další obránci Tomáš Hanousek a Tomáš Havlín, kteří zamířili do Karlových Varů. Do hry se sice vrátí lídr Šmíd, i tak však budou Tygři muset řešit posílení zadních řad.

Velké změny se po úspěšné sezoně odehrávají i v útoku. Tým opustil úspěšný odchovanec Michal Bulíř, který bude hrát za Plzeň. Na spadnutí je i odchod reprezentačního útočníka Radana Lence do ruského Chabarovska. Totéž platí o dalším členovi národního týmu, který je teď na mistrovství světa v Rize, Adamu Musilovi. Ten je zase v hledáčku Pardubic.

Bílí Tygři naopak do útoku přivedli Jana Ordoše, který se vrátil ze Švédska, a zkušeného Jakuba Klepiše. Posilou je i nadějný Martin Faško-Rudáš, který teď na světovém šampionátu reprezentuje Slovensko.