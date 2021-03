Vejmelka po postupu Komety: Jsme na koni, proti Třinci chceme uspět

Takže Karle, byl to souboj gólmanů?

Nám určitě pomohlo, že jsme dali rychle první gól. Z vlastní zkušenosti víme, že když jsme první inkasovali, tak jsme tahali za kratší konec a bralo nám to hodně sil. Takže to byla tentokrát naše výhoda a odrazový můstek, abychom vyhráli a postoupili.

Přesto to byl opět vyrovnaný boj, viďte?

Ano, stejně jako ve všech předešlých zápasech. Byla tam spousta soubojů, Vítkovice byly velmi dobrým soupeřem a zdatně nám oponovaly. Jsme rádi, že jsme sérii zvládli, zvlášť když jsme v ní prohrávali 0:2.

V závěru hrály Vítkovice power play, báli jste se prodloužení?Samozřejmě to byl strašák, ale já jsem věřil klukům, že dáme rozhodující gól do prázdné brány, což se nakonec taky povedlo.

Co pro vás bylo nejtěžším momentem v utkání?

Musím říct, že si nevybavím konkrétní moment, snažil jsem se koncentrovat do poslední minuty. Teď mám za zápasem černou šmouhu a jsem hlavně rád, že jsme to zvládli a ubojovali.

Teď vás čeká Třinecm co na něj říkáte?

Že je to určitě kvalitní soupeř. Ale my jsme na koni, myslím si, že je potrápíme. Budeme chtít uspět.