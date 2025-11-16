Tipsport extraliga 2025/26

Americká posila Rytířů: Tady se fandí 24/7, paráda! Extraliga je podobná AHL

Petr Bílek
  9:49
Debut snů díky dvěma gólovým asistencím. Nejlepší hráč zápasu na straně Kladna. Setkání s Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem. Jako v říši divů si musel po své extraligové premiéře, páteční vítězné 5:3 nad třineckým lídrem, připadat americký obránce Wyatte Andrew Wylie. A to ho ještě uhranuli fanoušci.
Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Kladenská posila Wyatte Wylie slaví výhru. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Jsou neuvěřitelní, něco takového jsem nezažil,“ rozsvítily se oči deváté zahraniční akvizici hokejových Rytířů.

Co vás tak dostalo?
Fanoušci je tady určitě výjimeční a jsem moc rád, že to je naše domácí publikum. Prostě… oni nikdy nepřestávají fandit! Vážně nikdy! Ten hluk jede nonstop, 24/7. A pak na konci zápasu naše chorály a oslavy, to je fakt parádní atmosféra. V Americe diváci oslavují, když dáš gól, ale to je tak všechno. Tady to byla oslava pořád, fakt skvělé!

A stejně skvělý byl váš debut.
Když jsem do Kladna dorazil, tým mě krásně přivítal. Je skvělé být mezi takovými kluky. A zápas byl super, takže bylo fajn být jeho součástí.

Ať vám brusle jezdí rychleji, než JJ68 rostou vlasy! A Kladno poslechlo

Při druhém střídání jste vyslal do sóla Bareše a on skóroval. Ukázal jste, jak se budete prezentovat?
Ano. Náš tým hraje rychle, jdeme dopředu a tvoříme ofenzivu z přečíslení, což je i moje hra, sedí to mému stylu. Byl jsem naprosto spokojený s naším týmovým výkonem a samozřejmě je fajn mít pár asistencí. Ta druhá, to byla prostě skvělá rána od mého obranného parťáka. (Žovince)

Už si pamatujete jména spoluhráčů?
To chvilku potrvá, pořád si zvykám na jména všech, ale pomalu si je osvojuju.

A jak vám zní čeština?
To je věc, kterou bych chtěl pochytit. Snažil jsem se poslouchat našeho týmového kustoda, když měl můj telefon na hlasitý odposlech a mluvil s někým jiným. Jenže jsem nerozuměl ani jednomu slovu. Rád bych se to naučil.

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Vlevo Lubomír „Čužák“ Rys, vpravo posila Kladna Wyatte Wylie jako muž zápasu.

Jaký máte dojem z extraligy?
Byl to opravdu rychlý, technický zápas, hodně přihrávek – a přesných! Líbí se mi, jak hrajeme.

A když soutěž porovnáte s AHL, kde jste odehrál bezmála 250 zápasů?
Je to dost podobné – kluci jsou stejně velcí, rychlí, hladoví, stejně jako v AHL, takže to byl pro mě plynulý přechod.

Ale drahý, ne? Dvě asistence, navíc hráč zápasu, to si na vás týmový pokladník smlsne.
Už jsem dal nějaké peníze za svůj první zápas, takže si to ze mě berou hned. (smích)

Jaké je být v klubu s legendami Tomášem Plekancem, který je sportovním ředitelem, a Jaromírem Jágrem?
Úžasné. Mluvil jsem s Plekancem jako s prvním, ještě než jsem sem přišel, byl hodně vstřícný, těšil se na mě. A tím pádem i já sem. Jágra jsem potkal krátce na tréninku, ale těším se, až ho uvidím víc kolem zimáku.

Kladno reaguje na marodku, ze zámoří přichází americký obránce Wylie

Cítíte se tu jako doma? Kladno má plno zámořských hráčů.
Určitě. Znal jsem Tristena Robinse z loňska, hráli jsme spolu za Belleville Senators. A pak i pár kluků, proti kterým jsem hrál nebo kolem kterých jsem se motal. Ovšem celý tým byl vstřícný, cítím se tady opravdu šťastný.

Jak váš příchod v reprezentační pauze vznikl?
Mluvil jsem se svým agentem, šlo to docela rychle. Zmínili, že mají zájem, a já tuhle šanci nemohl odmítnout. Jak jsem říkal – skvělí fanoušci, parádní tým. Sezona je ještě dlouhá a myslím, že budeme hodně dobří. Takže jsem tu příležitost vzal.

16. listopadu 2025  9:55

Americká posila Rytířů: Tady se fandí 24/7, paráda! Extraliga je podobná AHL

