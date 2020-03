Svátek v Brně končil pískotem, Jágr obral Kometu

Několik dní dopředu bylo „na Jágra“ vyprodáno, domácí majitel a kouč Libor Zábranský vypustil do utkání za odměnu kompletní juniorský útok. Svátek však skončil rozčarováním, protože domácí tým nečekaně Kladnu podlehl 1:2.



Místo potlesku, k němuž měli nakročeno při vedení 1:0, tak sklidili její hráči pískot a jízlivé narážky.

„Mám smíšené pocity. Kdybychom vyhráli, byl by to mnohem lepší zážitek,“ špitl útočník poražených Michal Kunc, jeden ze tří povolaných juniorských útočníků. Spolu s ním dostali šanci Matěj Svoboda a Jakub Brabenec. „Hráváme tak spolu od dětství, našimi výkony v juniorce jsme si to zasloužili. Já jsem pak hrál ve 3. třetině trochu víc kvůli zranění Martina Erata. Jsem panu Zábranskému vděčný, že mě tam dal,“ vyprávěl 19letý Kunc.

Těm, kteří se přišli podívat na kladenského majitele, musel Jágr udělat radost. Hrál výborně, často ohrožoval branku, nahrál na gól. Když se ale nechal vyloučit, ozvalo se z tribun přísné: „Vypadni, vypadni!“



To výkon Komety vyvolával v aréně stále větší rozpaky. „Nehrálo se úplně nejlíp, když čas běžel jako zběsilý a do toho se ozýval pískot. Musíme zlepšit naše výkony, aby k němu nebyl důvod,“ smutnil Kunc.

Láteřící brněnští diváci ještě po utkání nemohli vědět, že vzdor prohře má Kometa již jisté udržení šestého místa a přímý postup do play off. A kdo ví, zda by je to ukonejšilo.



Reptali, že si Kladno udrželo naději na záchranu zrovna v Brně. „Já Kladnu přeju, ať se z toho dostane. Lidé chodí na Jágra, mají ho rádi. Svým způsobem by Kladno extralize chybělo, ale hraje se to na ledě, jak si to kdo uhraje, tak to dopadne. Jak se do toho Kladno dostalo, není má věc. Moje povinnost je řešit, co je tady,“ řekl kladenský odchovanec Tomáš Plekanec, tahoun Komety.

Pár fanoušků Komety tak na závěr nadchl zase Jágr. S každým, kdo se mu po utkání hned postavil do cesty, se fotil, zapózoval i členům hasičského sboru.